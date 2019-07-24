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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Газпром (2891) Нафтогаз (2704) Витренко Юрий (54)

 "Нафтогаз" зовет "Газпром" и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и Европейской комиссией для возобновления переговоров о транзите газа через Украину после 2019 года.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны. Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За життя". - Ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются", - пишет Витренко.

По словам Витренко у "Газпрома" уже нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи.

"Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - отметил он.

"Но главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (іnterconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - подытожил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова, не дожидаясь осени, начать переговоры о транзите газа по европейским принципам, - Витренко ответил Лаврову

Нафтогаз зовет Газпром и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139403
 
 
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это как в том анекдоте, про секс на троих, в котором участвуют сосед, ты и твоя жена, но если ты против, то тебя вычеркнут
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І будуть кобилєв & ко домовлятись з ЄК про транзит газу від швейцарських та люксембурзьких родовищ...
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так бывает: Ветренко есть, но он никому не нужен.
Вот не хочет Россия через Украину качать.
А Ветренко все удивляется: Я есть, а договоров никто не хочет заключать...
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курчат по осені рахують, а бджіл - весною
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"Вечная политическая борьба между ловкими негодяями и криворукими дилетантами порождает мутации, которым бы позавидовали режиссеры фильмов ужасов. В тоже время европейские ********** вдохновенно учат нас целомудрию и хорошим манерам, паралельно сходясь с Россией в таких позах, что Камасутра выглядит советским учебником утренней гимнастики."
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Нафтогаз України - Naftogaz
2 год ·

Тільки в неї ще ядерна зброя (с)

Вітаємо сусідів. Газпром втрачає позиції на ринках, де він завжди був домінантним постачальником. Скорочується частка на ринку Польщі, Туреччини.
Греція, Болгарія почали купувати LNG.

Ані Північний потік 2, ані Турецький потік не мають жодного комерційного сенсу.
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Останній Капіталіст
15 год ·

Вітаємо поляків. З США на Свіноуйсьце в газовий порт рушив перший танкер скрапленого газу по довготривалому контракту.

Один такий танкер може забезпечувати Польщу на 2-3 тижні.

Газ коштує на 20-30% дешевше, ніж пропонує Кремль.
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та сами придут...ближе к декабрю,когда договора не будет,а газ куда то девать надо...)не переймайтесь
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"Мрії не завжди здійснюються". Я бы не слишком радовался. Хотя тепло, лето, всего хватает. И ОПЗЖ, конечно, пока не при власти. Все располагает к веселью. Но вот вам вариант развития событий: убрать слово "пока" и дата переговоров будет. И скоро. Не уберете это слово, переговоры начнутся 31 декабря во второй половине дня. А там все знают, что бывает. Как вам, зебилята, план дядюшки Путина? Это просто один из набросков, но вполне реальный. Скомороха будут ловить, как рыбу на червя. И ведь словят на чем-то. Ну а потом с рыбы, как правило, снимают чешую. Рыбаки знают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" зовет "Газпром" и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа
 
 
 
 
 
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