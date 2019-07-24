 "Нафтогаз" зовет "Газпром" и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны. Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За життя". - Ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются", - пишет Витренко.
По словам Витренко у "Газпрома" уже нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи.
"Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - отметил он.
"Но главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (іnterconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - подытожил Витренко.
Вот не хочет Россия через Украину качать.
А Ветренко все удивляется: Я есть, а договоров никто не хочет заключать...
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Тільки в неї ще ядерна зброя (с)
Вітаємо сусідів. Газпром втрачає позиції на ринках, де він завжди був домінантним постачальником. Скорочується частка на ринку Польщі, Туреччини.
Греція, Болгарія почали купувати LNG.
Ані Північний потік 2, ані Турецький потік не мають жодного комерційного сенсу.
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Вітаємо поляків. З США на Свіноуйсьце в газовий порт рушив перший танкер скрапленого газу по довготривалому контракту.
Один такий танкер може забезпечувати Польщу на 2-3 тижні.
Газ коштує на 20-30% дешевше, ніж пропонує Кремль.