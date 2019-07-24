 "Нафтогаз" зовет "Газпром" и Еврокомиссию на переговоры о транзите газа

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны. Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За життя". - Ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются", - пишет Витренко.

По словам Витренко у "Газпрома" уже нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи.

"Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - отметил он.

"Но главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (іnterconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений", - подытожил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова, не дожидаясь осени, начать переговоры о транзите газа по европейским принципам, - Витренко ответил Лаврову