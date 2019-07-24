 Порошенко пришел в Госбюро расследований

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", — сообщила пресс-секретарь Анжелика Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Пока неизвестно, по какому делу должен быть допрос.

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"Целью визита (Порошенко в ГБР. - Ред.) была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины", - сообщили в пресс-службе "ЕС".

"В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств относительно Петра Порошенко не существует. В ходе беседы в ГБР адвокатом Петра Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова относительно постоянной утечки информации из Государственного бюро расследований и относительно заведомо ложных сообщений о преступлении. Никакие следственные действия относительно Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы", - добавили в политсиле.

На прошлой неделе Порошенко должен был прийти на допрос по делу о продаже акций компании "Кузница на Рыбальском" Тигипко.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.