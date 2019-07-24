 Порошенко пришел в Госбюро расследований

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", — сообщила пресс-секретарь Анжелика Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Пока неизвестно, по какому делу должен быть допрос.
"Целью визита (Порошенко в ГБР. - Ред.) была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины", - сообщили в пресс-службе "ЕС".
"В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств относительно Петра Порошенко не существует. В ходе беседы в ГБР адвокатом Петра Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова относительно постоянной утечки информации из Государственного бюро расследований и относительно заведомо ложных сообщений о преступлении. Никакие следственные действия относительно Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы", - добавили в политсиле.
На прошлой неделе Порошенко должен был прийти на допрос по делу о продаже акций компании "Кузница на Рыбальском" Тигипко.
Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти
Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
😂
А то как-то отрываться на одном Пете - такое себе дело. Это лишь доказывает изречение о реванше прокацапских сил. Особенно на фоне рыгоушлёпков и украинофобов в раде, и оправдании Ефремовых всяких...
24.07.2019 г.
14-00 прибыл
Вова, вот скажи, зачем ты на документе под названием "Проект цільового розвитку мукомольного виробництва в Україні на 2019-2024 роки" написал "Баканову. Разберись" ? Народ уже нехорошее думает ...Вова ты где?
Дважды звонил Тейлор, Уильям 1947 года рождения. Ты помнишь ? Он у нас - временный поверенный в делах США.
Богдан пытается уволить Кличко
Выходи, подлый трус !
Вчера вечером Медведчуку звонил Андрей Рюмин. Директор ПАО "Ленэнерго" , муж дочери Медведчука Ирины, фактически связующее звено Медведчука и Ротенбергов. Сообщил ему о не очень приятных веяниях в высшем руководстве РФ по его поводу.Главная мысль - украинский вопрос передан Вайно, на верх ни к кому не лезь.
Презерватив - это точная модель жизни всех предателей.
Полковник Андрущенко, с назначением вас на пост главы департамента СБУ по защите национальной государственности , успехов вам и всего самого наилучшего. Сообщаем вам - клиент созрел,можно брать.
Хорошие люди попросили нас не разглашать места пребывания президента так оперативно. Хорошо. Не будем разглашать. В рамках неразглашения сообщаем - хрен его знает где он !
О вчерашнем заседании у Зеленского тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
«В правление кампании «Рошен» поступило указание - срочно насушить сухариков».