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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже достигнуты договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщила Денисова "Громадскому" в Счастье при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", = сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал изданию, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военнопленные моряки начали ознакомление с материалами дела. Это может занять 2-3 месяца, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3139401
 
   
 Топ комментарии
 
договоренности не нужны.рашка должна выполнить решение международного суда.а договоренностями мы подставляем установившийся мировой порядок.
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"Уж ты,б, Зин,лучше помолчала бы"...(с)
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договоренности не нужны.рашка должна выполнить решение международного суда.а договоренностями мы подставляем установившийся мировой порядок.
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То есть ты предлагаешь оставить наших моряков в России и ждать, когда Россия подчинится "мировому порядку"?
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Конечно, необходимо, чтобы паРаша вела в Украине как у себя дома, ведь военнослужащих шедших добровольно на защиту страны мамы (тут необходимо пустить слезу) дома ждут...
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а какое отношение отправка трех лодок против военных кораблей имело к защите страны? заведомо было ясно.чем это окончится. то есть сели ребята в русскую тюрьму и хер с ними. главное,что такое тело как ты на свободе,у себя в стране и дальше учит нас любить родину и рассказывает,чем должны пожертвовать ради этой любви
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Ты реальный долбо%б или просто на зарплате ?
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т.е. пусть сидят? чего ж педро не нагрузил три корабля дол..ми из минстеця и не отправил в керченский пролив. два зайца бі одним вістрелом убили
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ей так хочется остаться на должности.
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Денисова,хоть бы кто тебя заткнул, идиотку Такие договоренности делаются в тишине...Господи, хоть бы не сорвалось, от заявлений этой конченной
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Арест мертветчука поспособствовал бы решению вопроса, но шо Петя, що нынешний клован засцат
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Це питання уже вирішене трибуналом.
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когда то порохохряк вопил про договоренности с ****** о зеленом коридоре под иловайском, не верю вообще, что с ****** можно очем то договорится без значительных материальных, территориальных или политических потерь для Украины, денисова пиарится впереди паровоза, эта кобыла не о моряках думает, а как бы своей дупой в теплом кресле чиновницы усидеть
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Водночас адвокат українських моряків Микола Полозов зазначив, що йому нічого не відомо про домовленість стосовно повернення їх на батьківщину найближчим часом.
За його словами, сторони ведуть перемовини, однак він в них не бере участь і не може сказати, на якій стадії вони знаходяться.
Полозов додав, що наразі триває процедура ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.«Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав», - сказав адвокат
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Их вернут в обмен на здачу Украины кацапам?
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Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы,

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так получается, нет до сих пор каких-то сраных бумажек? пиар на крови?
или идут неизвестно с кем какие-то переговоры ?
денисова, у тебя моцк больше куринного или такой же?
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Вангую, что репортаж о передаче добрым Пу-моржовым "злобных укро-моряков" будут вести Скамейкина, Кисель и Соловей......
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Просто результат будет не тот, которого ждут. Путин вернет моряков, а зеля взамен признает Крым российским. На погибших в войне зеле срать. На страну тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоговоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова
 
 
 
 
 
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