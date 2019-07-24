 Договоренности о возвращении украинских моряков уже достигнуты, - Денисова

Об этом сообщила Денисова "Громадскому" в Счастье при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", = сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал изданию, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

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