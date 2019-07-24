EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  11625  151
Материалы по теме:
Все про:выборы (22895) Зеленский (2282) Ляшко (1556) оппозиция (5253)

 Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обратился к народу Украины в связи с прошедшими парламентскими выборами, назвав их самыми позорными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все будет отвечать перед людьми, перекладывать ответственность больше не на кого", - говорится в сообщении.

Также Ляшко заявил о переходе в оппозицию к Зеленскому.

"Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь!", - подчеркнул лидер "Радикальной партии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а позиция МИД сломала ему этот заговор, - Ляшко

Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139393
 
   
 Топ комментарии
 
Плач Ярославны с вилами)))
 показать весь комментарий
 
Ляшко в цьому випадку адекватніше ніж більшість виборців... Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому - Цензор.НЕТ 4041
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
О, закукарекало заднеприводное. От кормушки оторвали. И как же оно теперь харчеваться будет? Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського - Цензор.НЕТ 6142
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы вы просрали Украину и свою жизнь. Ждите гостей из Донбасса и Бурятии. Секир башка вам всем... Хотели мира то вместо него придет смерть,рабство и ганьба...
 показать весь комментарий
 
 
И доллар по 140грн, и газа не будет...
Примите таблетки, надоели уже своим бредом.
 показать весь комментарий
 
 
как достали бабы ванги имени ПЕТИ ПОРОШЕНКО!!
 показать весь комментарий
 
 
Вони ще не розуміють, що обрали пародію на Лукашенка. Різниця тільки в тому, що Лукашенко за походженням - білоруський селянин, а ЗєЛомойський за походженням та менталітетом є абсолютний чужинець. "Батьком" він не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко украинцам и не батька вовсе, а в лучшем случае папаколи, лука или просто гнида усатая("спасибо" ему за одного только Гриба).
 показать весь комментарий
 
Ви не володієте українською мовою на рівні вміння читати із зрозумінням?
 показать весь комментарий
 
Ой ви сімсят три процінти,
Що ж ви наробили?
Булаву гетьманів славних
Блазню доручили!

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
 показать весь комментарий
 
 
до радиКАЛа олежки наконец-то дошло, что папка кошелевой больше не будет ему башлять, чтобы он трудоустроил дочу в парламент
 показать весь комментарий
 
 
Ну если ахметка приказал своей шестерке оппозитировать Зеленскому,значит чувствует жопа донецкого картежника приближение прокурорской бутылки.
 показать весь комментарий
 
 
что вы показали, кроме краж.... народ как смог отреагировал... и это правильно
 показать весь комментарий
 
 
Как запела бывшая элита! как вы правили так вам народ и дал оценку, народ просто отреагировал на ваше правление! вы так хотели попилять денежки МВФ что даже не задумывались а что же будет делать народ если ему тарифы поднять в 7 раз! а тут раз и выборы наступили и вас пилялщиков погнали мокрой тряпкой!! прежде чем обвинять народ посмотрите на свои дела и тогда сразу станет понятно кто виноват!!
 показать весь комментарий
 
 
Армию созданную Порошенко Зебил-шаурмен унизил и уничтожает. Не желали кормить украинских солдат-зашитников то будете рабами чечено-кацапской Орды....
 показать весь комментарий
 
 
все все мы будем рабами на галерах ОДНОЗНАЧНО!! хотя и рабов давно нет и галер то же но мы будем... 100%!!
 показать весь комментарий
 
Так, Алех, треба вибирати- або лоторея або верховна Рада...
 показать весь комментарий
 
 
Шляшко,иди у ахметки чмокни, патриот ты продажный!
 показать весь комментарий
 
 
Олежка! Ты протух 20 лет назад, сосун моржовый ) Отползай вонять в сторонку, убогое чмо!
 показать весь комментарий
 
 
В Раде на одного продажного дурачка меньше стало!
 показать весь комментарий
 
 
Ну і шо,куди тепер, тепер,Алєжка,на завод,чи на ферму? Вила ж є ...
 показать весь комментарий
 
 
А чи не ти приклав свої рученята до цього..?
 показать весь комментарий
 
 
Неблагодарный народишко Ляшку попался
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко для вас впаг зебилы а Зебил-шаурмен Бох который стал на колени перед Ху№лом. Скоро будете ползать раком перед даунбассовскими орками и орлынцами из Кацапстана....
 показать весь комментарий
 
 
А для вас придурков Порох всраный бог.
 показать весь комментарий
 
Теперь Олежик покатится по наклонной спуская честно нахапанное и влазя в долги,так как привык бабло вилами грести.ЕЕще и Надюха Савченко побегает с полгода по телеканалом а потом подсядет на стакан..
 показать весь комментарий
 
Ну а что. В Мордоре есть Валька-Стакан, а у нас будет Надька-Стакан
 показать весь комментарий
 
 
Интересно - а ГДЕ Ляшко будет с Зелей бороться?
 показать весь комментарий
 
Олежка, где ты народ увидел? У нас 73% субстанция населяет страну а не люди
 показать весь комментарий
 
 
Сбитый летчик - перехватчик.
Все голосования его в ВР были на пользу фракций народный фронт и бпп .
Пусть занимается коровами и ест земельку !

Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського - Цензор.НЕТ 63
 показать весь комментарий
 
 
А шо, задньопрохідний 🐷 та задньопрохідна скотиняка=
гарна парочка!!
Правда, припецьки??
😂
 показать весь комментарий
 
 
В какую опозицию оно переходит со своим рейтингом <5 % ?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого, іншим разом. https://www.uaportal.com/ukr/news/oleksandr-pekar-hto-vin-i-yak-zganbiv-partiyu-sluga-narodu-foto.htm
 показать весь комментарий
 
Ляшко педалює до своєї питомої області, де він там, був, взявся? Нехай наводить жахи на облраду!
 показать весь комментарий
 
Олежка, срочно собирай протестный Гей-парад, подымай так сказать члены членов Радикальной партии...
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается то чем занимался Ляшко теперь называется "боротысь за Украину"!..
 показать весь комментарий
 
У Ляжка подгорело-оказался не нужен никому.Мародер его подкармливал,а теперь на голодный паек
 показать весь комментарий
 
Жаба,жаба зелёная накрыла Олега Валерьивича.Ждём новых стримов.
 показать весь комментарий
 
Підійматися до влади завжди легше з оппозиции ,проблеми в Україні залишаються ,скоріше всьго стане більше.Віра в безкорисного зе-еврея хімерна.Ляшко буде мочити вову і гоп-зе-команду на всіх політичних шоу,йому це по кайфу.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНароде мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому
 
 
 
 
 
 вверх