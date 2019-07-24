 В настоящее время есть серьезный прогресс в работе антикоррупционных органов, - Рябошапка

Об этом сказал Рябошапка журналистам в среду в Киеве, говоря о работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе (антикоррупционных органов – ИФ) и, мне кажется, хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться", - сказал Рябошапка.
"Что касается ГБР - время покажет", - добавил он.
Относительно директора ГБР Романа Трубы Рябошапка отметил: "Я не могу комментировать, будет ли он заменен и может ли быть заменен на другого человека".
Отвечая на вопрос о том, есть ли кандидаты на руководителя НАПК, замглавы ОП сказал: "У меня кандидатов нет, у Офиса - нет, у президента - нет и не может быть, конкурс покажет".
Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".
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