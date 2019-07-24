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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2801) САП (1112) Рябошапка Руслан (57)

 В настоящее время есть серьезный прогресс в работе антикоррупционных органов, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что видит прогресс в работе антикоррупционных органов.

Об этом сказал Рябошапка журналистам в среду в Киеве, говоря о работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе (антикоррупционных органов – ИФ) и, мне кажется, хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться", - сказал Рябошапка.

"Что касается ГБР - время покажет", - добавил он.

Относительно директора ГБР Романа Трубы Рябошапка отметил: "Я не могу комментировать, будет ли он заменен и может ли быть заменен на другого человека".

Отвечая на вопрос о том, есть ли кандидаты на руководителя НАПК, замглавы ОП сказал: "У меня кандидатов нет, у Офиса - нет, у президента - нет и не может быть, конкурс покажет".

Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3139390
 
 
 Топ комментарии
 
вы суслика видите - а он есть))))) - даааааа - зебилы диктатура будет покруче чем с яныком)))
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Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".- А шо, лысый с квартала уже "международный эксперт"?Источник: https://censor.net.ua/n3139390
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Как где? Они такие же как и ты. У них все в Зелени. Если выигрывают, то они молодцы, если проигрывают, то отказываются от своих обещаний. Все как у тебя.
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Коломойский вернулся в страну и стал святым. Вот все их достижения. И отмывают нужных людей от коррупции, в том числе себя
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Реву ловите - не дайте ему уйти,его коррупционная схема крышевания неплательщиков ЕСВ самая жирная и наглая.
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вы суслика видите - а он есть))))) - даааааа - зебилы диктатура будет покруче чем с яныком)))
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Лукашенко позавидует,на России проще там можно в тайга отсидеться.)))
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Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".- А шо, лысый с квартала уже "международный эксперт"?Источник: https://censor.net.ua/n3139390
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трубы менять не собираются, главное сменили вентиль крана с шоколадного на зеленый и рябошапка решил, что в этом прогресс
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это значит, что сейчас Сытник не в Козин будет ездить за цу, а к Зеле домой... ну или сразу к Бене
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Ну да, Трухонова в Одессе оправдали, вот это и есть прогресс????
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В настоящее время есть серьезный прогресс в работе , но украинские суды это не подтверждают.)))
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Нет, ребятки. "Прогресс" будет, когда воровская шобла рассядется по нарам.
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Та ти шо ?!!!! Уже покращення!!! От коли вироки реальні будуть отримувати злодії коррупціонери от тоді будеш говорити про успіхи. А зараз закрий рота і йди працюй!
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Про шо цей чиновник уряду Азарова глорить ?!
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Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
Вне политики? Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова
Кивалов, в свою очередь, отметил, что они нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.
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Єтот хороший процесс и динамика продолжается четвертьій год.
Процесс никого не интересует, где результат?
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Лично у меня простейший детектор коррупции - я часто хожу мимо точки продажи безакцизных сигарет (сам не курю, но так ближе). Обороты сумасшедшие. Хотя торгуют бабки-голодранки (по внешнему виду), но их количество определяет спрос: как из-под земли выскакивают дополнительные продавцы, подносится товар, уносится выторг, крепкие мужички жестко пресекают конфликты, никогда рядом не появляется полиция. Таких точек по городу хватает и везде одно и тоже. Предполагаю, что все эти точки - единый криминальный бизнес, пресечь который - дело техники. Однако ж не пресекают. Хуже того, с некоторых пор лично обращаю внимание - довольно часто доблестные курящие полицейские сами достают сигареты из пачек без акцизных марок. Времена поборов сигаретами на торговых точках канули в лету, вопросы решаются на высоком уровне, а уличные курящие полицейские просто покупают табак там, где дешевле и не в форменной одежде.
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то есть Сытник и Углава, который крышевали Свинарчука остаются? мда... бороться с коррупцией мы будем долго
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Не зря значит Сытник бегал к Зе на встречи, то в Козин гонял, теперь в другое место. Своего добился. Ещё и подхваливать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ настоящее время есть серьезный прогресс в работе антикоррупционных органов, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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