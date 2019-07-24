 Фракция БПП "Солидарность" в горсовете Харькова прекратила свое существование

Об этом сегодня, 24 июля, на сессии горсовета сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, написала на своей странице в Фейсбук Татьяна Бедняк, информирует Цензор.НЕТ.

В горсовете Харькова создана новая депутатская фракция "Центр". В нее вошли 7 депутатов горсовета, которые ранее были в составе фракции политсилы бывшего президента Украины Порошенко: Александр Давтян, Станислав Косинов, Сергей Куценко, Виталий Маляренко, Владимир Полозков, Игорь Романенко, Ирина Цветкова.

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