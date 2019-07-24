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 Политика Украины
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Все про:горсовет (440) Харьков (4371) Блок Петра Порошенко (1647)

 Фракция БПП "Солидарность" в горсовете Харькова прекратила свое существование

Депутатская фракция "Солидарность" в Харьковском горсовете прекратила свою деятельность.

Об этом сегодня, 24 июля, на сессии горсовета сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, написала на своей странице в Фейсбук Татьяна Бедняк, информирует Цензор.НЕТ.

В горсовете Харькова создана новая депутатская фракция "Центр". В нее вошли 7 депутатов горсовета, которые ранее были в составе фракции политсилы бывшего президента Украины Порошенко: Александр Давтян, Станислав Косинов, Сергей Куценко, Виталий Маляренко, Владимир Полозков, Игорь Романенко, Ирина Цветкова.

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Фракция БПП Солидарность в горсовете Харькова прекратила свое существование 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139389
 
 
 Топ комментарии
 
Ну значит Повалийша даст концерт ещё и в Харькове.
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Всі, хто потиснули руку Кернесові, невідворотньо пішли на дно. Не відпускай руки, Гепо!
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почила в бозе, на поминки бисквитка харьковская пирожки пекла или рошен подсуетился?
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Ну *** классика - в борделе переставили кровати.
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кєрнесу разрішат гаваріть па русскі! ета пабєда!!!
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Йому хтось забороняв цвенькати москалячою ?
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Ну понятно. Мародёр уже не платит.
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Ну значит Повалийша даст концерт ещё и в Харькове.
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Самоліквідувалися демони??!
З даху скаконули,нє??!
🤔
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мусорок, как тебе вторая пенсия с рахи, на стекломой хватает?
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Хамелеоны сменили цвет, не переставая быть хамелеонами.
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В Харькове очень мало Национальной гвардии Украины . Не так ли зеля ?
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А чого припецьки заткнулися, жалоба, нє??
🤔
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не пригадаю, хто, але тут дорікали нам цими депутатами, які підтримали "проспектжукова". Як підтримали - так і їх розігнали. Зрадники не потрібні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП "Солидарность" в горсовете Харькова прекратила свое существование
 
 
 
 
 
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