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Все про:коррупция (7457) перевозки (332) транспорт (1285) речной транспорт (3)

 Бизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта. ДОКУМЕНТ

Предприятия в сфере водного транспорта жалуются на незаконные действия в данной отрасли. Все компании-перевозчики заставляют подписывать контракт с новосозданным "Морречсервисом" путем создания административных препятствий для ведения бизнеса.

Об этом на своей в Фейсбуке написал Александр Захаров, передает Цензор.НЕТ.

"У коллег агентов реальный зашквар начался в портах... Останавливаются суда, госчиновники тормозят оформления, загоняя бизнес в новосозданную помойку "Морречсервис"... Подобного не было с 2011, когда контейнерщики полностью стояли по месяцу, не соглашаясь на обязательную для всех мзду таможне. Очень плохо. Реакции МИУ, АМПУ, естественно, никакой..." - рассказал он, опубликовал пост директора ДП "Трансшип-Сервис" Ивана Ниякого с соответсвующими жалобами на беспредел в сфере водного транспорта.

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"Что можно порекомендовать коллегам. Группы быстрого реагирования. Их нацелить не только на процесс, но и на каждого конкретного чиновника. Высвечивать фамилии, описывать максимально открыто их должностные преступления в этой работе. Надо договариваться в прокуратуре (полиции) о содействии с тем, чтобы хотя бы регистрировали быстро однотипные заявления. Максимально возможное освещение происходящего! В Одессе был Президент, он обратил внимание на полный провал МИУ во всех предыдущих гиперлуп-реформах. Достаточно оперативно были выкинуты Власов, Ноняк. Но этого мало! Надо создавать всем этим и подобным горе-чинушам такую ауру, чтобы они и близко не могли думать о дальнейшей работе в отрасли. Для этого надо высвечивать максимально их фамилии. М-быть, создать "черный список зашкваренных чинуш морской отрасли" для наглядности... Формы актов для групп быстрого реагирования сохранились, вышлю, образцы заявлений по нашей экспедиторской работе также есть. Коллеги - агенты, не сдавайтесь! Следим за Вашим фронтом! Будем помогать!" - призвал Захаров.

Бизнес загоняют в новосозданную помойку Морречсервис. Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта 01
Бизнес загоняют в новосозданную помойку Морречсервис. Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта 02
Бизнес загоняют в новосозданную помойку Морречсервис. Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта 03

Источник: https://censor.net.ua/n3139387
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте ему 100 дней. Нужно еще подождать. Это все проклятый Порох! Да, зебилы?
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як немає?!?!?? А митників хто звільнив???? А чиновника хто вигнав????
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так у президента ж нет никаких полномочий, а новая рада еще не пришла Бизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта - Цензор.НЕТ 3152
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свинарчуки ловлять рибку поки югік генплокулол у відпустці
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як немає?!?!?? А митників хто звільнив???? А чиновника хто вигнав????
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ну петя ж ничего не делал по какой причине? Это все было не в его полномочиях Бизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта - Цензор.НЕТ 6142
у президента ж только внешняя политика, + у нас парламент важнее
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У этого президента вообще нет полномочий! И не будет! Узеленские там рулят!
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вангую нашестя порохоботів з ви зробили це разом
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понимание к вам уже приходит, осталось его принять
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а ви зрозуміли що завдяки вашій тупості та хамству вас залишилось 8 відсотків?
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посмторим что натворят 73% умняшек, хотя уже видно. и если бы 73% были умные мы бы не имели ту ситуацию что имеем...
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вже побачили в минулу неділю зробили багатьох сепарів та мародьорів по мажоритарних округах поки петебіли волали про тотальну зраду.
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главное что вы признались что вы це зробили ) вот и первые результаты дальше будет больше, и кто сделал уже вопроса не будет
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а ви нічого не зробили захищали коррумповане поросятко так що обвалили його рейтинг так хто там клован?
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Ці кляті порохоботи ще й Землю не хочуть вважати плоскою!!!
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Дайте ему 100 дней. Нужно еще подождать. Это все проклятый Порох! Да, зебилы?
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Порох, хватит ср@ть в штанишки Зе, узбагойся уже, твоя эпоха прошла!
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є буде прокурором Рябошапка тоді в нього і спитаємо.
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Я же говорю, нужно еще подождать))))
Но, напомню, конец эпохи бедности уже с 21 апреля, если что)))))
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чекати як петя 5 років ніхто не буде,будуть працювати.
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та они уже "працють", или ты, олух, заметку выше не прочел?
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Грося с гиперлупом пытаются создать для себя последнюю дойную корову.
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все как в цапии - одна страна,одна партия ,одни президент - кто не с ними тот против них и для них закон - даже при яныке было не так
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це петя будував таку країну фальшивим патріотизмом прикривав дерибан країни а порохоботи такі ж телепні як і ватники
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Зе съездил в Одессу....
Криминал мор.перевозок посмотрел на него и все понял....
Пришел президент голодранец - гуляй бассота...!
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порохобот подививсь на Зе і так нічого й не зрозумів
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Коллеги агенты, исходя из статистики в 73%, тоже за ЗЕ голосовали. Ешьте на здоровье...
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Обращаю внимание зебилов - при "МарАдере" такого не было, или было, зебилы?
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Всє будут работать на Житєлєй Иорданской ДолинОВ, Для ніх епоха бєдності закончілась.
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Открываем сайт ЦВК, смотрим как голосовала тетя Соня. Удивляемся удивлению тети Сони!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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