 Бизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей в Фейсбуке написал Александр Захаров, передает Цензор.НЕТ.

"У коллег агентов реальный зашквар начался в портах... Останавливаются суда, госчиновники тормозят оформления, загоняя бизнес в новосозданную помойку "Морречсервис"... Подобного не было с 2011, когда контейнерщики полностью стояли по месяцу, не соглашаясь на обязательную для всех мзду таможне. Очень плохо. Реакции МИУ, АМПУ, естественно, никакой..." - рассказал он, опубликовал пост директора ДП "Трансшип-Сервис" Ивана Ниякого с соответсвующими жалобами на беспредел в сфере водного транспорта.

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"Что можно порекомендовать коллегам. Группы быстрого реагирования. Их нацелить не только на процесс, но и на каждого конкретного чиновника. Высвечивать фамилии, описывать максимально открыто их должностные преступления в этой работе. Надо договариваться в прокуратуре (полиции) о содействии с тем, чтобы хотя бы регистрировали быстро однотипные заявления. Максимально возможное освещение происходящего! В Одессе был Президент, он обратил внимание на полный провал МИУ во всех предыдущих гиперлуп-реформах. Достаточно оперативно были выкинуты Власов, Ноняк. Но этого мало! Надо создавать всем этим и подобным горе-чинушам такую ауру, чтобы они и близко не могли думать о дальнейшей работе в отрасли. Для этого надо высвечивать максимально их фамилии. М-быть, создать "черный список зашкваренных чинуш морской отрасли" для наглядности... Формы актов для групп быстрого реагирования сохранились, вышлю, образцы заявлений по нашей экспедиторской работе также есть. Коллеги - агенты, не сдавайтесь! Следим за Вашим фронтом! Будем помогать!" - призвал Захаров.





