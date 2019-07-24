 "Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина". Это будет встреча особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и достигла! С любовью, всегда ваша! До встречи!", - написала она.
Отметим, что Повалий уже пыталась отпраздновать 50-летний юбилей в Украине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.
Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.
17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.
В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.
C вас надо спрашивать за ликвидацию и нарушение целостности. Это ваши патриоты сдали крым и донбасс. Их судить надо и садить в тюрьму за свою патриотическую деятельность,
мне на ментальном уровне неприятны ваши патриоты и такие как вы. Это правда и ничего я собой поделать не могу.
https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1153785394380414978?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1153785394380414978&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.irakly.info%2F2019-t5577-180.html
Сейчас все шлюхи прокацапские вернутся. Спасибо зрителям квартала , за преЗЕдента зубдавало.
зы украинцы не дали этой ********** шмаре марать своим ртом Киев пять лет назад, не дадут и сейчас.
(Все що відбувається ретельно сплановано в москві ще з 15 -16 років!)
Від січня 2019 :
Патриарх Кирилл надеется попасть Киев и встретиться "со своим верующим народом"
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1884218-Patriarh-Kirill-nadeetsja-popast--Kiev-i-vstretit-sja--so-svoim-verujucshim-narodom-
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А паспьрот?