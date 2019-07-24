 "Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина". Это будет встреча особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и достигла! С любовью, всегда ваша! До встречи!", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

Отметим, что Повалий уже пыталась отпраздновать 50-летний юбилей в Украине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.

Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.

В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.