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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:Киев (17730) концерт (299) Повалий (77)

 "Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве

Артисты, которые в течение последних пяти лет выступали преимущественно в РФ, начинают потихоньку возвращаться в Украину. Так, "друг России" певица Таисия Повалий анонсировала свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина". Это будет встреча особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и достигла! С любовью, всегда ваша! До встречи!", - написала она.

Это будет особая встреча: Друг России певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

Отметим, что Повалий уже пыталась отпраздновать 50-летний юбилей в Украине, однако пять лет назад ей пришлось отменить все выступления из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей.

Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.

В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.

Источник: https://censor.net.ua/n3139384
 
   
 Топ комментарии
 
Ооооо
І знову можна вітати зелебобів - ви зробили це разом !
Купуйте квитки на концерти продажних шльондр !
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Звичайне безбатченко, такі і Гітлеру служили.
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а мне непонятно почему вы мне приписываете то, чего я не считаю? И миллионам другим, которые проголосовали за обновление власти, а не за ваших столпов целостности и процветания в кавычках страны.
C вас надо спрашивать за ликвидацию и нарушение целостности. Это ваши патриоты сдали крым и донбасс. Их судить надо и садить в тюрьму за свою патриотическую деятельность,
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А що ви не вважаєте? Вам не хвилює цілісність України, про що ви написали. Моїх патріотів нема і тому тут ви збрехали. Здавали Крим і Донбас (ви написали їх маленької літери без поваги) ті, які зрадили Україні. Але тепер саме вони при владі та ви за них проголосували.
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это сейчас при владе кто крым и донбасс сдавали из новой власти?
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Здавав Крим і підготував війну янукович і його послідовники, які при новій владі.
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Звичайно, що доведено судом і неспростовними фактами.
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наплевать на янека. откуда у вас паралель между новой властью и тем же янеком?
мне на ментальном уровне неприятны ваши патриоты и такие как вы. Это правда и ничего я собой поделать не могу.
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И тут Алису понесло. Кремблевскую пропаганду пришла сеять?
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Куда пришли? К тебе в Устьзажопинск на Амуре?
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Вот-вот, "майдаунов" - к ногтю, "беркутам"- ордена и медали, холопам - барские сапоги целовать...
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Осмелели козломордые, при Порохе такой фигни не было.
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Если бы не подпись под фото, никогда бы не узнала это продажное и любящее рашу лицо, видать "братья" уже поднадоели.
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Тобто слова Разумкова про коаліцію з Голосом не відбудуться?
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думаю нет, зачем?, есть 225 мандатов....
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Для того, щоб перекласти відповідальність за зраду України.
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Ей 55? Это шутка ? Если нет почему она выглядит на 60++
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Расстрелять ведьму!
Сейчас все шлюхи прокацапские вернутся. Спасибо зрителям квартала , за преЗЕдента зубдавало.
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После концерта можно и съезд ЗЕкоманды провести. в принципе адиннарод.
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Чому дивуватися. зебид.о пообирало до ради відвертих ватних дебілів, то чому хтось вважає в мистецтві буде по-іншому. На зло Порошенку, зелені макки і сірчаної кислоти вип"ють
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пороховата в ударе, тлеет и пылает, как будто солнцеликий пэтя лично на границе ловил эту "певицу"
зы украинцы не дали этой ********** шмаре марать своим ртом Киев пять лет назад, не дадут и сейчас.
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Да вы что? Нариду надоть расслабиться, зрелищ всяких поглядеть, а там гляди и ***** подобреет и зе по щечке потреплет...
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Зебил длжен сделать три вещи--купить бюстик вождя,сходить на концерт ПРшлюх и встретить радостно у ворот сизо красномордого
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Всі "гастролі " були анонсовані ще на початку року!

(Все що відбувається ретельно сплановано в москві ще з 15 -16 років!)

Від січня 2019 :
Патриарх Кирилл надеется попасть Киев и встретиться "со своим верующим народом"

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1884218-Patriarh-Kirill-nadeetsja-popast--Kiev-i-vstretit-sja--so-svoim-verujucshim-narodom-
© News.bigmir.net"Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве - Цензор.НЕТ 1663
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При покупке билетов какашник в подарок.
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всех, кто придёт на концерт - сжечь на фиг, не промахнётесь
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Обычно через украинских артистов ФСБ РФ ведёт тайную оплату,анти украинских выступлений и демаршей...
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Сподіваюсь патріоти зроблять лярві асобую встречу
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оооо таичка ***** продавшая за российский рубль сосательный аппарат. это ж ***** порох таичку вернул ага?
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"певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию"
А паспьрот?
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Продажа билетов по паспортам. С обязательной ксерокопией последних. И за окошком кассы что бы был сбу-ик в форме не ниже лейтенанта со взглядом НКВД-та!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это будет особая встреча": "Друг России" певица Повалий анонсировала свой сольный концерт в Киеве
 
 
 
 
 
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