 Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.
"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал Зеленский.
Иностранные представители выразили готовность оказывать поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена президентом ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.
Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил возле Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.
"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий Президента и его команды со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.
"фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной.... На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором. Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи. ...
.... В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем. Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя."
https://newsua.one/news/eiforiya-gryazno-zelenoi-substancii-ochen-skoro-proidet.html
Простой нарид грабит винные склады, когда появляется такая возможность...
Там появится первая инфа от уЗеленского...
Наверное договорились ускорить демонтаж укреплений ВСУ..... или что нибудь в этом роде...
С капитуляцией нельзя затягивать... - Европа устала....