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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:G7 (268) Зеленский (2282) посол (1302) Евросоюз (12541)

 Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Зеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе 01

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал Зеленский.

Иностранные представители выразили готовность оказывать поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена ​​президентом ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы были конкурентными, - послы стран G7

Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил возле Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий Президента и его команды со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.

Также читайте: Послы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Источник: https://censor.net.ua/n3139383
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля , там не идиоты заседают . Не смеши людей .
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Чому блазень не в шортах та не в футболці? Щось не те...
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Зеля , там не идиоты заседают . Не смеши людей .
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малое СНБО, обсудило, что делать большому СНБО
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Надеюсь, в отличии от свина-мародера, Зеленский будет проводить реальные реформы. Народ только поддержит.
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А якщо цього не буде, то зробиш як Чечетов?
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Тобто за свій вибір не хочеш відповідати.
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Так чего же ты за свой не ответил и не поступил как чечетов? Результаты твоего выбора видны уже. А качество моего выбора покажет время.
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Я за свій відповідаю. Але ж тобі невідомий мій вибір.
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і дуже скоро покаже:
"фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной.... На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором. Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи. ...

.... В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем. Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя."



https://newsua.one/news/eiforiya-gryazno-zelenoi-substancii-ochen-skoro-proidet.html
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Ali Hasan - простой нарид с окон не выбрасывается....

Простой нарид грабит винные склады, когда появляется такая возможность...
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Було таке в 1917 Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9866 Тепер все повторюється зебільним реваншем, як фарс.
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Чому блазень не в шортах та не в футболці? Щось не те...
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І що ви там з'ясували ? До якого спільного знаменника дійшли ?
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шо демократия и проведение реформ это хорошо Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6932
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нужно читать расейскую - прессу...
Там появится первая инфа от уЗеленского...
Наверное договорились ускорить демонтаж укреплений ВСУ..... или что нибудь в этом роде...
С капитуляцией нельзя затягивать... - Европа устала....
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Посли G7 в Києві офігіли з тим, як зебіл наїхав на "ArcelorMittal Кривий Ріг" і негайно викликали клована "на ковер" (нехай і в його офісі).
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Якось по дибільному клоун на фото виглядає...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с послами G7 поддержку реформ и ситуацию на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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