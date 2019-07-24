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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9227) назначение (1445) Рябошапка Руслан (57)

 50% наверное. Нужно решение парламента, - Рябошапка о своих шансах стать Генпрокурором

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка оценивает свои шансы возглавить Генеральную прокуратуру Украины в 50% и заявляет, что о других кандидатурах на эту должность ему ничего не известно.

Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, какова вероятность того, что он будет назначен Генпрокурором, Рябошапка сказал: "Не знаю, 50% наверное - или да, или нет", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", - добавил он.

По словам Рябошапки, президент предлагал ему лично стать Генпрокурором, "и не раз".

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Отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе президента, он сказал: "Как я отношусь к инициативе президента? Конечно, поддерживаю. Я поддерживают все инициативы президента".

При этом замглавы Офиса президента сказал, что о других кандидатурах на пост Генпрокурора ему не известно.

Говоря о своих первых действиях на должности Генпрокурора, Рябошапка отметил, что пока преждевременно предметно это обсуждать, но признал, что в Генпрокуратуре ожидаются кадровые перестановки. "Если это произойдет (он займет пост Генпрокурора. - Ред.), то, очевидно, это (кадровые перестановки. - Ред.) будет первоочередными действиями, с которых буду начинать", - сказал он.

"У нас много идей, как можно изменить систему прокуратуры", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

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При этом Рябошапка не стал конкретизировать, о чем идет речь, отшутившись: "Возможно, будет какой-то другой кандидат на должность Генпрокурора, парламент выберет его, и он воспользуется моими идеями".

Как сообщалось, Зеленский заявил ранее, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность Генпрокурора Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3139381
 
 
 Топ комментарии
 
Ой да что он там не уверен, уже ясно что какую кандидатуру представит Зеля тот и получит должность, при 250 своих депутатов это не проблема.
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Ой да что он там не уверен, уже ясно что какую кандидатуру представит Зеля тот и получит должность, при 250 своих депутатов это не проблема.
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Главное, шоп новый генпрокурор - взялся за расследование тех, кто выводит свои бабки в оффшор, не платя налоги, декларирует убыточность своих фирм, покупает за границей виллы и получает бабло от московских хфирм и министерств
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Вас обманули . Президент и Генпрокурор ненавидят велоспорт .
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А получить хоть какое образование он не хочет?
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Что закончил?
Адрес, сайт, номер лицензии, уровень аккредитации?
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А самому найти где он учился и работал мозгов не хватает?
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А мне нахрена?
Вы киздели, что у Юрика нет юридического образования, хоть есть техническое и работал министром вд.
Теперь подскажите, где училось это?
Вывод - не училось нигде!
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Я в курсе, что в помещении средней школы возле стадиона старт пару лет был некий частный шараж-монтаж, который выдавал картонные корочки не имея ни лицензии, ни аккредитации.
Или я заблуждаюсь?
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Это один из крупнейших частных универов Украины, но дело не в этом, по факту диплом у Рябошапки есть, как и опыт работы.
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Блин - адрес, сайт, номер лицензии, уровень аккредитации в студию!
У меня на даче тоже частный университет, где я ректор!
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Воно блондінкО? Може так, а може ні...

Ну, там у ЗеБілів всі такі- блазні, няні, масажистки, бодігарди-анальні партнери та просто блонді.)) Уявляю, як ця антиукраїнська малорассєйска шобла зараз бігом поскаче до корит...
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Кокетничає, як актриса легкого жанру німецького кіно для дорослих. Якби то Вакарчук так кокетничав, то це виглядало б більш природно.
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прокурор который делает все что скажут. закон пошел лесом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины50% наверное. Нужно решение парламента, - Рябошапка о своих шансах стать Генпрокурором
 
 
 
 
 
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