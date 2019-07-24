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 ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования от 28 ОИК

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 28 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщает ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 28 территориальных избирательных округов: № 22 (Волынская область), № 26, 31 (Днепропетровская область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецкая область) , № 62 (Житомирская область), № 72 (Закарпатская область), № 79, 80 (Запорожская область), № 90 (Киевская область), № 131 (Николаевская область), № 134, 143 (Одесская область), № 149 ( Полтавская область), № 159 (Сумская область), № 167 (Тернопольская область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харьковская область), № 188 (Хмельницкая область), № 200 (Черкасская область), № 212, 221 (Киев) ", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 13:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 34 ОИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Источник: https://censor.net.ua/n3139380
 
 
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