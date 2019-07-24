 ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования от 28 ОИК

Об этом сообщает ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 28 территориальных избирательных округов: № 22 (Волынская область), № 26, 31 (Днепропетровская область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецкая область) , № 62 (Житомирская область), № 72 (Закарпатская область), № 79, 80 (Запорожская область), № 90 (Киевская область), № 131 (Николаевская область), № 134, 143 (Одесская область), № 149 ( Полтавская область), № 159 (Сумская область), № 167 (Тернопольская область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харьковская область), № 188 (Хмельницкая область), № 200 (Черкасская область), № 212, 221 (Киев) ", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 13:30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 34 ОИК.

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