 С начала хлебного перемирия зафиксировано 410 нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"После вступления в силу заявления о подтверждении прекращения огня с 00:01 21 июля, СММ зафиксировала совокупно 410 нарушений режима прекращения огня (18 взрывов, 24 снаряда и 368 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

При этом в период с вечера 21 июля до вечера 22 июля миссия зафиксировала 12 нарушений прекращения огня на Донбассе.

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"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (7), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 35 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от н.п. Светлодарск (подконтроленый правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)", - отмечается в отчете.

В Луганской области миссия также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (155 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов, зафиксировано в районах к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

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