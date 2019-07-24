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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Украинские военнопленные моряки начали ознакомление с материалами дела. Это может занять 2-3 месяца, - Полозов

Украинские военнопленные моряки начали 23 июля ознакомление с материалами инкриминируемого им уголовного дела

Об этом сообщил координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования… Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела", - рассказал Полозов.

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По его словам, с учетом количества моряков и объемом уголовного дела стадия с ознакомления с материалами может занять 2-3 месяца. "После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд", - рассказал Полозов.

Украинские военнопленные моряки начали ознакомление с материалами дела. Это может занять 2-3 месяца, - Полозов 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139374
 
 
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Главное, что б браслетики не порвалися у гидранта проституции.... от переживаний за них
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С текстом решения Международного трибунала ?
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Очередной раз рашка весь мировой порядок послала нахер!! и очередной раз весь мировой порядок умылся потому что как было в 1939 так и в 2019 нихотит воевать! поэтому будем сидеть будем смотреть а вдруг поппустит! в 1939 не попустило посмотрим попустит ли в 2019!!
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та нєхер там ознайомлюватись,читати кацапський бред- тільки очі собі псувати...
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да что ж тот зебоба такой немощный...шо ж оно пуйла не рассмешило,при телефонном базаре?
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