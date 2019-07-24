 Украинские военнопленные моряки начали ознакомление с материалами дела. Это может занять 2-3 месяца, - Полозов

Об этом сообщил координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования… Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела", - рассказал Полозов.

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По его словам, с учетом количества моряков и объемом уголовного дела стадия с ознакомления с материалами может занять 2-3 месяца. "После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд", - рассказал Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.