 Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

"Дата встречи еще не определена", - сказал дипломат перед встречей послов стран "Большой семерки" с Зеленским. Больше он ничего не добавил.

Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что "с конкретными датами пока что не определились".

Предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял: "Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. - Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев ... в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

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