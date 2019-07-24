 Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.
"Дата встречи еще не определена", - сказал дипломат перед встречей послов стран "Большой семерки" с Зеленским. Больше он ничего не добавил.
Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что "с конкретными датами пока что не определились".
Предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял: "Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. - Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев ... в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".
Как и все шо зеля обещало зебилам)))
Сейчас с новогодними елками разберутся, и как что - так сразу.
так шо некуй бежать впереди паровоза ... и зачем нам сейчас Трамп?
когда впереди так много интересного
выборы генпрокурора, начальника сбу, мвд , обещаные посадки свинарчуков
не трогайте его, пускай себе спокойно к выборам готовится
и это ... пускай сам приезжает если ему надо)
конгрес і так все вирішує і госдеп...
говорят вчера ГБР опять Петра Алексеевича пригласила
есть все шансы увидеть его перед воротами белого дома
сподiваюся хоч як свiдка(
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США переносится в том числе из-за главы Офиса президента Андрея Богдана.
«Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом.
У Зеленского считают, что визит затягивается из-за неэффективности (посла Украины в США) Чалого или парламентских выборов, но на самом деле это такой тонкий намек на то, что Зеленский пошел против пожеланий американской стороны», - заявил собеседник УП.
«К аргументу о «человеке Коломойского» добавился еще один - большое влияние Богдана на президента. Последние несколько дней, когда Зеленский проводил одну региональную поездку за другой, показали, почему Богдан действительно важный для президента.
Если говорить образно, то глава ОПУ стал для президента как Вергилий для Данте в «Божественной комедии» - проводник сквозь девять кругов ада украинской бюрократии и политики», - пишет издание.