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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2282) Тейлор (70) Трамп (2303)

 Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор

Когда состоится визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, по-прежнему неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

"Дата встречи еще не определена", - сказал дипломат перед встречей послов стран "Большой семерки" с Зеленским. Больше он ничего не добавил.

Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что "с конкретными датами пока что не определились".

Предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый заявлял: "Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. - Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев ... в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - временный поверенный в делах США в Украине Тейлор записал обращение к украинцам и Зеленскому. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3139373
 
 
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Донни у ху#ла разрешение спросит и сразу назначит встречу.
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Эта тема чисто для петиков. Даже не буду соваться.
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зелебоба очень занят государственными делами, не до трампа ему пока, пусть трамп очередь занимает или купит контромарку на концерт зелика, там они и встретятся
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Та ще й посла України в США навіщось звільнив...
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Да, смотрят и думают, ппочем будет котироваться гривна.
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треба трохи дерев порізати в Карпатах--нехай Федеральний Резервний Фонд долляри надрукує Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 604
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- Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. (с)
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Похоже "встреча" Трампа с зеленским била просто шутка.
Как и все шо зеля обещало зебилам)))
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Вот сейчас разделается с американской военной компанией и договорится с Донни о встрече 😁
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Не торопитесь, они еще посла в США не назначили.
Сейчас с новогодними елками разберутся, и как что - так сразу.
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еще не определён новый министр иностранных дел
так шо некуй бежать впереди паровоза ... и зачем нам сейчас Трамп?
когда впереди так много интересного
выборы генпрокурора, начальника сбу, мвд , обещаные посадки свинарчуков
не трогайте его, пускай себе спокойно к выборам готовится
и это ... пускай сам приезжает если ему надо)
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а що зістріч дасть? поговорять за жізнь?руку потиснути?
конгрес і так все вирішує і госдеп...
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Помнится, как здесь с восторгом размазывали зелёные сопли и вопили, что Дональд Фредович записался в очередь на аудиенцию к Великому Зе на июнь... Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9607
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говорят вчера ГБР опять Петра Алексеевича пригласила
есть все шансы увидеть его перед воротами белого дома
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Петя вже на допиті в ДБР.. На УП новина висить.. Цензор поки що не хоче травмувати ніжну психіку петіних прихильників..
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как же вас - даунбариев, волнует предыдущий Президент 😂🤣 это всё потому, что вы - неполноценные, понимаете, что он, даже в отставке, продолжает менять ваши никчемные жизни
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яка сумна новина Дата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8391
сподiваюся хоч як свiдка(
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Думаю, Зєлєнскому потрібно зробити одне ритуальне дійство - відправити у відставку Богдана. І візит швиденько буде організовано. Але Зєлєнскій без Богдана - як тінь без Хазяїна. Тому "ждітє, мама, фсьо будєт!", Або " Я тєбя потом. Поцелую. Єслі захочєш._
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понятно,зебобики получили очередную порцию земочи
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Есть такая информация.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США переносится в том числе из-за главы Офиса президента Андрея Богдана.

«Американцы были против Богдана из-за его связи с Игорем Коломойским.
И прислали сигнал именно таким образом.
У Зеленского считают, что визит затягивается из-за неэффективности (посла Украины в США) Чалого или парламентских выборов, но на самом деле это такой тонкий намек на то, что Зеленский пошел против пожеланий американской стороны», - заявил собеседник УП.
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Кроме того, как пишет издание, настороженно к Богдану относятся некоторые послы и дипломаты европейских стран.

«К аргументу о «человеке Коломойского» добавился еще один - большое влияние Богдана на президента. Последние несколько дней, когда Зеленский проводил одну региональную поездку за другой, показали, почему Богдан действительно важный для президента.

Если говорить образно, то глава ОПУ стал для президента как Вергилий для Данте в «Божественной комедии» - проводник сквозь девять кругов ада украинской бюрократии и политики», - пишет издание.
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Понятно, что еще нет даты - рояль то еще не завезли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДата встречи Зеленского и Трампа по-прежнему не определена, - Тейлор
 
 
 
 
 
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