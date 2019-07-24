 Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области следователями территориального управления ГБР, расположенным в г. Львове начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 23 июля, около 19:00 в с. Ракошино Мукачевского района.
Установлено, что 45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg", один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги.
От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.
В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) продолжается проведение первоочередных следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, которое распространяет свою юрисдикцию на территорию Закарпатской области. Прокуратура Закарпатской области обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия.
защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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Ехал без ремня. Паралитик до конца жизни.
Все повреждения свелись к помятому капоту и разбитой передней декоративной решетке, то есть к тем навесным элементам с наименьшей жесткостью, которые изготавливаются с учетом нанести наименьшее повреждения при столкновениям с человеком или животным.
Щоб вдаритись лобом навіть не пристегнутим - потрібне прискорення. В даному випадку від'ємне. Яке буде прискорення авто 2000-3000кг від перешкоди массою до 100кг???
Та звичайне гальмування придасть більше прискорення !!! І від гальмування ще ніхто в реанімацію не потрапляв. Максимум гуля маленька. А тут навіть і того не буде.
Слишком длинный разговор, и не для этого форума.
Імпульс прямопропорційний масі тіл. Массу авто і робітника самі співставите?
Запитую ще раз - робітник стояв як бетонна стіна, щоб люди в авто отримали таке ж прискорення, як у вашому прикладі???
Интересно что же такое с ним произошло? Вроде даже лобовуха целая.
на 100% был бухой, А теперь (после реанимации) хоть какие проверки проводи - пофиг что найдут, все прикрывается "лечением"
Знахабніли, самі під колеса кидаються!!
Крупный чиновник, сбивший на своем авто двух человек на пешеходном переходе
- Ну, судья! Какие последствия будут?
- Значит так, тому, кто пробил головой лобовое стекло Вашей машины, дадим лет пять за нападение на должностное лицо. А вот тому, кого отбросило в кусты, пожалуй, добавим еще года три за попытку скрыться с места происшествия.