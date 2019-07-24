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 Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ. ФОТО

На Закарпатье один из заместителей руководителя областной ГФС насмерть сбил сотрудника дорожной службы. Открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области следователями территориального управления ГБР, расположенным в г. Львове начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 23 июля, около 19:00 в с. Ракошино Мукачевского района.

Установлено, что 45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg", один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги.

Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ 01
Фото: Лысенко/Facebook

От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) продолжается проведение первоочередных следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, которое распространяет свою юрисдикцию на территорию Закарпатской области. Прокуратура Закарпатской области обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия.

Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139366
 
 
 Топ комментарии
 
Звідки в заступника керівника ДФС машина за 100 тис. євро? Може їм зарплату в євро сплачують? Митників зільнили тільки за дорогі телефони, а цього скорше за все посадять!
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Ну сбил так сбил раба. Спорим что ему за ето ничего не будет в нашей стране?
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жируют!

защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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Звідки в заступника керівника ДФС машина за 100 тис. євро? Може їм зарплату в євро сплачують? Митників зільнили тільки за дорогі телефони, а цього скорше за все посадять!
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жируют!

защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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А чё ему переживать-то? Он берёт пример с преЗЕдента и его охранной своры - тем же можно сбивать и устраивать ДТП с детьми... а тут какой-то работник дорожной службы
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100 тис?))))ты пастух поверил в то что написал?
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Базова модель від 60 тис. євро, плюс навороти, 100 тис. євро за топовий Туарег, це ще не межа!
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Так це ще без наворотів, а з наворотами буде більше 100 тис. євро!
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блин, ты балабол!! со всеми наворотами получает 86 тыс.евро
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Цена в самой дорогой комплектации
Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8322Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8322
Touareg Ambience 3.0 V6 TDI
Дизель 0"> 8-ступ. АКП / 5-дверний
білий лак Pure White

Київ

UAH 2 676 330,-

UAH 2 410 578,-
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ну ошибся на тех пять семь тысяч??думаю эт не повод чела оскорблять https://www.autogenau.de/varianten/volkswagen/touareg.html?model=16056 (боюсь что это ещё не предел в цене видел и более ста!!(тысяч)) Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3877
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вангую ща начнут писать что авто уже старой модели, можно подумать когда ее покупал не такая же цена на эту модель была.
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мож то бляха? или "улюблена людина" подарила, или бабушка на крайняк...
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"100 тыс.евро" - ты что, болезный, перегрелся? может 54 тысячи!!
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> Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.

Ехал без ремня. Паралитик до конца жизни.
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Закосил сразу под больного. Сейчас отлеживается.
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Нет. Без ремня при таком торможении - гарантированный перелом шейных позвонков и разрыв спинного мозга.
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Это не лобовое столкновение с препятствием массой равной массе машины. Для Туарега массой в 2-3 тонны, препятствие массой 150 кг не смертельно для водителя.
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Еще раз повторяю, здесь не лобовое столкновение с потерей скорости до 0 км/час.
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Степень повреждения корпуса автомобиля говорит о том что у водителя, как минимум, тяжелейшее сотрясение мозга от удара головой о руль; но, скорее всего, перелом шейных позвонков.
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Для упоротых повторяю:Для Туарега массой в 2-3 тонны, препятствие массой 150 кг не смертельно для водителя.
Все повреждения свелись к помятому капоту и разбитой передней декоративной решетке, то есть к тем навесным элементам с наименьшей жесткостью, которые изготавливаются с учетом нанести наименьшее повреждения при столкновениям с человеком или животным.
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Если водитель не пристёгнут, вся его кинетическая энергия в момент столкновения превратится в энергию деформации его черепа из-за удара о руль. Я не могу вам читать здесь лекцию по механике.
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Двієчник, та водій навіть не смикнеться в авто !!!
Щоб вдаритись лобом навіть не пристегнутим - потрібне прискорення. В даному випадку від'ємне. Яке буде прискорення авто 2000-3000кг від перешкоди массою до 100кг???
Та звичайне гальмування придасть більше прискорення !!! І від гальмування ще ніхто в реанімацію не потрапляв. Максимум гуля маленька. А тут навіть і того не буде.
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Це робітник, як стіна стояв, що ви привели такий безглуздий приклад?
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Вам тут формулы начать рисовать, про закон сохранения импульса и проч. ?
Слишком длинный разговор, и не для этого форума.
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Очевидно, что у вас двійка з фізики. Про який імпульс ви мелете?
Імпульс прямопропорційний масі тіл. Массу авто і робітника самі співставите?
Запитую ще раз - робітник стояв як бетонна стіна, щоб люди в авто отримали таке ж прискорення, як у вашому прикладі???
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Посмотрите мой комментарий сверху. Ни масса работника, ни масса автомобиля к этому отношения не имеет. Если бы работника вообще не было, а непристёгнутый водитель на 100 км/ч просто ударил по тормозам, результат был бы абсолютно тот же самый: "всадник без головы".
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Ну давай, укажи с какой скоростью двигался работник навстречу туарегу, что бы его импульс при столкновении смог остановить туарег, как у тебя на видео?
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Он упоротый. Для него работник был массой равной массы Туарега. Ему бесполезно что то объяснять.
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по этой причине подушки не срабатывают если не пристегнут.
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Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.Источник: https://censor.net.ua/n3139366

Интересно что же такое с ним произошло? Вроде даже лобовуха целая.

на 100% был бухой, А теперь (после реанимации) хоть какие проверки проводи - пофиг что найдут, все прикрывается "лечением"
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Ну сбил так сбил раба. Спорим что ему за ето ничего не будет в нашей стране?
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У вашій точно нічого не буде Бо путін - ху#ло!!! )
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Бидло не дає панам по дорогам літати!!
Знахабніли, самі під колеса кидаються!!
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дороги и так некому делать они еще дорожников давят.
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*несмешной анекдот
Крупный чиновник, сбивший на своем авто двух человек на пешеходном переходе
- Ну, судья! Какие последствия будут?
- Значит так, тому, кто пробил головой лобовое стекло Вашей машины, дадим лет пять за нападение на должностное лицо. А вот тому, кого отбросило в кусты, пожалуй, добавим еще года три за попытку скрыться с места происшествия.
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Как однако не плохо кормят першого заступника начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області Олександра Гопу ..... бедуин последней модели.... 65 000 евро цена.... и 0 ответственности. И морда в реанимацию на коечку заскочила. Ну мерзость....

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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