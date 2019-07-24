 Чуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы вместе с командой не занимались чернухой, прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании. Чуда не случилось - меня поглотила политическая Зе-волна, у истоков которой мне посчастливилось оказаться в январе этого года. Такая вот ирония судьбы", - отметил нардеп.
При этом Лещенко пожелал успехов в работе представительнице партии "Слуга народа" Анне Бондарь, которая победила на выборах в его округе.
"Я желаю успеха депутату от Подольского района Анне Бондарь в решении вопросов, которые на нее упадут холодным душем. Не надо путать работу депутата Киевсовета и парламента. Вы делегированы быть для людей нашего округа последней инстанцией в борьбе за свои права и в противостоянии с нечеловеческой системой", - написал он.
Аминь политический тебе .....😁
Надеюсь, больше не свидимся ...
Восхваляет совок, Сталина, Жукова.
Теперь этот слуга не украинского народа будет принимать законы для украинцев.
КАКИЕ это будут законы?
Все кого таскали по телеканалах как борцов с шеколадником просто тупо кинули хозяева тех же каналов. Теперь медведчуки-ткаченки в ВР а говно которое проложило им туда путь на помойке...
https://znaj.ua/ru/kompromat/247669-vzyatki-vorovstvo-i-vred-ukraine-top-5-skandalov-sergeya-leshchenko
Опасная трясина (с)
Місцеві кажуть, що кампанію вів недбало. З людьми розмовляти не вміє. Загалом нікчемний політик.
хотя тебя распнут раньше, прямо в трусиках
- Бакан, тут на Цензоре предлагают убрать одного черта. Хорошо, да, передам)
Спасибо за напоминание, они уже работают над этим.
😁
Довыеживался. И поделом.
Крепись, авось грантов хто подкинет...
вот только кто придет на смену, слуги и голоса, ? кто знает как оно будет?
так что запасаемся попкорном и наблюдаем за "цирком шапито" ))))
думаю скучать не придется))))
И всего делов.
Начинай с Бени и Ко........
На крайняк пойдёшь подрабатывать на дискотеках!
а в день тишины кто рассылал смски с агиткой?
https://www.uaportal.com/news/poshel-tyi-na-hj-eanyij-serega-leschenko-obvinili-v-agitatsii-pod-prikryitiem-zelenskogo.htm
Зеленые шакалята совсем не такие. Демократия закончилась, Сирожа.
Радуйся, если у тебя еще квартирку Беня не отожмет
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ
Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
Теперь жвавые зелебенины малчики с колючими глазками и цепкими лапками быстро вам рты позатыкают, и не пикните. А пикните - быстро на вас Дело найдется.
Вот такие они хохлы-малороссы- что имеем не храним, потерявши плачем