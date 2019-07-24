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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Чуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах

Нардеп Сергей Лещенко, который баллотировался в Раду по 220 округу в Киеве, признал свое поражение на выборах.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе с командой не занимались чернухой, прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании. Чуда не случилось - меня поглотила политическая Зе-волна, у истоков которой мне посчастливилось оказаться в январе этого года. Такая вот ирония судьбы", - отметил нардеп.

Читайте также: ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

При этом Лещенко пожелал успехов в работе представительнице партии "Слуга народа" Анне Бондарь, которая победила на выборах в его округе.

"Я желаю успеха депутату от Подольского района Анне Бондарь в решении вопросов, которые на нее упадут холодным душем. Не надо путать работу депутата Киевсовета и парламента. Вы делегированы быть для людей нашего округа последней инстанцией в борьбе за свои права и в противостоянии с нечеловеческой системой", - написал он.

Чуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139365
 
 
 Топ комментарии
 
Унитаз тебя должен поглатить.
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Ггг) лещенки, наеми, белецкие, поросюки, сааки, - все такие востребованые были пока с Порошенком боролись. Теперь киздуйте томадой заместо "слуг"
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Ггг) лещенки, наеми, белецкие, поросюки, сааки, - все такие востребованые были пока с Порошенком боролись. Теперь киздуйте томадой заместо "слуг"
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Сирожа Лещенко поскользнулся и упал в ЗЕльоное день, которое сам же колотил против Пороха.
Аминь политический тебе .....😁
Надеюсь, больше не свидимся ...
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Сам Бужанский визжал, что Майдан 2013-2014 разрушил страну.
Восхваляет совок, Сталина, Жукова.
Теперь этот слуга не украинского народа будет принимать законы для украинцев.
КАКИЕ это будут законы?
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В єтом есть своя прелесть.
Все кого таскали по телеканалах как борцов с шеколадником просто тупо кинули хозяева тех же каналов. Теперь медведчуки-ткаченки в ВР а говно которое проложило им туда путь на помойке...
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Просто сирожа дешёвая проститутка и коррупционер! Вот поэтому тебя никто и не выбрал!
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Теперь Лещенко может спокойной идти на пенсию))) Хотя у него наверное сейчас будет ломка за мандатом))
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Ниче не сделал хорошего за пять лет, одни скандалы. А в список его никто не захотел включать, потому что перебежчиков никто не любит.

https://znaj.ua/ru/kompromat/247669-vzyatki-vorovstvo-i-vred-ukraine-top-5-skandalov-sergeya-leshchenko
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ну, Залищук ясно чем: она содержанка гражданина Швеции, он для нее квартиры-машины покупает, согласно ее декларации.
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"Чуда не случилось - дерьмо в дерьме, утопилось...".
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Логическое завершение вяликай зрады от предателя, тролля и брехуна.
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он предал Норвегию? или Скайрим? что он предал?
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он чуть не спровоцировал международный скандал, когда занимался дискредитацией Манафорта как раз во время выборов в США. Отношения тогда между США и Украины пошатнулись хорошо, а они наши главные союзники в борьбе с Россией. Поэтому он предал Украину
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Он же не сам себе придумал опускать этого ублюдка. Кто поддержал амерских "демократов", а потом обосрался и долго и нудно бегал по миру за Рыжей Обезьяной? Я бы вообще посылал его на месте трампампама.
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За отмену пенсий дляработающих пенсионеров голосовал?- голосовал. За финансирование партий из Держбюджета голосовал?- голосовал( возмохно даже был автором этого маразма) Серожа - спасибо, вы уволены.
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"Мы вместе с командой .. прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании."

Місцеві кажуть, що кампанію вів недбало. З людьми розмовляти не вміє. Загалом нікчемний політик.
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Ну він же сам каже, що виграти(от слово яке) не хотілось, просто експеримент над людьми ставив. Чи казав про таке перед виборами ? Чи казав про таке на зустрічах з людьми ?
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ты, ублюдок, и разгонял эту волну..))))))))))))))
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Лєщєнка може дякувати долі, що народився у революційній Україні 21 століття, а не у революційній Франції 18 століття. Там відомі чуваки Дантон і Робесп'єр, що "розігнали водну", закінчили на гільотині
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Шкода, що не дочекаємось гільотини для Порошенка, але від тюремного терміну йому не уникнути. )))
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зато дочекаєтесь линча для зеленки... будет красиво. не хуже чем у каддафи ))))))
хотя тебя распнут раньше, прямо в трусиках
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Купіть чотки, і перебираючи зернятка, повторюйте: "Порошенко буде сидіти. Порошенко буде сидіти". І так тричі на день. Воно попустить."
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(звонит Баканову:
- Бакан, тут на Цензоре предлагают убрать одного черта. Хорошо, да, передам)

Спасибо за напоминание, они уже работают над этим. Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах - Цензор.НЕТ 451
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грантоеда волна смыла в унитаз, будет теперь там плавать и булькать про коррупцию
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Сєрлєщі, найоми тощо, ви зробили СЕБЕ разом!
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В этом я с Лещенко согласен - у нас создана нечеловеческая государственная и общественная система в течении десятилетий, если не веков. Задача состоит в создании человеческой государственной и общественной системы.
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Злее с Найемом будуть!!Пощады не ждите.Ле и Трампа ни во что не ставит,а наших?
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Депутаты с прошлой Рады как люди с пожизненным клеймом. А Лещенко между прочим ради Майдана Америку бросил, представляете, Америку!
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тебя, чмо и типажурналиста, поглотила волна дерьма, исторгнутая самим же тобой.
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тебя поглотила собственная тупость, нехер было др*чить люмпен 5 лет подряд, бумеранг вернулся "с непредсказуемой траекторией"
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Его поглотила волна, которую он что есть дури разгонял.
Довыеживался. И поделом.
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Не каждый день чудесам бывать, как в 2014, когда народ наизбирал всяких нулей и жуликов.
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Серьожка, а хто ж теперь будет каку мять?
Крепись, авось грантов хто подкинет...
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Перший прозрівший зебіл. толі єщьо будєт.
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о да, в США расследование по вмешательствам в выборы до сих пор продолжается))) Так что Сирожке ещё могут аннулировать визу
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"Пора Серёге искать нового работодателя, С "кредитом на жильё" всё равно надо расчитаться".Иначе ни кола,.ни двора в центре города. Алёна,та,которая Притула,не простит долг...
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в прошлом парламенте состав геев еще тот. 3.14 дары редкостные)))))
вот только кто придет на смену, слуги и голоса, ? кто знает как оно будет?
так что запасаемся попкорном и наблюдаем за "цирком шапито" ))))
думаю скучать не придется))))
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А так хотів ще на одну квартирку за 200 тис. доларів назбирати... Ех, тяжка доля...
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А нельзя покороче: «Я - долбодятел».
И всего делов.
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Лещенко хотел подмазаться под символику "Слуги народа", но народ не купился на это и не проголосовал за него. Вот уже лузер))
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Так он даже пытался убрать конкурентку, которая реально была на его округе от Зе
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Ничё, Серж! Вернёшься к старому - по заказу Григоришина или нового работодателя начнёшь проводить "журналистские расследования"!
Начинай с Бени и Ко........
На крайняк пойдёшь подрабатывать на дискотеках!
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Сами упорно пилили сук на котором сидели. Тройка гнилых влезла в Раду на спине Порошенка и сами же обсирали его постоянно. Порошенковская безбрежная демократия это позволяла.
Зеленые шакалята совсем не такие. Демократия закончилась, Сирожа.
Радуйся, если у тебя еще квартирку Беня не отожмет
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А за квартиру промолчал.Может квартирка сыграла роль?
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тебя поглотила волна г-на, которую ты и такие как ты подняли. только жалко что всех захватит
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Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ

Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
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Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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Обосрались больше всех те, кто громче всех волали, что во всем виноват Порох. Пользовались тем, что можно было демократично "выражаться" (испражнятся) при Порохе.
Теперь жвавые зелебенины малчики с колючими глазками и цепкими лапками быстро вам рты позатыкают, и не пикните. А пикните - быстро на вас Дело найдется.
Вот такие они хохлы-малороссы- что имеем не храним, потерявши плачем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧуда не случилось. Меня поглотила политическая Зе-волна, - Лещенко о поражении на выборах
 
 
 
 
 
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