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 Житель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ

В Запорожье по материалам Службы безопасности Украины к пяти годам лишения свободы приговорен боевик террористических организаций "Д/ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года житель Запорожья присоединился к незаконным вооруженным формированиям пророссийских террористов. Будучи стрелком так называемой 11-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Восток", мужчина принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Донецкой области.

С осени 2015 года злоумышленник вступил в "ЛНР", где нес службу в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса". После полученного ранения боевик вернулся домой на "реабилитацию" и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур Запорожья.

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Находясь в городе, злоумышленник продолжил поддерживать связь с представителями террористических организации "Л/ДНР" и, по оперативной информации, планировал вернуться на службу к боевикам. В конце апреля этого года правоохранители задержали боевика по месту жительства.

Октябрьский районный суд города Запорожья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Также читайте: Террориста из Луганской области приговорили к 8 годам заключения

Источник: https://censor.net.ua/n3139364
 
   
 Топ комментарии
 
Наши суды удивительно гуманны к террористам, бандитам и изменникам.
Зато протестующим пассионариям, угрожающим властям людям дают максимально возможные сроки.
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Статья 258-3. Создание террористической группы или террористической организации
1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
А теперь скажите откуда такое снижение срока с 15 до 5 лет и каким образом ета статья применена к реальному боевику убивавшему наших солдат?
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Совет форумчанПравила форума
 
Да на пуя та амнистия с такими приговорами?
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Наши суды удивительно гуманны к террористам, бандитам и изменникам.
Зато протестующим пассионариям, угрожающим властям людям дают максимально возможные сроки.
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Наверное потому что у власти те же самые и сидят. Только одного желаю, что бы те кто дает такие приговоры хоронили своих родственников и детей от рук таких же.
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Пять лет дали за то что окно разбил или курицу украл? 5 лет за терроризм, за то что воевал против Украины, за то что убивал наших людей? Да ето страна дебилов и терпил вонючих.
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во, как повоевал за русский мир, а отъедаться на бандеровских харчах прискакал в Запорожье
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Статья 258-3. Создание террористической группы или террористической организации
1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
А теперь скажите откуда такое снижение срока с 15 до 5 лет и каким образом ета статья применена к реальному боевику убивавшему наших солдат?
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Сказал что заставили, и вообще что он только кашеваром был. Не верите на слово?
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коли сепарів ловлять--то вони завжди розказують байки.що на складах сиділи то траншеї рили то на постах стояли..ніхто не признається, що стріляв в наших хлопців--ну прям ангели підневільні
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5 -років то таке ,як за крадіжку кошелька...і за вбивство.--і ще невідомо, скільки загинуло наших хлопців і скільки мирних жителів пограбував та вбив від рук цієї сволоти
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15 лет с полной конфис4ацией имущества. И пересмотреть статью на 25 лет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
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