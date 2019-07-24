 Житель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года житель Запорожья присоединился к незаконным вооруженным формированиям пророссийских террористов. Будучи стрелком так называемой 11-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Восток", мужчина принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Донецкой области.

С осени 2015 года злоумышленник вступил в "ЛНР", где нес службу в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса". После полученного ранения боевик вернулся домой на "реабилитацию" и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур Запорожья.

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Находясь в городе, злоумышленник продолжил поддерживать связь с представителями террористических организации "Л/ДНР" и, по оперативной информации, планировал вернуться на службу к боевикам. В конце апреля этого года правоохранители задержали боевика по месту жительства.

Октябрьский районный суд города Запорожья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

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