 Житель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года житель Запорожья присоединился к незаконным вооруженным формированиям пророссийских террористов. Будучи стрелком так называемой 11-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Восток", мужчина принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Донецкой области.
С осени 2015 года злоумышленник вступил в "ЛНР", где нес службу в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса". После полученного ранения боевик вернулся домой на "реабилитацию" и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур Запорожья.
Находясь в городе, злоумышленник продолжил поддерживать связь с представителями террористических организации "Л/ДНР" и, по оперативной информации, планировал вернуться на службу к боевикам. В конце апреля этого года правоохранители задержали боевика по месту жительства.
Октябрьский районный суд города Запорожья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.
Зато протестующим пассионариям, угрожающим властям людям дают максимально возможные сроки.
1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
А теперь скажите откуда такое снижение срока с 15 до 5 лет и каким образом ета статья применена к реальному боевику убивавшему наших солдат?