 "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ, - и.о. гендиректора Иванов

"Все, что мы делали, мы делали в соответствии с законом. Сейчас МНЛЗ, по сути, арестована, пуско-наладочные работы остановлены, $155 млн инвестиций заморожены, мы несем убытки", – сказал и.о. генерального директора АМКР Александр Иванов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что в июле предприятие планировало получить первую продукцию на этой МНЛЗ, а в августе вывести ее примерно на половину от проектной мощности, составляющей около 1,3 млн тонн в год.
И.о.гендиректора подчеркнул, что уровни радиации, обнародованные СБУ по итогам проведенного обыска, соответствуют всем санитарным нормам. Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев уточнил, что это соответствие также зафиксировано в протоколе обыска, подписанном сотрудниками СБУ. По его словам, обвинения в якобы кустарных доработках оборудования также не соответствуют действительности, так как дополнительные меры защиты были предприняты в рамках доработки проекта и в соответствии с рекомендациями государственного ведомства.
Иванов напомнил, что обыску предшествовали усилившееся в период выборов политическое давление, внеочередная экологическая проверка и обвинения президента Владимира Зеленского 12 июля в адрес предприятия в якобы невыполнении в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации.
"Мы чувствуем это давление, и не понимаем, что делать дальше", - обрисовал ситуацию и.о. гендиректора. Он уточнил, что ранее 22 года работал в "Метинвесте", однако никогда не сталкивался с подобным.
По его мнению, такое давление может быть связано с попытками получить контроль над АМКР, влиять на рассмотрение предложений по поставкам сырья, услуг и оборудования. В то же время Иванов подчеркнул, что предприятие будет отстаивать свою независимость всеми законными способами.
Главный юрисконсульт уточнил, что дело о экоциде против АМКР стало третьим за всю историю делом по данной статье в Украине: до этого подобные дела открывали против сети заправок БРСМ после пожара на нефтебазе с человеческими жертвами и против сепаратистов на востоке из-за затопления шахт. По его мнению, эта статья была выбрана потому, что является единственной "экологической" статьей в полномочиях СБУ.
"То, что происходит сегодня, по нашему мнению, это или перегибы на местах, или целенаправленная политика, посылающая сигнал иностранным инвесторам, что скоро в стране начнется реприватизация, или это означает, что в стране происходит деиндустрализация и такие предприятия, как ArcelorMittal Украине просто не нужны", – заявил Филипьев.
Он добавил, что действия СБУ ставят под угрозу выполнение ArcelorMittal инвестиционных обязательств по замене в 2020 году новыми современными мощностями мартеновского производства, а это, в свою очередь, создает почву для реприватизации.
"Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента, который сформирует новую команду и позволит поменять эту ситуацию", – сказал Иванов, заочно пригласив главу государства Владимира Зеленского посетить предприятие и ознакомиться с его строящимися объектами.
По словам и.о. гендиректора, с момента покупки предприятия в 2005 году за $4,8 млрд в него было вложено $4,4 млрд инвестиций и их план до 2024 года составляет еще $1,8 млрд.
Заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с государственными органами и коммуникациям комбината Владимир Ткаченко уточнил журналистам, что после обыска СБУ он общался по телефону с секретарем Нацсовета по безопасности и обороны Александром Данилюком и при посредничестве Европейской бизнес-ассоциации встречался с Давидом Арахамией – назначенным Зеленским секретарем Нацинвестсовета при президенте Украины, в который входит глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.
"Мы рассчитываем на благоразумие властей, что ситуация изменится", – заявил и.о. гендиректора АМКР Александр Иванов, отметив, что в противном случае предприятию придется активнее защищаться и привлекать к кнфликту внимание европейского сообщества.
Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Слазано же было, что в Раду пришли "новые литса", то есть бизнесмены.
Правда, за личными бизнес интересами они рискуют потерять государство, а в других государствах они и нафиг не нужны,там свои бизнесмены есть, но это не беда, ведь всегда можно освоить планету Нибиру, только и делов то, что научиться дышать в безвоздушном пространстве.
Впрочем, всегда можно замутить на эту тему референдум, кто, мол платить должен: госудатство ЗЕбилам, или ЗЕбилы - государству.
Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента.///
Писец ...ля. Зебилизм головного мозга во всей красе...
1 ч. ·
Советник президента говорит, что кандидатуры технократов навязаны. Наверное масонами и Соросом. И коварным МВФ. Вечно лезут, навязывают тут. Руки мыть перед едой заставляют. Жили всегда без них и не тужили. А тут вдруг прибежали, навязали. Еще и технологический прогресс оттуда лезет. Чужое оно все. Навязанное. В Украине такого не было никогда и не надо. А то стоит только начать. Не отвяжешься потом. Это сначала в детский садик ведут тебя, а потом вдруг школа, не дай бог институт, а потом еще работать. Чужое это все. Не для простого украинца.
Дубинский поливает грязью технократов, показывая, что Коломойский против. Тоже говорит, Сорос навязывает нам технократов. Страшный Сорос. Не то что Коломойский. Коломойский ведь никого не навязывает. А Сорос так вечно. Вот в Венесуэле опять света нет, это тоже Сорос, наверное. Отключил. Чтобы народ мучать. А что, потом и у нас можно будет объяснять все Соросом. И вот ведь странно, живет в Нью-Йорке человек, 90 с гаком лет. Последние 20 лет филантроп. И в Украине тоже. Ну принято у них так на Западе. Бил Гейтс детям в Африке помогает, миллиардеры свои состояния завещают на благотворительность. А сорос из Венгрии вот он и помогает Восточной Европе. И Украине в том числе. И за это время хоть бы один поганый заводик приватизировал. Так нет же. Просто так все делает. А люди боятся. 25 лет всех пугают Соросом, а на потоках при этом сидят олигархи. И пугают. Прямо сильно сильно пугают. И продолжают доить страну. Но страшный Сорос. А олигархи нет.
Но нет, Дубинский матюкает технократического премьера, Коломойский против.
Хорошие сапоги, надо брать.
Но опыт Наталии Яресько, когда поманили технократическим премьер и потом быстро вернули к украинским реалиям, говорит о том, что не любят у нас профессионалов на посту. Мешают они. Раздражают. Шибко умные. Не наше это, технократическое правительство. Навязанное. Не соответствует украинским традициям. Красные линии рисуют. О структурных реформах говорят. Жить спокойно не дают. Никто и никогда не пообещает МВФ обмануть, тарифы снизить или пенсии сразу поднять. В общем, нелюди. Не думают о простом человеке. Нудны, скучны. Что с них взять. Еще и властью с ними надо делится. А зачем делится властью с профессионалами? Это ведь дело не хитрое, страной управлять. В Украине все просто. Не нужны эти технократы. Это в Италии из кризиса позвали профессора вытягивать страну. Когда популисты довели. А Украине такое не надо. Они далеки от народа. Технократы. Тьфу ты. Слово ругательное даже. Хорошего человека технократом не назовут.
Никто ведь из них не выйдет и не скажет, что тарифный геноцид надо остановить. Будут бубнить об иностранных инвестициях. Тут только кураж поймал, только припер этого буржуина к стенке, этого индуса, а они и тут будут возмущаться. Указывать, что это плохо. Что инвестора надо любить. Холить и лелеять. Еще скажут, что депутатам зарплату надо поднять, чтоюы олигархи их не скупили пачками в парламенте, ведь их народ выбрал с любовью. Своих выбрали. И разве умный человек так скажет? Одно слово, технократ.
Хотя сейчас же все по другому должно быть. Чего это я. Сейчас же новая эра. Может «эра профессионалов»? И что нам до того, что Коломойский против? Мы же все по другому делать будем.
http://krlife.com.ua/news/rezultaty-vyborov-v-radu-kto-proshel-po-mazhoritarke
"Взять все - да и поделить"(С)
"*********"(С) СОЗНАТЕЛЬНО разрушает государство.
Источник: https://censor.net.ua/n3139362
В самом деле?
Независимую экспертизу проводить, западных экспертов приглашать, вот что.
Таких экспертов, что не подкопаешься.
" а это, в свою очередь, создает почву для реприватизации."
Источник: https://censor.net.ua/n3139362
Это сладкое слово "отжать". Безработные, домохозяйки и блохеры, "новые литса" в Раде в арифметике не петрят ни фига, но слово "отжим" или "взять все - да и поделить"(С) они понимают прекрасно.
Ваша голова может не выдержать такого перенапряжения.
Смотрите, поберегитесь, а то я Вас про методики замера той радиации спрошу.
И про то, как калибровка производилась.
Как идет строительство предприятия с саудовцами?
Или работники Абнтонова удовольствовались креативной игрой на пианине, обещанной им на елку?
Очень волнуюсь, хватит ли всем работникам Антонова, будущим безработным, на точй елке места.