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 Общество
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 Экологи требуют ввести обязательный экомониторинг

В Украине необходимо принять закон об обязательном экологическом мониторинге.

Если в законе закладывается норма, согласно которой предприятие осуществляет мониторинг по своему усмотрению, это де-факто сводит к нулю эффективность законодательного акта, - заявила на очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По ее словам, подготовленный законопроект, "по моему мнению, вообще не отвечает смыслу и задачам" именно по этой причине.

Как убеждена эколог, "если будет закон об обязательном мониторинге, появятся стандарты для оборудования, будет единая электронная система передачи данных и прочее", – подчеркнула она.

На сегодняшний день в Украине фактически отменены все экологические нормативы, которые касаются вопросов безопасности, здоровья человека и окружающей среды. "К сожалению, у нас наблюдается очень страшная тенденция", – заявила эколог, президент общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, также присутствовавшая на заседании.

"У нас, по сути, отменены все санитарные нормы и нормативы. Все нормативно-правовые акты разбалансированы. Отменены также и постановления Кабинета министров, которые устанавливали определенные нормативы", – подчеркнула она.

В частности, Берзина сообщила о том, что отменено постановление КМУ, "которое определяет перечень запрещенных пищевых добавок и ограничение определенных пищевых добавок в пище". При этом "взамен не принят ни один документ", - констатировала эколог. В этом контексте она заметила, что крайне опасное вещество - формальдегид – "это тоже пищевая добавка, которая в Советском Союзе использовалась в качестве консерванта". Ее применение сегодня в Украине фактически не запрещено.

Эколог сообщила о том, что в Министерстве здравоохранения Украины "рекомендуют производителям руководствоваться регламентом 1333-1334 Евросоюза". В этом контексте Берзина заметила, что, во-первых, эти регламенты не переведены на украинский язык, во-вторых, не предусмотрен механизм контроля за их выполнением.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экологи сделали заявление о том, что в сегодняшнем состоянии незавершенной реформы в сфере экологии государственная экологическая инспекция де-факто не выполняет свою основную функцию. Были названы причины проблемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3139361
 
 
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Пошли они нах,их цель обложить взятками бизнес и больше ничего.
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10 тысяч нипадкупных экологов ежемесячно проверяют ВСЕ предприятия Украины!
Только так мы спасём их семьи от голодной смерти!
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Лампіка з Дніпра.. Вона не бореться за екологію - вона заробляє на екології.. До того ж методи заробітку цієї пані - тхнуть часом, не менше, ніж викиди з коксохіму..
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А, может, сначала, перед тем, как "мониторить", вы законодательную базу, создадите, для этого самого "мониторинга"? В Украине более 35 тыс различных нормативных документов, касающихся экологии... И многие противоречат, друг другу... А сейчас ваши требования напоминают гипотетическую ситуацию, когда отменяются правила дорожного движения, но ГАИшники выезжают на дороги - порядок наводить!
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Неплохая мысль. Есть такие "ьизнесмены", что ой-ой-ой.
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Экологи устали голодать. Они тоже хотят кусочек пирога.
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Экологи - страшные люди. Они готовы все предприятия позакрывать и экономика им пофиг. Кормушка обалденная. Разрешения, лицензии, согласования - не по стандартам, а нужно приползти на коленях с пачкой купюр в руках.
"У цьому контексті Берзіна зауважила, що, по-перше, ці регламенти (Євросоюзу) не перекладені українською мовою, по-друге, не передбачено механізму контролю за їхнім виконанням." - А кто мешает перевести и передбачити механизм? Европа, мля...
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Да уж... Из этой и соседней темы о Криворожстали легко сделать вывод: "После нас, петиков, хоть потоп!"
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