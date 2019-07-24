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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2016  12
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 Командование ВС РФ провело ротацию в своих войсках на Донбассе: часть офицеров отстранили и отправили в Россию, - ГУР

Командование ВС РФ провело очередную ротацию кадрового личного состава в соединениях и частях российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, по результатам работы комплексных комиссий определенная часть командного состава была отстранена от должностей и возвращена на территорию РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обустраивает дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - Минобороны

Также сообщается, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стала "трамплином" для дальнейшего карьерного роста: "В июле с.г. на должность командующего 49 армии (Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ назначен генерал-майор Зусько, который в 2014 году командовал 1 АК (Донецк) российско-оккупационных войск".

Источник: https://censor.net.ua/n3139359
 
 
 Топ комментарии
 
Гражданская война, граждане России воюют с гражданами Украины.
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Хуйло применяет проверенную тактику. Через дамбас проводит всю армию, что бы все разейские войска уже были запачканы и обстреляны и при дальнейшей войне уже ниукакого кацапа не дрогнула рука стрелять у *хохлов*
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Поменяли ихтамнет на ихтаместь.
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Гражданская война, граждане России воюют с гражданами Украины.
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***** применяет проверенную тактику. Через дамбас проводит всю армию, что бы все разейские войска уже были запачканы и обстреляны и при дальнейшей войне уже ниукакого кацапа не дрогнула рука стрелять у *хохлов*
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Хохлы как то получилось ,что находятся в буферной зоне и им больше достаётся за любовь московской Орды. И плохо то что они вплотную дышат Украинским солдатам в затылок.
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Интересно хоть новую форму им выдали или они обменялись?
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Командование ВС РФ провело ротацию в своих войсках на Донбассе: часть офицеров отстранили и отправили в Россию, - ГУР - Цензор.НЕТ 2328
Девушка на фронте..«Когда ты слушаешь новости, а потом идешь на работу, а там встречаешь военных, которые уже приехали с Востока, и они дают тебе живое подтверждение того, что ты услышала в новостях, а иногда даже больше. Тогда ты не можешь просто работать в тылу, ты хочешь ехать на передовую, чтобы хоть что-то сделать, помочь тем, что в твоих силах»., - говорит Мария .
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щож..так можна зрозуміти--паспорта видали.ротацію зробили--готується Придністров'я -2..Абхазія і Осетія-2...відвойовувати нічого не потрібно..час від часу будуть в сторону ВСУ стріляти і бомбити --типу безплатний полігон для навчань найманців..Україна і підорація розділять обов'язки--пенсії і зарплати і комунальні послуги...і зажівьойот республіка деленерія ? так?
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Командование ВС РФ проводит ротации личного состава, перебрасывает к украинским границам тяжёлую бронетехнику, разворачивает новейшие средства радиоразведки и связи, оборудует новые артиллерийские позиции, ... А что в это время делают ВСУ? Отводят свои войска от линии соприкосновения, бросая свои укрепсооружения и оборонительные позиции... И всё это происходит по приказу "сверху"!
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опыт анальной пенетрации по методу руцкого разведчика сазонова перенимать будут ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование ВС РФ провело ротацию в своих войсках на Донбассе: часть офицеров отстранили и отправили в Россию, - ГУР
 
 
 
 
 
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