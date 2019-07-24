 Командование ВС РФ провело ротацию в своих войсках на Донбассе: часть офицеров отстранили и отправили в Россию, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, по результатам работы комплексных комиссий определенная часть командного состава была отстранена от должностей и возвращена на территорию РФ.

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Также сообщается, что для отдельных российских кадровых офицеров участие в вооруженной агрессии против Украины стала "трамплином" для дальнейшего карьерного роста: "В июле с.г. на должность командующего 49 армии (Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ назначен генерал-майор Зусько, который в 2014 году командовал 1 АК (Донецк) российско-оккупационных войск".