 Предприятие выполняло заказ ГПСУ. Обвинения в злоупотреблении при закупке системы раннего выявления манипулятивны, - "Спецтехноэкспорт" в открытом письме СБУ

Об этом говорится в опубликованном на сайте "Спецтехноэкспорта" открытом письме на имя и.о. главы СБУ Ивана Баканова, информирует Цензор.НЕТ.

В письме подчеркивается, что ГП "Спецтехноэкспорт" заключило государственный контракт с Государственной пограничной службой Украины на поставку подвесной системы раннего выявления. При этом утверждается, что указанная система выбиралась непосредственно Государственной пограничной службой Украины, представители которой посещали производственную базу завода-производителя в США с целью изучения технических характеристик системы еще до заключения государственного и внешнеэкономического контрактов.

Кроме того, в обращении отмечается, что Государственной пограничной службой Украины были подготовлены технические требования к системе раннего предупреждения, выявления и идентификации (решение Администрации ГПСУ от 05.10.2015 №18), которые впоследствии были отображены в Программе повышения обороноспособности и безопасности государства, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 07.10.2015 года.

"Любые "злоупотребления" должностными лицами "Спецтехноэкспорта" исключены - систему поставили, оплату перечислили компании-производителю в США на основании безотзывного аккредитива после предъявления документов, подтверждающих поставку. Система была введена в эксплуатацию и принята Госпогранслужбой. Кроме того, как известно, во время визита в г. Мариуполь в конце 2016 года, сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки системы", - подчеркивается в письме госпредприятия.

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В "Спецтехноэкспорте" подчеркивают, что подвесная система сегодня эксплуатируется Госпогранслужбой, а американский производитель открыл в Украине сервисный центр, который осуществляет гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и поддержку работы системы.

"Поэтому заявления и публичные обвинения в "злоупотребление" являются надуманными и манипулятивными, подрывают деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках", - говорится в письме.

Напомним, ранее прокуроры Главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участии сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ провели обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятия "Спецтехноэкспорт".