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 Предприятие выполняло заказ ГПСУ. Обвинения в злоупотреблении при закупке системы раннего выявления манипулятивны, - "Спецтехноэкспорт" в открытом письме СБУ

ГП "Спецтехноэкспорт" отреагировало на распространение Службой безопасности Украины информации о "масштабных злоупотреблениях должностных лиц предприятия", в результате которых был нанесен ущерб из-за "заключения контракта без реальной нужды".

Об этом говорится в опубликованном на сайте "Спецтехноэкспорта" открытом письме на имя и.о. главы СБУ Ивана Баканова, информирует Цензор.НЕТ.

В письме подчеркивается, что ГП "Спецтехноэкспорт" заключило государственный контракт с Государственной пограничной службой Украины на поставку подвесной системы раннего выявления. При этом утверждается, что указанная система выбиралась непосредственно Государственной пограничной службой Украины, представители которой посещали производственную базу завода-производителя в США с целью изучения технических характеристик системы еще до заключения государственного и внешнеэкономического контрактов.

Кроме того, в обращении отмечается, что Государственной пограничной службой Украины были подготовлены технические требования к системе раннего предупреждения, выявления и идентификации (решение Администрации ГПСУ от 05.10.2015 №18), которые впоследствии были отображены в Программе повышения обороноспособности и безопасности государства, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 07.10.2015 года.

"Любые "злоупотребления" должностными лицами "Спецтехноэкспорта" исключены - систему поставили, оплату перечислили компании-производителю в США на основании безотзывного аккредитива после предъявления документов, подтверждающих поставку. Система была введена в эксплуатацию и принята Госпогранслужбой. Кроме того, как известно, во время визита в г. Мариуполь в конце 2016 года, сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки системы", - подчеркивается в письме госпредприятия.

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В "Спецтехноэкспорте" подчеркивают, что подвесная система сегодня эксплуатируется Госпогранслужбой, а американский производитель открыл в Украине сервисный центр, который осуществляет гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и поддержку работы системы.

"Поэтому заявления и публичные обвинения в "злоупотребление" являются надуманными и манипулятивными, подрывают деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках", - говорится в письме.

Напомним, ранее прокуроры Главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участии сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ провели обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

Источник: https://censor.net.ua/n3139357
 
 
 Топ комментарии
 
Так понимаю что погранцы установили американскую систему раннего обнаружения в море а теперь зебилы их за єто пресуют... Здобулы ...ля.
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Вот здесь совершенно ясно, откуда уши растут.
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Эти системы с видимостью 200 целей на 50 км нам "не нужны".

Дежавю: Янукович......🙁
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Коломойский сказал - В морг, значит в морг...
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Давайте еще дело на американскую компанию откройте и будет вообще норм, дальше что джевелины у сепарни?
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Не волнуйся, джавелины далеко от линии фронта, на складах, под надежным замком! Они не только к сепарне не попадут, но и к украинским воинам.
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Так понимаю что погранцы установили американскую систему раннего обнаружения в море а теперь зебилы их за єто пресуют... Здобулы ...ля.
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Свиновата как всегда поняла не правильно. Тебе же ясно написали, что обвиняют в масштабных злоупотреблениях, а не в самом факте установки системы.
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шо тебе не ясно в фразе "заключения контракта без реальной нужды", зебилоид?
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Дорогой, ЗЕбилы даже сфальсифицировать обвинение не могут
Пойми, это ЗЕбилы
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Вот здесь совершенно ясно, откуда уши растут.
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Виноваты в том, чтоу зебила разрешения не спросили. И начхать, что зебил тогда был всего лишь клоуном по вызову на корпоративах у коррупционеров.
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Системы виноваты в том, что их открывал Порох с американскими сенаторами.

Идиотизм ЗЕБЕней крепчает день ото дня

Альо, народ, вы это видите ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредприятие выполняло заказ ГПСУ. Обвинения в злоупотреблении при закупке системы раннего выявления манипулятивны, - "Спецтехноэкспорт" в открытом письме СБУ
 
 
 
 
 
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