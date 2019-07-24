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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (2202) Кличко (2664) увольнение (1630) Богдан Андрей (89)

 Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ

Глава офиса президента Андрей Богдан направил Кабмин письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Обозревателя Орест Сохар, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Киева Кличко намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко

Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы 01
Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы 02

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение данного письма из Офиса президента: "Да, получили. Сейчас изучаем", пишет УП.

Источник: https://censor.net.ua/n3139354
 
   
 Топ комментарии
 
Помнится, Овощу тоже до усрачки нужна была власть в столице. Плохо кончил.
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·3 ч

Концентрація влади в одних руках є небезпечною. Концентрація влади в неукраїнських руках є вдесятеро небезпечнішою.
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Наскільки я пам'ятаю, ще при Кучмі та Омелі було прийнято закон "Про столицю України, місто-герой Київ", де прописано, що обраний мер автоматично очолює і КМДА. Ригіанали уже порушили його, коли незаконно назначили Жопова. Тепер дубль два?
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а Вы ЧИТАТЬ умеете??????

переведи абривеатуру КГГА и чем это отличается от мэра которого выбирают.
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Непонятно, чем Киев лучше других городов? Везде есть муниципальная власть подчиняющаяся непосредственно Президенту. Монополия мэра это не хорошо, как любая другая монополия.
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в украине разгорается реальная гражданская война
зебилы Зделали сие раЗом...молодцы.
они завидовали даунбасу... теперь и у них наступает тоже самое..
))))))))))))))))))
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что ж они так торопятся всех поснимать и своими руками загребущими все под себя подмять? чего спешить, еще пять лет впереди... если мальчики в зеленых штанишках будут слишком сильно разевать рот, то могут обломать зубы об Киев... хотя как-то наши бабули уже сделали подарок в в виде черновецкого, и сейчас тоже все пенсионеры на сериалах сидят
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На пост КГА планируют поставить Ткаченко, гендира 1+1 (канал Бени) и бизнесмена Холодова. Как вы думаете, кто будет?
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как захочет всем выбранный Президент, так и будет. Это его Конституционное право.
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Идиот. В Киев мер - голова КГГА, избираемый прямым голосованием. Твое ссыкун сосет в сторонке. Отдельной должности не предусмотрено. Раздел ІІІ Закона Украины про столицу.
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а вы думали что трюк с ВР не будет иметь продолжения....
рейдеры захватывают ВСЮ власть ВСЮЮЮЮЮЮЮ
)))))))))))))))))))))
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Они в честной борьбе отправили на свалку старых ,алчных ,нехороших редисок.Пришла пора присесть кой кому на долгие года для начала вСИЗО.
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это ты про преЗЕКа с зеленой рожицей клоуна?... ему вероятно не успеть в сизо. скорее его ждет мистер линч, например гербарий имени каддафи
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это шо за херня?Кличко выбрали и снимать не имеют права...В общем,,зекретины,которые радуются беспределу,вспомните о своих правах ,когда отожмут ваш бизнес и менты прилюдно будут вам зубы выбивать из за косого взгляда
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Лера, попей воды и успокойся. Кличко мэра никто не снимает, снимают Количко председателя Киевской горадминистрации Президента.
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Своего слугу на сытное место приставить,ато не порядок
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Всем кто не разобрался: мэр - выборная должность, как Президент. А должность Глава КГГА - это что то вроде премьер-министра (но на уровне Киева с очень раздутыми полномочиями), еще Кличко глава Киеврады (где у него есть большинство) - это как глава Верховной Рады на уровне государства. В итоге что имеем: 3 высшие должности в Киеве в руках 1 человека. Это нормально? Вот если бы Зеленский был одновременно Президентом, Премьером и главой Верховной Рады (с большинством там)- это была бы узурпация власти? Да. Ну так в Киеве такое последние 5 лет!
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*Вот если бы Зеленский был одновременно Президентом, Премьером и главой Верховной Рады.*

Тепер так і є.😁
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будущий Премьер не будет марионеткой Зеленского. Будет много групп влияний на премьера - Зеленский только 1 из них.
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зеленка совсем не причем. там будет путя рулить..)))))))))
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Які групи? Команди КВН, які вїхали в раду на горбу блазня? Сам то віриш що вони не будуть підкорятися ОПУ?
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Сечас не узупрация власти ? Вова купит 45 депутатов и сможет стать пожизненным зе-императором. Тем более замашки видны невооружённым глазом.
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просрал усе веталя еще в вене в 2014. бокс то уже на всю жизнь как видно
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Есть такая поговорка: «Лучше уйти на год раньше, чем на день позже». Из братьев Кличко этой истиной в спорте воспользовался Виталий и получил пожизненный титул «почётный чемпион», а Владимир ушёл пожизненно «битым» - даже Панеттьери и та на Хайден послала. Единственный способ не уходить - это умереть. А живым всегда приходится уходить, но для этого вовсе необязательно получать стусанов по сусалам. В своё время Виталий лёг под Порохатого и ошибся. Теперь расплата - или сохранить лицо и уйти самому, или отхватить пендель и быть изгнанным.
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"Киев ждут досрочные выборы." - для чего тогда выборы, если какой-то Богдан потребует снять избранного и его снимут?
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Кличко сам неделю назад говорил, что он за новые выборы.
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Наверное хотят срочно подмять под себя все финансовые потоки... и Зе позвонил Богдану,что бы тот снял чёрта Витальку!А почему бы и нет?Раз в Борисполе прошёл номер с "чёртом секретарём".....
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Кличко не смог паравильно выразить свои мысли и желания.Пора в Германию,там его помнят ещё хорошим.
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Да будут громкие отставки, увольнения, изгнания... Или кто-то думает, что всё это Зе-движение понарошку? Всё только начинается.)
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крови будет море.... зебильчимки хотели пролить кровь... но они забыли, что это будет и ИХ кровь
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Да да, только цыплят по осени считают. Парочку прогибов под ***** и твой зелёный начинающий будет в виде фарша после попадания из рпг
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Богдан требует снять Кличко???!!! Это ж по-какому такому праву оно требует?

Киевляне сами разберутся кто им нужен в Киеве
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Підніміть руку - і опустіть.

Було ж сказано: братва прийшла (вірніше, бидло її на руках занесло на трон) серйозно. На короткий час, але конкретно.
Боляче буде всім.
Попереджали, просили ...
До піпла не дійшло.
вони =всіх= зробили. Двічі.
Тепер прийшла пора збирати каміння.
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Как «мочили» Порошенко?
Пять прошедших лет офицеры ФСБ РФ работали в украинских сетях над проектом «демонизации Порошенко».
Петр Алексеевич выступил на трибуне ООН - ольгинцы делают вбросы, что у него «помятый пиджак». Пятый Президент Украины за трое суток пребывания в Брюсселе - спал два часа и имел утомлённый вид - тролли с украинской символикой на аватарке тиражуют в Фейсбуке новость - «Порошенко - алкоголик».
Верховный Главнокомандующий ВСУ присутствует на полигоне при испытании новейшого украинского оружия, Настя Приходько (в миру Криве Дуло) даёт интервью, что «у бойцов ВСУ автоматы 1984 года с кривым дулом».
Но апофеозом российских Средств Массовой Дезинформации стал «сенсационный» вброс о том, что Петр Алексеевич, «зарубил саперной лопатой на кухне отцовского дома, своего родного брата».
После такого сообщения, вбросы Михо Саакашвили о «Президенте-барыге» стали украинскому электорату уже не интересны.
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напомните Богдану, что он всего лишь руководитель офиса президента, а не сам президент и не его пресс-секретарь... Он должен тихо руководить аппаратом преза...
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он - функция кукловода... а зеленка всего лишь кукла
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Вірно його справа: олівці, стирачки та чай, кава..
Чому цей бичок займається державними справами, він мабудь і свою методичку не читав
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Я конечно не сторонник пидалика , но ! Наш Богдан - молодца. С "карманным" мэром он весь город застроит. Ну может так и надо.
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Мэров выбирают, Богдан ткут не причем. Речь идет о КГГА. кода вы читать научитесь?
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А кто такой богдан? Кличко вообще то люди выбирали, и это мурло не в праве что либо требовать
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кто , кто , он старинный кореш портного , и на него работает .
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О чём ВООБЩЕ спор!? ЧИТАЙТЕ внимательно статью!, Кличка - Богдан просит снять с должности главы КГГА, А не мэра. Виталя занимает ДВЕ должности, как говорится два В одном.
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Круто!!! А так хорошо было в кафе на обед гонять с охраной!!!! Откроет спортивную школу- будет преподавать деткам!!!
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зекомандА, не трогайте Кличка, лучшего мэра Киева из всех, что были.. иначе скоро вас, зелень борзую, просто начнут бить на улице
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Кличка на нари разом з подільниками та дітовбивцею гінзбург з дозу.
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Ха-ха-ха киевляне!Уже зеленая перхоть решает за вас!Так вам зебилам и надо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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