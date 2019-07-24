 Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Обозревателя Орест Сохар, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", - написал он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.
Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение данного письма из Офиса президента: "Да, получили. Сейчас изучаем", пишет УП.
переведи абривеатуру КГГА и чем это отличается от мэра которого выбирают.
зебилы Зделали сие раЗом...молодцы.
они завидовали даунбасу... теперь и у них наступает тоже самое..
))))))))))))))))))
рейдеры захватывают ВСЮ власть ВСЮЮЮЮЮЮЮ
)))))))))))))))))))))
Тепер так і є.😁
Киевляне сами разберутся кто им нужен в Киеве
Було ж сказано: братва прийшла (вірніше, бидло її на руках занесло на трон) серйозно. На короткий час, але конкретно.
Боляче буде всім.
Попереджали, просили ...
До піпла не дійшло.
вони =всіх= зробили. Двічі.
Тепер прийшла пора збирати каміння.
Пять прошедших лет офицеры ФСБ РФ работали в украинских сетях над проектом «демонизации Порошенко».
Петр Алексеевич выступил на трибуне ООН - ольгинцы делают вбросы, что у него «помятый пиджак». Пятый Президент Украины за трое суток пребывания в Брюсселе - спал два часа и имел утомлённый вид - тролли с украинской символикой на аватарке тиражуют в Фейсбуке новость - «Порошенко - алкоголик».
Верховный Главнокомандующий ВСУ присутствует на полигоне при испытании новейшого украинского оружия, Настя Приходько (в миру Криве Дуло) даёт интервью, что «у бойцов ВСУ автоматы 1984 года с кривым дулом».
Но апофеозом российских Средств Массовой Дезинформации стал «сенсационный» вброс о том, что Петр Алексеевич, «зарубил саперной лопатой на кухне отцовского дома, своего родного брата».
После такого сообщения, вбросы Михо Саакашвили о «Президенте-барыге» стали украинскому электорату уже не интересны.
Чому цей бичок займається державними справами, він мабудь і свою методичку не читав