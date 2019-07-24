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 Кабмин согласовал назначение Шмигаля главой Ивано-Франковской ОГА, - Герус

Кабмин согласовал назначение Дениса Шмигаля председателем Ивано-Франковской ОГА.

Об этом сообщил после заседания правительства представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 во Львове. Окончил Львовскую политехнику в 1997 году, а через 5 лет стал кандидатом экономических наук. С 2009 до 2011 года был начальником главного управления экономики и инвестиций Львовской ОГА. С 2012 года работал в должности начальника главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА. Впоследствии возглавил департамент экономического развития, торговли и промышленности ОГА. С этой должности был уволен 30 декабря 2013 г. После Майдана стал заместителем главы Государственной фискальной службы во Львовской области. 25 января 2018 г. Денис Шмыгаль стал руководителем Бурштынской ТЭС, принадлежащей компании ДТЭК Рината Ахметова. 

Источник: https://censor.net.ua/n3139347
 
 
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новий ********** зовсім не залежить від олігархів!- чи не правда Зе біли???
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Узурпація влади зебенею триває. Як повідомляє джерело «Главкому», до Кабінету міністрів України з офісу поступило подання на зняття мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/do-uryadu-nadislali-podannya-na-zvilnennya-klichka-612706.html
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