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 Политика Украины
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 АМКУ начал рассмотрение дела по 18 облгазам Фирташа

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Распоряжением Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного Терентьева Ю. от 18.07.2019 № 01/226-р начато рассмотрение дела о нарушении № 128-26.13 / 77-19 по признакам совершения публичными акционерными обществами... нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде назначения (избрания) физического лица - гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета одновременно во всех указанных обществах без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о входящих в группу РГК беглого олигарха Дмитрия Фирташа "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ривнегаз", "Днипрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлены новые факты, которые могут остановить экстрадицию Фирташа в США, - The Hill

"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", - отметили в Антимонопольном комитете.

Напомним, что в апреле АМКУ также начал рассмотрение дел по признакам совершения 20 облгазами Дмитрия Фирташа нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завышенные суммы в платежках: еще четыре облгаза Фирташа оштрафованы НКРЭКУ

Источник: https://censor.net.ua/n3139342
 
 
 Топ комментарии
 
Патриот Украины?)))Двойку тому, кто накатал вам сегодняшнюю методичку.
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У меня нет методички. Поясните, разве может непатриот Украины владеть таким количеством энергетических компаний ?
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Як кому... Президенту України Коломойському !
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Непонятно. Патриот Украины Фирташ на постоянной основе живёт в Австрии.
Неужел в Украине мало места ?
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Патриот Украины?)))Двойку тому, кто накатал вам сегодняшнюю методичку.
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А його нова влада засуджує? Часу для відкриття нових справ було достатньо.
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Спросите об этом американцев, они ведь его собираются из Австрии экстрадировать.
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Так це американці роблять, а я питаю про дії нашої влади.
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Питання не про мене, але я відповім. Мене хвилювало і тому я писав про це на Цензорі.
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Вы думаете его поделят меж собой?Вершки нам, корешки вам?))
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Я думаю, що нас справа Фірташа повинна більше хвилювати, ніж американців. Чому? А тому, що такий монополізм при володінні облгазами загрожує безпеці України.
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Совершенно согласен. Как с моторсичью, стратегический объект. Но американцы раньше нашего расследовали, дали запрос на экстрадицию, приведя соответствующие доказательства и получили одобрение австрийского министра юстиции. Не удивлюсь, если нашим прокурорам придётся ездить в США и допрашивать его там.
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У меня нет методички. Поясните, разве может непатриот Украины владеть таким количеством энергетических компаний ?
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І головне, що НАБУ чи СБУ їх зараз не обшукує.
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просто интересно. в полку беглых олигархов прибудет? ))
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у него ограниченная подвижность...даже хуже чем у гепы.
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а моя рідна австрійщина? шо не готова радо зустріти його йозефштадтюстіцанштальтом в якому й сам фірташ свого часу коротко сидів по одному незначному ділу? )))))
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и что?
уже ж было запрещено облгазам выставлять "доплату" за приведение к какой-то там хрени...
и повторю - и что? а ничего - как выставляли так и выставляют...
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как можно в стране отдать в собственность 18!!! обл газов???.... страна в петле просто у Раисси..хотя и со своей вроде армией с танками!!!
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Більше того, іншим олігархам теж багато чого віддали. Наприклад - Приватбанк, який був монополістом.
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Приват был создан с нуля и все свои активы приобрел, не пиля бюджет и не используюя приватизацию социалистического прошлого Украины...
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Справа не в Приваті, а в його монопольних діях. Ви розумієте, що Коломойський монопольно володів всією фінансовою сферою України?
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а АМК Украины с какого года существует???.... я понимаю и допускаю акулью природу Привата и его менеджмента, таково природа бизнеса во всем мире..но прийти и национализировать системный банк, а потом еще требовать висящих на нем активов в виде яхт и Буковелей такое только Пьете и его куму Югику в больные бошки могло прийти... а давайте сейчас Зе национализирует Рошен??, ни типа пенсионерам сделать жизнь слаще??, у рошена же тоже наверно процентов 70 рынка????
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Ви розумієте, що непрофесійність колишнього АМК не виправдовує дії нової влади? Саме тому, що системний банк не був державним і була націоналізація. Не може бути системний банк у приватних руках. Чи Зе поверне його Коломойському? І не порівнюйте з Рошеном, бо цукерки і фінанси різні речі.
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Як кому... Президенту України Коломойському !
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Правильно, бо тепер замість Порошенка оці олігархи володіють Україною АМКУ начал рассмотрение дела по 18 облгазам Фирташа - Цензор.НЕТ 2965 За що і проголосували зевиборці з зажиттявцями та іншими сепарами.
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гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/23227

Хм, як все ж таки проста схема викачки грошей з українців. Спочатку вони аккумулюються у британської маріонетки (df group, фірташ) - потім гроші перепливають до невідомого британського кегебіста - а далі вже в кишеню невідомому британському бенефіціару безпосередньо на острів.
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Це стара картинка, бо тепер Бєня на першому плані.
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не нагадує вам, шановні, приват банк? спочатку дозволяють обїєдната, практично усі облгази в одні руки, апотім шукають, як би це віджати , та з добрим збитком для народу
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Не нагадує, бо дозволили повернутися Коломойському і спільне - лише монополізм. Тепер побачимо, що зробить нова влада у якої на це мало часу.
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Не требуйте от него всего,всё это ничего.Пусть займётся самым главным на мой взгляд,а основное, это законность и всё что с этим связано.Потому что всё, чего не коснись, упирается в несправедливость,неравенство перед законом.
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Хана Дімону) Почався дерибан його бабла. Цікаво, чому зараз?) Тому що 5 років Пепс цього не дозволяв робити за "долю малую"?
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Фирташом занимаются американцы; при чём тут Порох ?
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Занимаются американцы,а пистил-то он в Украине.
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И как Порох мог этому помешать ? Сейчас не СССР, сейчас капитализм. Власть - там где деньги. Разве Фирташ хранит свои активы в Ощадбанке ?
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лучше бы проверили вообще на правильность приватизаций.
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Всё,этот поезд ушёл,нас ограбили и с этим придётся смирится если мы не хотим коллапса экономики.
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