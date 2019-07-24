 Правительство сложит полномочия на первом заседании новой Верховной Рады, - Гройсман

Об этом он сказал на заседании правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наше правительство, как и премьер-министр, сложит свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой - на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю и надеюсь на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро", - сказал Гройсман.

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Он высказал пожелание, чтобы первое заседание Верховной Рады состоялось поскорее.