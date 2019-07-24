 Правительство сложит полномочия на первом заседании новой Верховной Рады, - Гройсман

Об этом он сказал на заседании правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наше правительство, как и премьер-министр, сложит свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой - на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю и надеюсь на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро", - сказал Гройсман.
Он высказал пожелание, чтобы первое заседание Верховной Рады состоялось поскорее.
-Перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання буде відкриВАТИ антиукраїнець, депутат від українофобської, промосковської партії "Опозиційна платформа - за життя", депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 7-го та 8-го скликань Юлій Іоффе.... який голосував ПРОТИ Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей...!!!
між іншим...
-А Перше засідання Верховної Ради VIII скликання відкривав ПОВНИЙ АНАЛОГ Юлію Іоффе - депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань - Юхим Звягільський.
-Обидва з Донбасу, однієї національності, обидва були директорами шахт, всю політичну діяльність дотримувалися перпендикулярних Україні позицій - обидва входили в фракцію кпсс в першому скликанні, в "групу 239" Олександра Мороза. Обидва входили в партію регіонів - активно виступали за всі види інтеграції України з Ордою, проти ЄС і НАТО, голосували за антиукраїнські закони... обидва були віце-прем'єрами України, обидва "безсрібники"- мульти-мільйонери,.. на цьому ж поприщі...
Достал...
Предателей даже у ЗЕленобобы не любят!)))
Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.
За січень-червень 2019 року промвиробництво виросло на 0,5%.
За перші шість місяців у видобувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 3%, в переробній промисловості - падіння на 0,1%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,5%.
https://ura-inform.com/uk/economics/2019/07/23/promproizvodstvo-v-ukraine-snova-nachalo-padat
Зебіли, вашими молитвами і галасуванням, ловіть результати... Ще інвестори почнуть втікати...
А премьер потом год будет неприкосаемым.....и власти премьер имеет поболее презЕдента....