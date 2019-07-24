EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1654  9
Материалы по теме:
Все про:взятка (4636) СБУ (13642) Харьков (4371) чиновник (1346)

 В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, "списанного" при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях служебным положением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, списанного при ремонте дорог, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали противоправную схему присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог Харькова.

С нарушением технологических требований коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов. "Сэкономленные" таким образом материалы должностные лица реализовывали местным жителям. Кроме того, злоумышленники присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, которая находится на балансе предприятия.

Смотрите: В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали злоумышленников в центре Харькова при получении денег за очередную партию "списанного" асфальтобетона.

В Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, списанного при ремонте дорог, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 тыс. гривен.

Ррешается вопрос об объявлении должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. 

Читайте также: Чиновник Луцкого горсовета задержан при вымогательстве денег с участников боевых действий, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3139339
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага, то как раз зебилы от гепы воруют. только 5 лет никто их не трогал из за видродження в раде а теперь начнет выплывать
 показать весь комментарий
 
 
Ты думаешь там всего два чиновника таких на весь Харьков ? Начался процесс перераспределения денежных потоков. Тех, кто не отстегивает в кассу ЗЕ, тех посадят. А остальные как воровали, так и будут дальше воровать.
 показать весь комментарий
 
 
Гепа занят. Готовится к местным выборам.
 показать весь комментарий
 
в Ха дороги ещё так себе. представляю, как воруют в Кропивницком)).
 показать весь комментарий
 
***

у губернатора дилемма
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове задержаны двое местных чиновников, организовавших схему продажи асфальта, "списанного" при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх