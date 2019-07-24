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Все про:Киевская область (1710) суд (22351) убийство (5290)

 Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Суд в Славутиче Киевской области избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве майора запаса Юрия Булата в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 тысяч грн.

Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 21 июля, на рассвете, у одного из баров г. Славутича произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи другому. Вследствие полученной травмы, пострадавший погиб на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта были задержаны.

Как сообщил "Фактам" свидетель преступления местный житель Борис, погибшим является Юрий Булат, 31-летний майор запаса.

По его словам, Булата убили представители местной банды братьев Хачатрян: "Их в городе многие боятся. Иной раз складывается такое впечатление, что у них и в полиции все схвачено. Столько раз происходили нападения на людей просто так, по беспределу. Но ни самих братьев, ни их дружков никогда даже в "обезьянник" (изолятор временного содержания. — Ред.) не забирали".

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О причастности к убийству братьев Хачатрян писал и местный депутат Анатолий Гладченко.

"Циничное убийство в нашем городе молодого парня Юрия Булата, которое случилось вчера, произошло от безнаказанности братьев Хачатрян, которые так же цинично в 2015 году выстрелили мне дважды в голову и скрылись с места преступления. Тогда и сейчас наша полиция бездействует, и поэтому я не верю в объективное расследование, в том, что виновные понесут наказание. В нашем городе действует преступная группа, которая систематически бьет и глумится над местными жителями, а полиция закрывает глаза на это", - написал он.

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 01

Погибший Юрий Булат

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 02

Подозреваемый Армен Хачатрян

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 03

Подозреваемый Дмитрий Рыбак

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 04

Подозреваемый Евгений Стаханов

Жестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн 05

Источник: https://censor.net.ua/n3139338
 
 
 Топ комментарии
 
Совсем больные?Подозревамого в убийстве под залог????
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Кто там визжал что низзя в Украине разрешать оружие палиция нас защитит? Ну что защитила палиция? Даже никого за ваше убийство не накажут. Страна рабов страна господ
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Клован даже не пытается что то поменять. Кстати за полицию отвечает Рюкзаков, а он с клованом в одной команде.
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Начинаем охоту на армянских животных
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Зе, где твоя овага и решимость боротся с криминалом?
Ти ж обещал садить всех налево и направо, у тебя ж все граждане - президенты и вот одного президента убили ножем!
И что ты готов сделать теперь и готов ли вообще?
Или эти "мальчики" для тебя слишком страшные и опасные, ты не хочеш с ними связываться, ты трус?
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А где в камментах защитник всех хачей Эдмонд Саакян? Эй, днепроовский терпилоид, ты где? И почему язык в жопу засунул?
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хай випускають, однак не посадять, а так може побратими відстреляють або приб"ють десь...
Як то було в Києві...по аналагії..за побратима з макара.... згадуєте ?
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Ну чё Зебил - давай - действуй. Или только ******* гаразд...
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при чем здесь Зебил, Портнова своего благодари за такой УПК...
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«Я россиянка, русский - мой родной язык, а родина - Россия. Но я, безусловно, чистокровная армянка. Правда, не говорю на армянском, но зато мои дети знают армянский.

В 1990-ые Краснодар был очень сложным регионом. В край нахлынуло очень много мигрантов в первую очередь из Армении: там война, Карабах, блокада. В какой-то момент в Краснодаре даже были армянские погромы. Они были спровоцированы властью при Горбачеве. В одну ночь собрали русских мужчин призывного возраста и сказали, что они поедут разбираться в конфликте в Карабахе. И на следующий день началось: били стекла, разбивали, мы прятались. Нас с сестрой отказался принимать наш ортодонт. В школе нам сказали не появляться некоторое время».
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как такое возможно вообще? подозреваемого в убийстве под залог? это так написано в УПК Украины? а можно почитать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖестокое убийство военного Юрия Булата в Славутиче: подозреваемый может выйти под залог в 288 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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