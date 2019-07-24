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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Кличко (2664) Портнов (415) ГБР (449)

 "Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг обвинения в его адрес относительно любых нарушений и обвинил в причастности к ним экс-замглавы АП беглого Януковича Андрея Портнова.

Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! По информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не зашло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь - новоявленный "обличитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле. А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интересно, так же широко распространите их ответ?", - заявил Кличко.

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Абсолютно раздутая чушь! - Кличко о вызове его на допрос в ГБР 01

Ранее  ГБР вызвало на допрос мэра Киева Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3139337
 
   
 Топ комментарии
 
Обычная Портновская тактика, задалбывать беспокоящими исками и проверками высосаными зи 21 пальца, делая жизнь человека невозможной. Это очень легко организовать особенно тогда, когда ты близок к верхам у которых реально много власти. Вчера это были рыги, сегодня зелень. Этот старый рейдер показывает фантастическую приспособляемость. Думаю кроме личных талантов у него за спиной ФСБ.
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Виталий, держись!
Киевляне с тобой!
И зеленая и прочая шелупень отвалится, а мост останется.
Киевляне будут называть называть его также как и мост Патона - "мост Клычко" !

На выходные наконец-то выбрался в центр и погуляли с женой по мосту (мост - супер !!!!) и дальше вдоль Владимирской горки и на Пейзажную аллею
Это был культурный шок !!!!!
Мы прошли бог знает сколько километров от Арсенальной до Львовской площади.
Мост наконец-то соединил два большущих парковых массива Мариинки и Владимирской

Редко какой мегаполис имеет такую прекрасную променаду в крутом парке посреди центра города !

Киевляне, цените наш прекрасный Киев !
Цените избранного мера!
Цените свое достоинство и свободу !
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Уверен, что Виталий спокойно проживёт и без мэрства - этого ярма на шее.
А вот Киеву дадут очередного клоуна на нашу голову. Будет весело.
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Встановлення відеокамер по всьому Києву та в метро - це один суцільний корупційний проект! Володька просто може всього не знати, скільки грошей відмивається за його спиною, йому просто не кажуть, щоб не ділитись, а сам він не може дійти своїм розумом де навколо нього люди заробляють мільйони!
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Видеокамеры сейчас это мировой тренд "безопасного города"!
Игорек, читай газеты, хотя бы раз в неделю
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Відеокамери самі по собі це не порушення, порушення це завищені ціни та невиконання вимог законодавства при проектуванні та будівництві систем за державні гроші. Там де є хоча б копійка державних грошей все має відповідати державним нормам на проектування та будівництво, всі роботи мають відповідати затвердженим державою розцінкам та нормам, все обладнання та програмне забезпечення має бути сертифікованим в Україні і дозволеним для експлуатації.
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Проззоро - Нефедов тебе в помощь ! "Абсолютно роздута нісенітниця!" - Кличко про виклик його на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 1854
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Прозорро це лише майданчик де визначаєтсья ціна і підрядник, але контроль виконання державних норм при проектуванні та будівництві покладаєтсья на замовника, який є КМДА і саме від КМДА залежить чи будуть зловживання при реалізації цього проекту. А зловживання були і тепер за це прийдеться відповідати меру, який підписує всі ці документи.
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Игорек не заметил что Виталька усы сбрил и называет его Володькой "Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 2203
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Зато он разоблачил видеокамеры. Очень бдительный "Павлик Морозов".
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Он хотел сказать "Владимир Владимирович"
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******** пид**рас верни "Восход" Киев Бориспольская! **** позорная!
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Местные выборы на носу, Виталик.
Чуваки будут чмырить тебя по-полной программе, ТВ, радио, интернет.
Это не ринг, это игра без правил.
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Уверен, что Виталий спокойно проживёт и без мэрства - этого ярма на шее.
А вот Киеву дадут очередного клоуна на нашу голову. Будет весело.
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Спустят с орбиты очередного "космонавта" с молодой командой "новыми лицами"
и опять будет беспредельный грабеж Киева
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Ну так для того они влились в ряды слуг народа.
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Сколько там бессмысленных "дел" Портнов накропал на Порошенко - десять? двадцать?
Но, лохторат хавает и радостно пищит.
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йому дуже багато разів били по голові, от воно таке й стало.
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Когда Витальке били по голове в США он выучил английский язык, а когда Витальке били по голове в Германии выучил немецкий ))))))))))
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Портнов - генпрокурор? Зебіли, вам надоть? Призначайте...
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чем то напоминает "тем, кто абсолютную чушь затевает, вот это вот, вот.... вот с этой абсолютной чушью, которую вы з.... которую вы затеваете".
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"По законам жанра" перед Майданом
узурпатор должен обязательно кого-то посадить в тюрьму по сфабрикованному обвинению.
Вот Портнов и старается.
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Обычная Портновская тактика, задалбывать беспокоящими исками и проверками высосаными зи 21 пальца, делая жизнь человека невозможной. Это очень легко организовать особенно тогда, когда ты близок к верхам у которых реально много власти. Вчера это были рыги, сегодня зелень. Этот старый рейдер показывает фантастическую *****************. Думаю кроме личных талантов у него за спиной ФСБ.
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Смотри в завтрашний день кретин, а там решетка и баланда
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СБУ уже под Зе и его Бакановым. Медведчук как раз клиент СБУ.
Есть открытые дела против него за 2 месяца?
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быдлоботостайл комментария детектед
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всьо раздуто всьо размито...для ****** усє отмыто
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Теперь будет знать как мясо из ресторана своего брата в библиотеке складывать!
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Виталий, держись!
Киевляне с тобой!
И зеленая и прочая шелупень отвалится, а мост останется.
Киевляне будут называть называть его также как и мост Патона - "мост Клычко" !

На выходные наконец-то выбрался в центр и погуляли с женой по мосту (мост - супер !!!!) и дальше вдоль Владимирской горки и на Пейзажную аллею
Это был культурный шок !!!!!
Мы прошли бог знает сколько километров от Арсенальной до Львовской площади.
Мост наконец-то соединил два большущих парковых массива Мариинки и Владимирской

Редко какой мегаполис имеет такую прекрасную променаду в крутом парке посреди центра города !

Киевляне, цените наш прекрасный Киев !
Цените избранного мера!
Цените свое достоинство и свободу !
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Как "1+1" скажет, так и проголосуют. Два раза в этом году было именно так.
Почему не будет и в третий раз? Телевизор и люди те же.
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в Киеве зеледолбобобы имеют около 30% (данные по мажоритарке)

Во втором туре будет бой между Клычком и зеленым "бед боем" один на один.
Клычко победит !!!

Цените то хорошее, что у вас есть!
Иначе будет "зелень"
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Ой не знаю... Киев за последние годы наводнили уроженцы юго-востока со своими представлениями и ценностями. Раньше они ехали на москву, питер, теперь вытесняют из Киева выходцев из западной и центральной Украины.
Печаль, тоска...
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Печаль, тоска... в "Гонконгах" на окраинах "Абсолютно роздута нісенітниця!" - Кличко про виклик його на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6512
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Голосовать-то они тоже будут. Да и до самих выборов еще есть несколько месяцев, компромат реальных проколов с фейковыми будет рекой литься в головы киевлян из зомбоящика, блогов Дубинского.
У меня уже очень мало веры в победу разума над теле-зомбо оружием.
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Я ж так понимаю, что речь не о том, что мост плохой или не нужен, а о том, сколько на нём спи##eно.
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А давайте определим это путём голосования.
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Да кто его уже ценит.....

Его тупые пробеги и велопробеги, которые приводят к тому, что мы задыхаемся в пробках, в маршрутках, просто достали.
20 дураков бегут - тысячи в пробках задыхаются.

Боксер-космонавт. А мост с метро нужен для Троещины, а не парки соединять. Соединить можно и потом.
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метро на Троещину за 295 миллионов гривен (стоимость моста и всех работ по променадам) не построишь.

Скажи сколько уже это несчастное метро строят?
А виноват Клычко!
Эх, босота...... зеленая "Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 2868
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Попроси денег у слуг народа, мы им должны оказывается сотни миллионов за выборы. Они помогут.
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Ага, "Даешь евробляхи беспошлинно!", вот и результат.
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Вангую, что Портнов умрет от выстрела РПГ по его автомобилю.
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если раньше к его паршивому горлу не доберутся чь-то пальцы.....
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Бывают ещё, в качестве приятных исключений, разные несчастные случаи и падения из окна.
Хотя и РПГ неплохо.
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"Абсолютно раздутая чушь!" И фото Клячка накачанного на стероидах за долгие годы "Абсолютно роздута нісенітниця!" - Кличко про виклик його на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 495
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР
 
 
 
 
 
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