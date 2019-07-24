 "Абсолютно раздутая чушь!" - Кличко о вызове его на допрос в ГБР

Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! По информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не зашло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь - новоявленный "обличитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле. А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интересно, так же широко распространите их ответ?", - заявил Кличко.
Игорек, читай газеты, хотя бы раз в неделю
Чуваки будут чмырить тебя по-полной программе, ТВ, радио, интернет.
Это не ринг, это игра без правил.
А вот Киеву дадут очередного клоуна на нашу голову. Будет весело.
молодой командой"новыми лицами"
и опять будет беспредельный грабеж Киева
Но, лохторат хавает и радостно пищит.
узурпатор должен обязательно кого-то посадить в тюрьму по сфабрикованному обвинению.
Вот Портнов и старается.
Есть открытые дела против него за 2 месяца?
Киевляне с тобой!
И зеленая и прочая шелупень отвалится, а мост останется.
Киевляне будут называть называть его также как и мост Патона - "мост Клычко" !
На выходные наконец-то выбрался в центр и погуляли с женой по мосту (мост - супер !!!!) и дальше вдоль Владимирской горки и на Пейзажную аллею
Это был культурный шок !!!!!
Мы прошли бог знает сколько километров от Арсенальной до Львовской площади.
Мост наконец-то соединил два большущих парковых массива Мариинки и Владимирской
Редко какой мегаполис имеет такую прекрасную променаду в крутом парке посреди центра города !
Киевляне, цените наш прекрасный Киев !
Цените избранного мера!
Цените свое достоинство и свободу !
Почему не будет и в третий раз? Телевизор и люди те же.
Во втором туре будет бой между Клычком и зеленым "бед боем" один на один.
Клычко победит !!!
Цените то хорошее, что у вас есть!
Иначе будет "зелень"
Печаль, тоска...
У меня уже очень мало веры в победу разума над теле-зомбо оружием.
Его тупые пробеги и велопробеги, которые приводят к тому, что мы задыхаемся в пробках, в маршрутках, просто достали.
20 дураков бегут - тысячи в пробках задыхаются.
Боксер-космонавт. А мост с метро нужен для Троещины, а не парки соединять. Соединить можно и потом.
Скажи сколько уже это несчастное метро строят?
А виноват Клычко!
Эх, босота...... зеленая
Хотя и РПГ неплохо.
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