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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЕС отреагировал на приговор украинскому политзаключенному Грибу: Он должен быть немедленно освобожден

В Европейском союзе отреагировали на признание Верховным судом РФ "законности" приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу, незаконно осужденному на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму.

Об этом представительство ЕС в России пишет в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Павел Гриб приговорен без каких-либо обоснованных обвинений и должен быть немедленно освобожден. Так как он страдает серьезным заболеванием, он должен получить доступ к специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П. Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

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ЕС отреагировал на приговор украинскому политзаключенному Грибу: Он должен быть немедленно освобожден 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139336
 
   
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вывод: нехер ездить... А малыша действительно жаль.
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Да ***** на решение трибунала по морякам пох, шо тут говорить про какие-то импотентніе "реакции" ЕС))))
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ЄС! на вас росія поклала великий х---р! ви слабаки!
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ничего, РФ прощает ему этот долг, так что уже не должен
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По Киеву шастают авто с российскими номерами, их можно видеть везде...Подбросить пластиковый пистолет-детский, и на подвал...Потом обменять на своих...С русскими нужно бороться ихними же методами.Русский становится нормальным,только тогда,кода холодная -вороненная сталь холодит ему затылок...Поверьте мне-русскому
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