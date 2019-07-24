 В новом правительстве удастся объединить почти всех, - Гройсман

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что большинство в парламенте будет сформировано. Это означает, что будет сформировано правительство, в котором удастся объединить почти всех. Как бы мы ни говорили, нам удавалось много объединяться, но правительство наше является коалиционным, из разных частей, из разных представителей и многие решения для нас были достаточно непростыми", - сказал премьер-министр.
Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.
Собирай ручки...карандаши.....
Электорат "Квартала" - это "пожрати та по$рати". Они здоровы исключительно от рождения; а если регулярно пить водку, то и лекарства не нужны.
Только Азирова. Только хардкор.
То есть - вообще и полностью.
При заявлениях о росте экономики и по три раза в день об индексации пенсий - реальный уровень жизни только понижался, пенсии не индексировались, что то добавляли только алкашам и ментам, тем самым уровняв доходы в реальном секторе и сфере потребления. Опять же, мафиози Аваков находился в его прямом подчинении и вопрос о его отставке ни разу не поднимался
Грося - пошел в задницу!
Ну, трындел бы - война, денег нет.
По закону, квартплата не должна превышать 15 процентов доходов, реально, с учётом субсидий, превышала 50 процентов.
Вон, уже пошли заявы, что на этих запасах можно прожить целый год без МВФ
Для кого он копил деньги, для зебилов?
Одна только медицина в год - это 15 лярдов гривен. А ещё: армия, госбезопасность, вооружения, закупки топлива, ремонт инфраструктуры, выплата пенсий, образование и т.д.
Ваш 3,14здёж забавен, но ведь он рассчитан на клинических идиотов, то есть на лохторат "Квартала". Сюда они не ходят.
Участок чертков-камянец Подольский якобы сдан в прошлом году, но к ремонту даже не приступали.
Обезд по обочине.
"правительство наше является коалиционным, из разных частей, из разных представителей и многие решения для нас были достаточно непростыми", - сказал премьер-министр.
Источник:https://censor.net.ua/n3139334"
дубовая галава...
🤗