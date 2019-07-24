 В новом правительстве удастся объединить почти всех, - Гройсман

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 24 июля, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что большинство в парламенте будет сформировано. Это означает, что будет сформировано правительство, в котором удастся объединить почти всех. Как бы мы ни говорили, нам удавалось много объединяться, но правительство наше является коалиционным, из разных частей, из разных представителей и многие решения для нас были достаточно непростыми", - сказал премьер-министр.

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Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.