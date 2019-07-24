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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:оружие (3727) Франция (2096) Хмельницкий (333) Военная прокуратура (759)

 На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт приобретения гражданином Французской республики для вывоза за пределы Украины 4 единиц огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура 01

24 июля иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска "Краковец".

Приобретенное им в этот же день в г. Хмельницький огнестрельное оружие - один автомат Калашникова и три пистолета Макарова - изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины. Во время личного обыска у француза обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство гашиш.

Смотрите: В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО

На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура 02

Решаются вопросы сообщения иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3139331
 
 
 Топ комментарии
 
то жабоєда пасли ше з Хмельницького. Самі йому і продали ті пушки
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Дурник, хто так зброю вивозить.
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Та продавайте вже ту зброю офіційно, скільки можна вже цих ідіотських обмежень! Кожен військовозобов'язаний чоловік під час війни має мати вдома автомат або кулемет який йому видадуть безкоштовно у військоматі, разом з ящиком набоїв! Саме з цим автоматом чи кулеметом і ящиком набоїв мобілізований і має прибувати на зборний пункт, повністю готовий до ведення бойових дій!
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Учитывая горячий нрав, после этого в течении пару лет насиление уменьшится на пару миллионов и еще пару миллионов будут отбывать срок за убийство...
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Після того як в кожному домі буде стояти автомат, на вулицях буде тихо і спокійно, бо навіщо кричати і тим виказувати свою позицію.
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ага, каждый день с травмата друг в друга стреляют, а тут автоматическое оружие выдавать.
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Ми ж дурачки, тому один одного перестріляємо. Лише благородні державні люди, наша аристократія, має право на короткоствол. Для бидла та холопів він заборонений.
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Аватарам теж видавати кулемет?чи краще гранати?
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Аватарів та психічно неврівноважених людей не має бути в мобілізаційних списках!
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француз знает где и кто в Хмельницком торгует "железом" ? Я вам точно скажу, не простой это француз. Тупой, но не простой.
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Це не проблема, на заході зброї по вуха, що треба?
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у меня всё шо треба есть. Ты возьми сядь в машину, съезди во Францию и купи плётку .
Я про другое, ты надеюсь меня понял.
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Тут головне кордон з Польшою, чи Румунією перетнути, Угорщину бажано не чіпати, там бехнута митниця, а далі якщо не порушуєш ПДР хоч гаубицю вези.
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ты мне о дороге , а я тебе о продавце. Что француз вышел на базар с вопросом где купить ружо ? И ему сказали иди в 13 палатку ? Нет конечно. Просто кто то позвал его сюда, кто то свёл, кто то продал. Продавцы какие то "странные". Залётному и чужому никто ничего не продаст, а если и продадут то под гарантии что в случае чего, нашёл в лесу. А теперь скажи кто так мог поручится за лягушатника ? Мне кажется это постанова на лоха.
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В чому питання, їдеш під любу військову частину, що прийшла на ротацію, а далі як повезе.
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Он не просто тупой, а поразительно тупой и 100500% не француз. Тащить через границу ЕС оружие может только абсолютно упоротый идиот. Тот же Калаш на юге Франции порядка 200 евро стоит. До смешного доходит, арапчата с ними пиццерии трусят. Последствия войны в Югославии..... В Германии на руках до 40 млн. (40 000 000) левых стволов находится. Вот такое "умное" законотворчество было в 70-е годы. Недавно у мужика "Пантеру" нашли и 88 мм зенитку, все с боекомплектом. Папа с войны еще привез. На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1899
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88-і або ахт-ахт класна штука, в нас в деяких схронах теж є.
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то жабоєда пасли ше з Хмельницького. Самі йому і продали ті пушки
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Власник давно закопаний під Ростовом.
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Пока вещьдок, но по завершении дела обязательно.
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Цензор , обновляй статистику с ЦВК . Юльчик уже на 1 депутата больше имеет , чем у петробудки . Я ж говорю , Юльчик - боец На границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8760
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Блін, я сподівався що буде мати на двох більше.
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Новою поштою потрібно пересилати, мудило..Там все проходить)))
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сами продали,сами задержали,провокаторы мусора
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Самі авто на французські номера поклали і путівку в Лувр купили.
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кстати...там нашли еще и вещество похожее на гашиш...т.е. - ле ОБдолбон... - точно!!!))))
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Через ідіотодетектор на кордоні не зміг пройти?) На кордоні затримано громадянина Франції, який купив у Хмельницькому автомат і 3 пістолети, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 169
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа границе задержан гражданин Франции, купивший в Хмельницком автомат и 3 пистолета, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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