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Все про:Латвия (702) Россия (73407) Юрмала (5)

 "Сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, за посещение концерта российского певца Григория Лепса, который состоялся в Юрмале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Jauns.lv".

"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today организовала шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство", - сказал Борданс.

Глава Минюста добавил, что Лепс "близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам". По его словам, МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну. 

Напомним, США внесли российского исполнителя шансона Григория Лепса в список "восточноевропейской мафии". По данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги различным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже является персоной нон грата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139327
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине Президент не то что в первом ряду - прямо со сцены унижал Украину, и пох...
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"Сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
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Да уж ,гадкий певец, часто пьяным выступает и смотреть- то не на что, а министр пошел,показывая всей стране свой нижайший уровень культуры. Правильно люди возмущаются. Хочешь смотреть Лепса, не иди во власть.
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А у нас распилил ндцать миллионов и наградил папашу званием Герой Украины. Полит.культура, она такая, до неё дорасти надо...
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Да уж ,гадкий певец, часто пьяным выступает и смотреть- то не на что, а министр пошел,показывая всей стране свой нижайший уровень культуры. Правильно люди возмущаются. Хочешь смотреть Лепса, не иди во власть.
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А у нас скоро эти лепсы из паРаши толпами гастролировать будут...и чувак с ксивой презЕдента в первом ряду сидеть будет...
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Да,старый,все меньше и меньше тем для срача,так и уйдешь в небытие,как и Пятак уходит
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"Сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
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Это слишком пафосное высказывание. На данный момент расклад такой: 1 (один) латыш сходил на концерт Лепса и 1 (один) латыш его за это раскритиковал.
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не Ray-Ban! и потому на Кису Воробьянинова, а уж никак не на Леннона этот самый лепс похож! ну вылитый Киса! )))
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Да он и в Ray-Ban на кота Базилио был бы похож. Киса был благородных кровей, а этот забулдыга же.
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)) точно!!!!. за Базилио как то я зевонул ))))))
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В Украине Президент не то что в первом ряду - прямо со сцены унижал Украину, и пох...
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Бугага, да у нас сам Президент Лично своим ротом унижал украинское государство. и ничего, все его любят)))) холопье хахольское.....
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А кому, собственно, какое дело ? Он же туда пошёл как частное лицо, а не как министр. К тому же в списке санкций ЕС его нет - Лепс вообще не лезет в политику. Почему нельзя пойти на его концерт ? В чём унижение латвийского государства ?

А так это попахивает совком - этого певца слушать нельзя, он идеологически неправильный и угрожает савецкому строю.
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Есть такое понятие, как гражданская позиция.
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именоо товарищь, гражданская позиция должна быть у каждого товарища, прийти на концерт идеалогическому врагу контр револючионное действие, министра расстрелять как врага народа
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Велерии и Газманова тоже нет в списках ЕС, однако в Латвию им путь заказан, как "крымнашевцам", впрочем как видится, латыши более патриоты Украины, чем многие малоросы.
"Популярный российский певец Григорий Лепс не намерен менять свой гастрольный график из-за нового антироссийского документа, принятого на Украине. По словам представителя музыканта, Лепс продолжит выступления на полуострове, потому что артист руководствуется российскими законами, согласно которым Крым входит в состав России. А на законы украинского лидера никакого внимания обращать не будет".
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Ми на нього теж не будем звертать увагу
Велика честь
Таки лепсів в Україні в кожному селі десяток, але їх привязують і вони в Юрмалу не подорожують
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треба діждатись санкцій. а чи будуть вони, може це просто позвіздеть? як ******* 25% одноклєточних?
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опариш, у тебе мама шлюха. а тит тут гелкочих, іди вішайся. мило на кухні.
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Нема нічого кращого,як засадити по самі гланди такому ватному смердюку,як ти.
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ти спочатку вийми з пащі своєї те, що давно всаджене, а потім його мамі, мамі свої всаджуй виродку.
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Як можна слухати цей блювотний росіянський шансон?
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так в Юрмале же. зачем пускали? короче, какие личные разборки между двумя латышами.
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Потому, что ему не было запрещено въезжать в Латвию и никаких разборок потому нет.
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не запрещено.концерт законный. Министр не поехал в рф на концерт. это личные разборки.
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Министр пошел на концерт к приятелю *****, если ты ещё не понял...
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как можно целенаправленно слушать этот набор звуков?
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Я бы назвала Лепса не певец, а орец. Он ведь орёт, а не поёт. Самый смешной дуэт - это лепс и аннилорак. Соревнование, кто кого перекричит. Так хорошо, что эти морды к нам целых пять не приезжали, но в скором будущем картина изменится и уже у нас в первом ряду будут сидеть клованы из ОПУ, СБУ, СНБО.
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cидел и унижал латвийское государство cлушая лепса"Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса - Цензор.НЕТ 8334
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У нас в Києві у шестидесяті тих, хто слухав Висоцького називали жлобами.
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По новости видим следующее: один министр был на концерте и одному министру это не понравилось. Почему же заголовок гласит: в правительстве возмущены?, если в равной степени в правительстве довольны? - один доволен, один возмущен. Может кто-то еще выскажется, но пока расклад такой.
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Не Правительство Латвии возмущено, а в Правительстве, для вас видимо русский язык не родной?
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Під новиною 200 коментарів і жодного російською, молодці латвійці.
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А навіщо ви взагалі пустили цього пєвца ротом в Юрмалу? Нехай би співав собі в депресивних районах нечорнозем"я,ну або і ямало-ненецькому автономному окрузі...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса
 
 
 
 
 
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