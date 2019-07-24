 "Сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Jauns.lv".
"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today организовала шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел сидел в первом ряду и тем самым унижал латвийское государство", - сказал Борданс.
Глава Минюста добавил, что Лепс "близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам". По его словам, МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну.
Напомним, США внесли российского исполнителя шансона Григория Лепса в список "восточноевропейской мафии". По данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги различным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже является персоной нон грата.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
А так это попахивает совком - этого певца слушать нельзя, он идеологически неправильный и угрожает савецкому строю.
"Популярный российский певец Григорий Лепс не намерен менять свой гастрольный график из-за нового антироссийского документа, принятого на Украине. По словам представителя музыканта, Лепс продолжит выступления на полуострове, потому что артист руководствуется российскими законами, согласно которым Крым входит в состав России. А на законы украинского лидера никакого внимания обращать не будет".
Велика честь
Таки лепсів в Україні в кожному селі десяток, але їх привязують і вони в Юрмалу не подорожують