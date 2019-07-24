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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Курьезы
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Все про:Зеленский (2282) портрет (35)

 2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского. ФОТО

Необычные лоты предложены для продажи на одном из популярных сайтов интернет-аукционов. Теперь все желающие могут приобрести бюст Президента Украины Владимира Зеленского. Правда, цена данного гипсового изваяния далеко не демократичная. За данную композицию просят 2 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Українські Новини".

В объявлении сообщается, что "официальные продажи" стартуют в Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра.

"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.

2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского 01

Появление бюста Зеленского не может не удивлять: ранее сам Президент Украины заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал в свое время Зеленский.

2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского 02
Фото: сайт "Українські Новини"

Источник: https://censor.net.ua/n3139326
 
   
 Топ комментарии
 
А в полный рост и с роялем?!
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Твой)) и хуйла твоего любимого
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А якутскому скульптору заказ уже сделали?
Похоже зря смеемся над пуйлопоклонничеством.
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может чего не понимаю.... но если бы мне даром предложили этот кусок гипса... я бы не взял.. ну и куда его ставить а главное ЗАЧЕМ... думаю даже те кто за него голосовал посчитали бы владельца такого добра идиотом...
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Правильное замечание. Срочно нужен ЗАКОН об отливании скульптурных изображений недофюрера Зюзи исключительно из ЗОЛОТА. В крайнем случае из высококачественной бронзы. 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 8857
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На даче, в выгребной яме сортира... И "оправляться" будешь с "приятностью", и пользу принесёт... Осенью, когда будешь яму опорожнять, и клубничную грядку, поливать, не нужно будет проводить "гипсование", чтобы уменьшить "кислотность" грунта... (Правда, не знаю, одного бюста, на яму, хватит, или нет...).
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Ще рік тому ми сміялись з кацапів, тепер кацапи сміються з нас. І це справедливо.
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Точно... А ещё мы Христа распяли... О таких как ты, "зебилах", покойняка Задорнов, когда-то, сказал: "На всякую их изощрённую хитрость, мы ответим своей непроходимой глупостью...
(Ну, что взять от "борова"? Особенно, пророссийского?).
"- Слушай, Джонни, я этих русских, не пойму - у них какая-то, отличная от общечеловеческой, логика!
- Сэм, у них и анатомия отличается... Гулял по льду Москвы-реки, и слышу, как один рыбак говорит другому: "Одень нах.. шапку, а то уши отморозишь...".
У пророссийских "кабанов" мозги в мошонке располагаются, по-видимому...
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Для самых ярых фанатов будет ана*ьная пробка в форме новоизбранного? Чтоб не высыпалось ничего от радости за зарплату в 4000баксов?
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Валодя ! Не гони беса чувак! Какие 23 см?
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Вот для чего нужна было декомунизация!!!
Пямятники одного Володи...сменят на памятники другого Володи!))))
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Коротышка Валодя номер один-картавый ! Коротышка Валодя номер 2- гундосый!
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Дарю скульпторам идею! "Народ" с зеленой плесенью в головах моментально раскупит скульптурные портреты Зюзи с оголенной задницей. Идеальный идол для верующих зелеботов - можно целовать, можно лизать, можно прикладывать к фурункулам, прыщам и т.п.. 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 9711
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Минулої осені в Сочі я теж бачив в багатьох магазинчиках такі ж бюсти Х...ла.
Правильною дорогою йдете таварісчі, здєлаєм культ новава ліца вмєстє!
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Нееееее, ну если бы такое мне предложили БЕСПЛАТНО...
То, я бы взял - что бы РАСКРАСИТЬ в традиционные бело-красные цвета клоунов.
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то есть зелеботы уже сей шедевр приобрели? 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 5783 Это теперь обязательно... как обериг... А то богдану позвонит 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 8936
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точно. зелеботы - это такие платные порохоботы, что плохо пищут про Зе, такие, как ты.
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в сети найдешь. зачем тебе фото, когда петрунин бюст у тебя на столе стоит.
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Ты "попой не верти"... Бюста Порошенко нет ни у меня, ни у кого-то другого... Потому что его НЕТ В ПРИРОДЕ... Так что, фото бюста Порошенко - в студию... (Можешь, быстренько, "сляпать" лично... "Авторский экземпляр"...
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Взагалі то халтура - у бюста очі примружені, а у реального - випучені.
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"Как у какающей мыши...". Точно...Я это заметил ещё тогда, когда он говорил, что никому ничего, не должен...
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Це ефект Доплера..., тьху - Допкіна.
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Предлагаю поставить его в этом же размере на место памятника жукову в харькове
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следующий шедевр - орудие игры на пианине? 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 8653
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Здравствуй «культ личности»...........☹️
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А я ще раніше від цієї новини,посилання на олх написав.
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Господи! Захлопните кто нибудь крышку того рояля!!!
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Московити вже з нас сміються і кажуть.що українці раби.
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Этот шедевр должен быть у каждого не кухне....разбивать варенные яйца о лоб зебобика...особенно необходимо на Пасху....
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А об пейси можна відкривати пиво.
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Многофункциональная вещь...можно в ступке чеснок потолочь....можно орехи колоть..... 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 4879
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Ще можна використовувати як гніт для квашеної капусти.
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груз для резинки на рыбалке тоже прикольно. короче - нужная весчь, оказывается. 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 743
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Для риболовлі - не годиться, карасів усіх розшугає.
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почалося.. Масова шизофренія набирає обертів. Тепер буде як на засрахє - бюстікі, майочки, плакатікі.. Повна п...зда приходить країні. Народ деградує зі швидкістю світла !!
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Вызов принят.

Интересные подробности вчерашнего (23.07.2019 г.) совещания у Зеленского. На заседании не присутствовал Баканов. Вообще его отношения с Зеленским сейчас носят исключительно индивидуальный характер, а встречи проходят в недоступных простым смертным (таким как мы) местах. Кроме обычного круга Зеленского на совещании присутствовал незнакомый большинству человек, которого Зеленский представил словами "наш хороший друг Ури" В обсуждение он фактически не вмешивался, сидел возле Богдана и что то писал, передавая ему бумажки. С определенной долей вероятности можно говорить, что это Уриель Лейберт долговременный партнер Коломойского, фигурант судебных слушаний в Дедавэре. Сомнения связаны с тем, что год назад Лейберт перенес пластическую операцию. Она не связана с попытками изменить личность, а была просто медицинской необходимостью. С тех пор актуальных фотографий его нет и визуальное опознание весьма затруднено. По самому собранию.
Во-первых - фактически принято окончательное решение о создании монокоалиции исключительно из состава партии Зеленского и части независимых депутатов. Основная цель - конституционное большинство. Против упорно выступает Шефир. Очень мягко и осторожно с ним солидарен Данилюк, но Зеленвский видимо все уже решил.
Во-вторых - практически утверждена кандидатура Разумкова на главу ВР. Против отчаянно возражает Богдан. Остальные вроде "за".
Собственно это означает, что Зеленский не принимает условий Коломойского и кандидатуры Разумкова, как кандидатуру на премьера.
Основной вопрос - премьер. Критерии отбора - нужна ничтожная, управляемая фигура. Зеленский отчаянно боится. Дело в том, что по украинскому законодательству премьер обладает полномочиями вполне сравнимыми с президентскими при том в очень важной сфере - реального денежного оборота. Тем более после утверждения программы правительства он получает годичный иммунитет от отставки кабинета, а именно этот год критично важен для Зеленского.
Рашкован, четко заявивший о независимости Кабмина отпадает, Абромавичус вызывает у Зеленского большие сомнения в лояльности. Заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук - слишком большое ничтожество. Опыта реальной экономики нет, знания в экономике практически тоже. Кандидатура называлась, но собственно всеобщий скепсис не дал даже возможности обсуждать.
Коболев и Витренко вызывают истерику в России, с которой еще переговоры о транзите вести. Все эти мямлилось и пережевывалось достаточно долгое время и закончилось словами Зеленского "Мне уже пора".

Возникает логичный вопрос - зачем это все было? Понятно что решение будет принято непосредственно Зеленским. Понятно что оглашать он его не будет до максимально возможного срока. Так что это? Все просто - это маленький спектакль для "хорошего друга Ури" присланного "ценителем творчества Квартала" Коломойским, у которого когда то Вова слезно просил денежек за работу. Фактически - это декларация о разрыве. Финальный аккорд процесса на котором мы акцентровали ваше внимание уже не раз. Завершившился фактически перехват функций личной охраны Зеленского структурами СБУ. После победы на выборах Зеленский решил что уже не нуждается в Коломойском и К. Очевидно именно это "хороший друг Ури" доложил "хорошему другу Бэне".

А дальше в 16-45, впервые в истории Украины были полностью обесточены здания Офиса Президента и Кабинета Министров. Мы не утверждаем что это чьи то целенаправленные действия. Более того, мы считаем это чистой случайностью. Но первое сообщение "Киевэнерго" говорило про "...несанкціоноване втручання в роботу ліній подачі електроенергії..." Сообщение быстро убрали, но линий этих несколько. И проложены они по разным маршрутам. И вероятность одновременного выход а их со строя близка к вероятности услышать правду из уст Зеленского...
Вы должны понимать психологию этих людей. Там личные сообщения передаются не словами и не заявлениями. Слова для них существуют чтобы скрывать мысли. Личные сообщения там передаются знаками, событиями, если хотите, положением рук при рукопожатии. Блэкаут означает, что кто то принял вызов...

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html



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Якщо Вова не сховається за залізну спину прем'єра Тімошенко, то Вову корупційне болото поглине і не дасть нічого зробити, щоб його люди згадували, як реформатора. А в болоті, якщо ти швидко рухаєшся, то поглинання відбувається ще швидше. Нікому у владі якісь дієві реформи не потрібні. Тому проти реформ буде саботаж на всіх рівнях і Вовік без Юлі з цим нічого не вдіє.
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Сейчас за бюст дают 2000грн, а через год будут по морде давать за такие бюсты)))
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бюсты делают посмертно, нужно срочно уладить эту неувязку
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Навряд Вовік до цього причетний. Цей бізнес для нього був би, як стригти свиню на промислову вовну. Вовни з гулькін нос, а візгу!...
Якийсь торговець з Андріївського Спуску вирішив зробити собі бізнес.
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Якщо б він зробив копілку для дякул, у вигляді свина з пикою Пєці, то думаю попит був би більший.
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хороший сувенир для настоящего порохобота. можно поплевать, облить дерьмом, выплеснуть всю свою ненависть.
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... Налетай, торопись, покупай живопИсь..))
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точная характеристика ЗЕ : ШУТ С ГОЛОСОМ ПРОСТУЖЕННОЙ КРЫСЫ ,
почему бюст не похож ? где шутовской колпак ? не видны зеленые сопли …
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Цікаво, а бюсти Порошенко чи Яника є?
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Кто-нибудь по изображению странички может определить - что за аукцион?
2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 484
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского. ФОТО
 
 
 
 
 
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