 2 тысячи гривен за 23 см: в продаже появились бюсты Зеленского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Українські Новини".
В объявлении сообщается, что "официальные продажи" стартуют в Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 килограмма, высота его составляет 23 сантиметра.
"Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый", - говорится в сообщении.
Появление бюста Зеленского не может не удивлять: ранее сам Президент Украины заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.
"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах) фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал в свое время Зеленский.
Похоже зря смеемся над пуйлопоклонничеством.
(Ну, что взять от "борова"? Особенно, пророссийского?).
"- Слушай, Джонни, я этих русских, не пойму - у них какая-то, отличная от общечеловеческой, логика!
- Сэм, у них и анатомия отличается... Гулял по льду Москвы-реки, и слышу, как один рыбак говорит другому: "Одень нах.. шапку, а то уши отморозишь...".
У пророссийских "кабанов" мозги в мошонке располагаются, по-видимому...
Пямятники одного Володи...сменят на памятники другого Володи!))))
Правильною дорогою йдете таварісчі, здєлаєм культ новава ліца вмєстє!
То, я бы взял - что бы РАСКРАСИТЬ в традиционные бело-красные цвета клоунов.
Интересные подробности вчерашнего (23.07.2019 г.) совещания у Зеленского. На заседании не присутствовал Баканов. Вообще его отношения с Зеленским сейчас носят исключительно индивидуальный характер, а встречи проходят в недоступных простым смертным (таким как мы) местах. Кроме обычного круга Зеленского на совещании присутствовал незнакомый большинству человек, которого Зеленский представил словами "наш хороший друг Ури" В обсуждение он фактически не вмешивался, сидел возле Богдана и что то писал, передавая ему бумажки. С определенной долей вероятности можно говорить, что это Уриель Лейберт долговременный партнер Коломойского, фигурант судебных слушаний в Дедавэре. Сомнения связаны с тем, что год назад Лейберт перенес пластическую операцию. Она не связана с попытками изменить личность, а была просто медицинской необходимостью. С тех пор актуальных фотографий его нет и визуальное опознание весьма затруднено. По самому собранию.
Во-первых - фактически принято окончательное решение о создании монокоалиции исключительно из состава партии Зеленского и части независимых депутатов. Основная цель - конституционное большинство. Против упорно выступает Шефир. Очень мягко и осторожно с ним солидарен Данилюк, но Зеленвский видимо все уже решил.
Во-вторых - практически утверждена кандидатура Разумкова на главу ВР. Против отчаянно возражает Богдан. Остальные вроде "за".
Собственно это означает, что Зеленский не принимает условий Коломойского и кандидатуры Разумкова, как кандидатуру на премьера.
Основной вопрос - премьер. Критерии отбора - нужна ничтожная, управляемая фигура. Зеленский отчаянно боится. Дело в том, что по украинскому законодательству премьер обладает полномочиями вполне сравнимыми с президентскими при том в очень важной сфере - реального денежного оборота. Тем более после утверждения программы правительства он получает годичный иммунитет от отставки кабинета, а именно этот год критично важен для Зеленского.
Рашкован, четко заявивший о независимости Кабмина отпадает, Абромавичус вызывает у Зеленского большие сомнения в лояльности. Заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук - слишком большое ничтожество. Опыта реальной экономики нет, знания в экономике практически тоже. Кандидатура называлась, но собственно всеобщий скепсис не дал даже возможности обсуждать.
Коболев и Витренко вызывают истерику в России, с которой еще переговоры о транзите вести. Все эти мямлилось и пережевывалось достаточно долгое время и закончилось словами Зеленского "Мне уже пора".
Возникает логичный вопрос - зачем это все было? Понятно что решение будет принято непосредственно Зеленским. Понятно что оглашать он его не будет до максимально возможного срока. Так что это? Все просто - это маленький спектакль для "хорошего друга Ури" присланного "ценителем творчества Квартала" Коломойским, у которого когда то Вова слезно просил денежек за работу. Фактически - это декларация о разрыве. Финальный аккорд процесса на котором мы акцентровали ваше внимание уже не раз. Завершившился фактически перехват функций личной охраны Зеленского структурами СБУ. После победы на выборах Зеленский решил что уже не нуждается в Коломойском и К. Очевидно именно это "хороший друг Ури" доложил "хорошему другу Бэне".
А дальше в 16-45, впервые в истории Украины были полностью обесточены здания Офиса Президента и Кабинета Министров. Мы не утверждаем что это чьи то целенаправленные действия. Более того, мы считаем это чистой случайностью. Но первое сообщение "Киевэнерго" говорило про "...несанкціоноване втручання в роботу ліній подачі електроенергії..." Сообщение быстро убрали, но линий этих несколько. И проложены они по разным маршрутам. И вероятность одновременного выход а их со строя близка к вероятности услышать правду из уст Зеленского...
Вы должны понимать психологию этих людей. Там личные сообщения передаются не словами и не заявлениями. Слова для них существуют чтобы скрывать мысли. Личные сообщения там передаются знаками, событиями, если хотите, положением рук при рукопожатии. Блэкаут означает, что кто то принял вызов...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Якийсь торговець з Андріївського Спуску вирішив зробити собі бізнес.
почему бюст не похож ? где шутовской колпак ? не видны зеленые сопли …