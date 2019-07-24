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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4837) помощь (3051) заробитчане (347)

 Семье украинца, которого работодатель бросила умирать в лесу в Польше, собрали более 4 млн гривен

По словам инициатора сбора помощи, почетного консула Украины Витольда Горовского, тысячи людей по всей Польше собрали уже около 600 тыс. злотых для семьи Василия Чорнея.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Родных трагически погибшего мужчины посетил почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он приехал в село Троица, Снятинского района Ивано-Франковской области, где проживают родители украинца, его жена и трое детей.

По его словам, помощь семье погибшего украинца - это человеческая солидарность, это реакция на ужасный поступок работодательницы. 

В семье Василия Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей - девочки 12 и 7 лет и 9-летний сын. Мама - инвалид и ежедневно нуждается в лекарствах.

Горовский является инициатором сбора средств в Польше для семьи Чорнея. Указывается, что в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья ежемесячно будет получать 2 тыс. злотых (14 тыс. гривен).

Напомним, в Польше на заработках погиб 36-летний украинец, житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Его тело нашли за 150 км от его работы. 

Позже полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина исчез с территории заведения. Не было его также дома, где он проживал. При странных обстоятельствах исчез также один украинец, который с ним жил и работал. Владелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139322
 
 
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К сожалению в любой нации есть выродки и твари...поляки и украинцы не исключение

От хорошей жизни на заработки не ездят...
Мужику нужно было кормить семью и родных

Искренние соболезнования
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемье украинца, которого работодатель бросила умирать в лесу в Польше, собрали более 4 млн гривен
 
 
 
 
 
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