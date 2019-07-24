 Семье украинца, которого работодатель бросила умирать в лесу в Польше, собрали более 4 млн гривен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Родных трагически погибшего мужчины посетил почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он приехал в село Троица, Снятинского района Ивано-Франковской области, где проживают родители украинца, его жена и трое детей.

По его словам, помощь семье погибшего украинца - это человеческая солидарность, это реакция на ужасный поступок работодательницы.

В семье Василия Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей - девочки 12 и 7 лет и 9-летний сын. Мама - инвалид и ежедневно нуждается в лекарствах.

Горовский является инициатором сбора средств в Польше для семьи Чорнея. Указывается, что в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья ежемесячно будет получать 2 тыс. злотых (14 тыс. гривен).

Напомним, в Польше на заработках погиб 36-летний украинец, житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Его тело нашли за 150 км от его работы.

Позже полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина исчез с территории заведения. Не было его также дома, где он проживал. При странных обстоятельствах исчез также один украинец, который с ним жил и работал. Владелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы.

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