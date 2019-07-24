 Жизнь крымского политзаключенного Бекирова под угрозой, - Чубаров

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что уже несколько дней внимание украинского политикума обращено на подведение итогов парламентских выборов. Завтра-послезавтра такими же важными окажутся вопросы формирования правительства и толкания вокруг должностей… Но есть еще и жизнь наших граждан во временно оккупированном Крыму. И о них мы не должны забывать ни на один день", - отметил Чубаров.

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Он добавил, что состояние политзаключенного Эдема Бекирова ухудшается. Вчера он не смог встретится с адвокатом - у него защемило нерв в позвоночнике, из-за этого он не встает с койки. Сегодня "судья" "Центрального районного суда" Симферополя направил "уголовное дело" в отношении для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд" Крыма. Он находится в 123 км от Симферополя, где сейчас удерживается Бекиров, и такую тяжелую дорогу политзаключенный может не выдержать.

"В данном случае, вопрос территориальной подсудности - это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти для Эдема Бекирова, который является инвалидом первой группы, страдает сахарным диабетом, болью в сердце (4 шунта, которые были установлены в январе 2018 года), удушьем", - отметил глава Меджлиса.

"Жизнь Эдема Бекирова под угрозой", подытожил Чубаров.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

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27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.