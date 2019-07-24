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 Политика Украины
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 Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник

В Службу безопасности Украины передано обращение городского головы Днепра Бориса Филатова по поводу угроз, которые поступают в адрес директора коммунального предприятия "Эко-Днипро" Днепровского горсовета Эдуарда Мешковского.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников. 

История началась с того, что активист, глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика во время посещения Днепра президентом Владимиром Зеленским попросила его о скорейшем закрытии мусорного полигона "Правобережный", а также обвинила городские власти в экологической катастрофе. 

На следующий день директору коммунального предприятия "Эко-Днипро" Днепровского горсовета Эдуарду Мешковскому позвонил Эмиль Арутюнян (кличка "Рахмон"), лицо которое СМИ неоднократно связывали с организованными преступными группировками. Он настойчиво рекомендовал Мешковскому встретиться с Лампикой, угрожая криминальным преследованием в связи с обращением активистки к президенту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мэр Днепра - пример для всех мэров городов Украины по выполнению крупных инфраструктурных проектов

Мешковский был вынужден доложить о ситуации мэру Днепра Борису Филатову, после чего получил разрешение выяснить, какие же вопросы есть к нему у Лампики и Арутюняна. 

Встреча Мешковского с Лампикой состоялась в одном из кафе города. В ходе нее активистка рассказала чиновнику о звонке Арутюняна, который сообщил, что после ее обращения к Зеленскому готовится проверка правоохранительными органами деятельности предприятий Днепра в сфере мусоропереработки. При этом первым под проверку, по информации Арутюняна, попадает его предприятие "Альтер-Еко". Кроме этого, внимание правоохранителей может коснуться и якобы незаконной деятельности группы ромской национальности, которую контролирует "человек от Эмиля возле полигона". 

Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник 01

Лампика сказала Мешковскому, что не знала об интересах Арутюняна в этой сфере перед обращением к президенту Зеленскому и попросила, чтобы чиновник поспособствовал прикрытию бизнеса Арутюняна.

В связи с вышеизложенной ситуацией городской голова Днепра Филатов обратился к врио главы СБУ Баканову. Он просит, во-первых, обратить внимание на то, что о запланированной проверке правоохранителей Арутюняну стало известно задолго до ее начала. А во-вторых - что в сфере мусоропереработки в Днепре могут существовать незаконные направления деятельности, которые якобы и просила Мешковского прикрыть активистка Лампика по просьбе Арутюняна.    

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Источник: https://censor.net.ua/n3139317
 
 
 Топ комментарии
 
В нас певне третій, очолити їх.
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Зекоманда не позволит ! Она за народ ! Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник - Цензор.НЕТ 6513
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Совет форумчанПравила форума
 
С момента краха СССР, власть принадлежит прочному союзу уголовников и смотрящих от Мирового правительства (в быту - "олигархов").
В принципе, от воров в законе можно избавиться только двумя способами:
1) грузинским
2) белорусским.
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Не з кожним олігархом в світовому уряді будуть спілкуватись.
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Это да. Но, сейчас мы про воров. Есть варианты (1) и (2).
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шариков депутатом может быть, только от ПЁСа.бугагага
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Може на московії, в нас мусор це сміття.
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следующие 5 лет столицей Украины будет Днепр?
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Днепропетровск был столицей СССР, с 1964 по 1985 г. С тех пор мало что изменилось.
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еще и в 1994 - 2005 годах - Леонид Кучма ( 2-й президент Украины)... тоже как бы... ))))
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на территории...бывшей УССР (если можно уточнить))))))
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А по-моему она никуда не ушла. Порох попытался превратить её в Украину (ЕС, НАТО), но население объявило бунт. Оно хочет покращення.
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Нет. Не при этой киевской власти, потому что Лимак - это турки.
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Арутюнян, ехал бы ты в Армению. В Украине и своих-то урок хватает; зачем ещё нужны импортные ?
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Кловану надо создать министерство мусороперерабатывающей промышленности, и объединить с СБУ.
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Шо вы тут комментарии пишите?! Позвоните лучше Баканову насчет этого чёрта... Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник - Цензор.НЕТ 3746
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Забавно наблюдать как крыски начали друг друга сдавать)
Вот часть интервью трёхлетней давности морадатого Мешковского, который является верным поджопником Бори:

- В последнее время ругают полигон, говорят, не все там в порядке.
Эдуард Мешковский: В 2012 году, когда он был введен в эксплуатацию - это была «конфета», сейчас эта конфета превращена в «какашку», и моя задача сделать все наоборот.
- И кто надругался над полигоном?
Эдуард Мешковский: Вы знаете, открыты уголовные дела против компании, которая обслуживает, я не могу комментировать эти моменты, потому что нет доступа к документам у коммунального предприятия.
- Есть коммунальное предприятие, есть коммерческое предприятие «Альтера Эко». Когда началась эта дружба и зачем?
Эдуард Мешковский: Все бюджетные деньги, которые были выделены, это порядка 2 млн грн, ушли на проектные работы по землеустройству, проекты по строительству полигона. Ни копейки бюджетных денег именно на эксплуатацию и строительство полигона выделено не было по сей день. Они за свои деньги выполнили строительные работы, которые помогли запустить комплекс.Вопросы есть? Вопросов нет! Арутюнян Мешковский и Борюся - одна шайка по распилу)))

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Боря, а почему аж к баканову? Ближе никого не нашлось, чтобы ваших бандюков разводить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник
 
 
 
 
 
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