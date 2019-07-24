 Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
История началась с того, что активист, глава общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика во время посещения Днепра президентом Владимиром Зеленским попросила его о скорейшем закрытии мусорного полигона "Правобережный", а также обвинила городские власти в экологической катастрофе.
На следующий день директору коммунального предприятия "Эко-Днипро" Днепровского горсовета Эдуарду Мешковскому позвонил Эмиль Арутюнян (кличка "Рахмон"), лицо которое СМИ неоднократно связывали с организованными преступными группировками. Он настойчиво рекомендовал Мешковскому встретиться с Лампикой, угрожая криминальным преследованием в связи с обращением активистки к президенту.
Мешковский был вынужден доложить о ситуации мэру Днепра Борису Филатову, после чего получил разрешение выяснить, какие же вопросы есть к нему у Лампики и Арутюняна.
Встреча Мешковского с Лампикой состоялась в одном из кафе города. В ходе нее активистка рассказала чиновнику о звонке Арутюняна, который сообщил, что после ее обращения к Зеленскому готовится проверка правоохранительными органами деятельности предприятий Днепра в сфере мусоропереработки. При этом первым под проверку, по информации Арутюняна, попадает его предприятие "Альтер-Еко". Кроме этого, внимание правоохранителей может коснуться и якобы незаконной деятельности группы ромской национальности, которую контролирует "человек от Эмиля возле полигона".
Лампика сказала Мешковскому, что не знала об интересах Арутюняна в этой сфере перед обращением к президенту Зеленскому и попросила, чтобы чиновник поспособствовал прикрытию бизнеса Арутюняна.
В связи с вышеизложенной ситуацией городской голова Днепра Филатов обратился к врио главы СБУ Баканову. Он просит, во-первых, обратить внимание на то, что о запланированной проверке правоохранителей Арутюняну стало известно задолго до ее начала. А во-вторых - что в сфере мусоропереработки в Днепре могут существовать незаконные направления деятельности, которые якобы и просила Мешковского прикрыть активистка Лампика по просьбе Арутюняна.
В принципе, от воров в законе можно избавиться только двумя способами:
1) грузинским
2) белорусским.
Вот часть интервью трёхлетней давности морадатого Мешковского, который является верным поджопником Бори:
- В последнее время ругают полигон, говорят, не все там в порядке.
Эдуард Мешковский: В 2012 году, когда он был введен в эксплуатацию - это была «конфета», сейчас эта конфета превращена в «какашку», и моя задача сделать все наоборот.
- И кто надругался над полигоном?
Эдуард Мешковский: Вы знаете, открыты уголовные дела против компании, которая обслуживает, я не могу комментировать эти моменты, потому что нет доступа к документам у коммунального предприятия.
- Есть коммунальное предприятие, есть коммерческое предприятие «Альтера Эко». Когда началась эта дружба и зачем?
Эдуард Мешковский: Все бюджетные деньги, которые были выделены, это порядка 2 млн грн, ушли на проектные работы по землеустройству, проекты по строительству полигона. Ни копейки бюджетных денег именно на эксплуатацию и строительство полигона выделено не было по сей день. Они за свои деньги выполнили строительные работы, которые помогли запустить комплекс.Вопросы есть? Вопросов нет! Арутюнян Мешковский и Борюся - одна шайка по распилу)))