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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22895) результат (118) ЦИК (3243)

 ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала свежие результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 99,30% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.16% (6 255 799 голосов);
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01% (1 886 860 голосов);
  • "Батькивщина" - 8,18% (1 186 592 голоса);
  • "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 176 931 голос);
  • "Голос" - 5.84% (846 486 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработала 99,3% протоколов: Слуга народа - 43,16%, ОП-За життя - 13,01%, Батькивщина- 8,18%, Евросолидарность - 8,12%, Голос - 5,84% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139316
 
 
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Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я признаю , шо Юльчик - настоящий боец и политик . Ей было дюже непросто в этих соревнованиях , у нее же нема своего телебачення в отличии от ее конкурентов . У всех ее конкурентов есть свой телевизор , а у нее нема . На сепарские аналы вона не ходила , бо рейтинг рухнет , а вона за этим конкретно следит ... Короче , крутилась как могла и надо признать , шо в итоге у нее успех нарисовался . Избиратели Юльчика трошки поднажали в конце и таки смогли дожать петробудку . Всем вам респект и уважуха . Юльчик - боец . Go до нас в коалицию ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 1148
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Йулька пожалуй единственная, чья партия уже 20 лет существует и находится в Парламенте
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У йульки партия?У партиии должга быть идеология.Иначе это не партия,а фанклуб,примерно как "слуга народа" сборище фанатиков не имеющего никакого отнощения к партиии и политеке.Это так хрень на постном масле-не будет кумира,не будет и "партии".
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радикального вафлиста немного жалко. и националистов-пэтриотов тоже. не любит народ всякую нечисть
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Так петина будка даже БЮТу проигрывает? Хорошо хоть админресурс помог Пете выйти во второй тур президентских, без него совсем печально. Не зря Полтава по рылу получил, ох не зря.
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******** проигрівает и сильно, есси не ошибаюсь. то даже по мажоритарке у Йульки семь штіков, у Педрольо два. Так что по количеству штуков в Раде. у Йульки ощутимій перевес
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Петрусь его то ли толкнул, то ли ударил
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Дай посилання. Очень интересно услышать....
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та я не видел. видел тока несколько заголовков и обсужддений на єту тему. но не открывал сцылю, порохобот получил по морде, ну и правильно, но я не стал искать подробностей
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Петріоти підпали під русофобство замість українофільства. Психічна хвороба.
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А мне уже и жалко ПОРОХОБОТИКОВ, в ВРУ бесполезные, будут сидеть, КАК КЛОУНЫ РЯЖЕНЫЕ.
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Чем вас зебобиков кормят что вы такие тупые..?? По вашей дебильной логике...проходной барьер в раду нужно устанавливать в 30-40 процентов что бы все в раде были "полезные"....??
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Нечего жалеть эту коричневую чуму,они страну пять лет не жалели.
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Единственная цель с которой Порошенко потратился на проталкивание в парламент своих 25-и тушек это создание шума о политических преследованиях и закрикивания с трибуны парламента бреднями о реваншистах и ногах Кремля открытых уголовных дел против Пети и Ко. Так что их красные лица брызгающие слюной будут ещё не раз в центре внимания.
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Велика радість для зебілів, але прийдеться відповідати за свою працю. ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 2095
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ні. фсьо звалим на попередників і порохоботів
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чуєш, слуга, посуду помий за мною, бо шось мені влом
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свиням корито не миють, увечері вкинуть у твоє корито нову порцію з брудного відра і будеш чавкати
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Полковники...карлсоны и прочая зрадоботня...пять лет обливали грязью Порошенко...в надежде попасть в раду...а тут такой облом..... ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 4099
И гномик ляшко....уже наверное проклял тот день когда вышел из каолиции....осенью то наверняка бы в раду попал...и теперь пойдет быкам хвосты крутить....
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Про главное то чего скромно молчим?А главное это то, что Вилли-Вонка вместе со своими умпа-лумпами пролетел.
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Ху есть "вилли-вонка" и "умпа-лумпами"...?? Что это означает если перевести с зебильного на нормальный...??
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перевести с зебильного на петерастический?
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Ну если тебе будет понятнее...то можно и на него тоже.....а меня вполне устроит украинский или русский язык....
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Є і гарні новини.
Кажуть служба протоколу президента просить дозволити розробку "Офіційного ритуалу поховань діючого Президента України".
Напевно щось знають.
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а як фвуфайку учора на грудях рвало..
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нормально в принципе
как по мне хватило бы и четырех
... круто евросвинарчуки с голосом схавали свободу
***** двух зайцев с пециной помощью убил(
легализовал медведчука с рыговской бандой калабарантов
и выкинул свободу нах с политической арены Украины
Браво Пеця! ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 9396
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На 223 мажоритарном округе в Киеве одержала победу кандидат от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер, которая работала в различных компаниях, принадлежащих Сергею Таруте, а также является основателем подконтрольного Таруте фонда «Агентство восстановления и развития Донбасса».
____________

Новое лицо, не зависящее от алихархафф надо?
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Вона виграла у Левченка, якого на цьому окрузі поважають. Чому було у бюлетені не вказано, що це Тарутина людина?
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Завдяки пЕСу маємо відбірних *********, які за якусь там "жізнь".
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За кого зажізнь голосували у другому турі?
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а что ожидалось что он займет первое место?
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Вопрос чисто медицинский и узкопрофильный.
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Медведчуковские набирают точную чертову дюжину
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Ляшко (у травні з трибуни ВР):
- Ніякі три проценти!! Це підло! Тільки пять процентів партіям прохідний бар'єр у ВР!!! Три проценти це зрада і паскудство і путін одразу нападе!!!

Ляшко зараз:
- Ну от чого мене мама народила таким тупуватим?

До речі, а існує премія "Ідіот року"?
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Есть....но в этом году ее разделили между собой 73 процента зебобиков....
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Цікаво, на скільки вистачить ненависті до Порошенка, щоб їхати Зеленському. Ненависть до Януковича й Донбасу була виеличезною, але Петя на ній довго не в'їздив. А Коломойський ніколи не дбав ні про інвесторів Нафтогазу, і підрядників кидав. Гоша без руля (як то сказати - без понятій) ще більше ніж Петя. Петя тихо складав, а Гоша - з тріском і гуркотом. Це вже не говорячи, що в Україні правих нема, є партії русофобів.
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Бесполезные и жадные идиоты эти порохоботы- за пять лет растеряли кредит доверия и стали показательно униженными народом,который понял наконец,что кукловод порохоботов сидит в кремле,а результат их майдана-анексия Крыма.
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вже нічого не зміниться..декілька сот відсотків тудим -сюдим..цікавіше дальше мажоритарка хто проходить і формування коаліції..СН --багато людей із різними поглядами.керувати буде складно і неоднозначно...
будуть підкупи --перетягнення на той чи інший бік..біганина по залу-куди зад всунути
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На своих козлиных каналах 112 и НЮЗВАН Медведчук старательно визжит о удушении свободы слова в Украине непосредственно Зеленским!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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