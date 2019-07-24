 ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 99,30% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.16% (6 255 799 голосов);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01% (1 886 860 голосов);
- "Батькивщина" - 8,18% (1 186 592 голоса);
- "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 176 931 голос);
- "Голос" - 5.84% (846 486 голосов).
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
И гномик ляшко....уже наверное проклял тот день когда вышел из каолиции....осенью то наверняка бы в раду попал...и теперь пойдет быкам хвосты крутить....
Кажуть служба протоколу президента просить дозволити розробку "Офіційного ритуалу поховань діючого Президента України".
Напевно щось знають.
как по мне хватило бы и четырех
... круто евросвинарчуки с голосом схавали свободу
***** двух зайцев с пециной помощью убил(
легализовал медведчука с рыговской бандой калабарантов
и выкинул свободу нах с политической арены Украины
Браво Пеця!
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Новое лицо, не зависящее от алихархафф надо?
- Ніякі три проценти!! Це підло! Тільки пять процентів партіям прохідний бар'єр у ВР!!! Три проценти це зрада і паскудство і путін одразу нападе!!!
Ляшко зараз:
- Ну от чого мене мама народила таким тупуватим?
До речі, а існує премія "Ідіот року"?
будуть підкупи --перетягнення на той чи інший бік..біганина по залу-куди зад всунути