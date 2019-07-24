 ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 99,30% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.16% (6 255 799 голосов);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01% (1 886 860 голосов);
- "Батькивщина" - 8,18% (1 186 592 голоса);
- "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 176 931 голос);
- "Голос" - 5.84% (846 486 голосов).
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.
За все косяки они теперь отчитываются сами.
Продолжайте. Мы вас внимательно слушаем, и записываем все ваши ходы.
Замість депутата, за якого ремонтували садки, школи, стадіони, дороги (як ні за кого), люди обрали бандита з 90-х, бо його плакати були зеленого кольору.
І випадків таких по країні - безліч…
Людям не треба покращення - людям треба шоу. Вибачте, дітки, що батько поремонтував дірявий дах, замість купити вам відик…Сергей Петренко
Минулого року в цей час ми мріяли про вступ до НАТО. Звісно, не всі, але здавалося - більшість.
Потім патріоти ви3,14дили клятого шоколадного барігу, щоб він не забронзовів раптом.
Тепер багато хто в очікуванні того, як скоро зіллють країну під раіссю.
Норм так поміняли.
Зміни, на які нарід заслуговує.
Минулого року в цей час ми мріяли про вступ до НАТО. Звісно, не всі, але здавалося - більшість.
Потім патріоти ви3,14дили клятого шоколадного барігу, щоб він не забронзовів раптом.
Тепер багато хто в очікуванні того, як скоро зіллють країну під раіссю.
Норм так поміняли.
Зміни, на які нарід заслуговує.
Жигун, таких ждунов-зрадоботов, как ты 8%
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Жодна партія не втояла 20 років в укрполітиці, окрім "Батькішини", і при цьому не йшла на компроміси, не співпрацювала з олігархами і антиукраїнськими силами. За що і наражалась на найбільшу ніщівну критику, проплачені провокації, наклепи та брехню.