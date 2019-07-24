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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22895) результат (118) ЦИК (3243)

 ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Центральная избирательная комиссия опубликовала свежие результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 99,30% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.16% (6 255 799 голосов);
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01% (1 886 860 голосов);
  • "Батькивщина" - 8,18% (1 186 592 голоса);
  • "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 176 931 голос);
  • "Голос" - 5.84% (846 486 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет обжаловать результаты выборов в 10 округах

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработала 99,3% протоколов: Слуга народа - 43,16% (124 мандата), ОП-За життя - 13,01% (37), Батькивщина- 8,18% (24), Евросолидарность - 8,12% (23), Голос - 5,84% (17) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139316
 
 
 Топ комментарии
 
Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я признаю , шо Юльчик - настоящий боец и политик . Ей было дюже непросто в этих соревнованиях , у нее же нема своего телебачення в отличии от ее конкурентов . У всех ее конкурентов есть свой телевизор , а у нее нема . На сепарские аналы вона не ходила , бо рейтинг рухнет , а вона за этим конкретно следит ... Короче , крутилась как могла и надо признать , шо в итоге у нее успех нарисовался . Избиратели Юльчика трошки поднажали в конце и таки смогли дожать петробудку . Всем вам респект и уважуха . Юльчик - боец . Go до нас в коалицию ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 1148
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Так петина будка даже БЮТу проигрывает? Хорошо хоть админресурс помог Пете выйти во второй тур президентских, без него совсем печально. Не зря Полтава по рылу получил, ох не зря.
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Йулька пожалуй единственная, чья партия уже 20 лет существует и находится в Парламенте
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Ты ПЕС **************** подумай о себе скоро МИНСТЕЦЯ закроют !!!
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ну еще полгодика вы зебобики погавкаете на Порошенко...на минстець...а дальше что？на кого гавкать будете？
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Гавкаешь это ты. тебе по штату положено .Ты ещё научись поклоны бить как геращенко (аля попрошайка) или уже умеешь!!!
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Дурик, когда будет ЗП 4000 евро? Когда посадят Мертветчука? Кто убил Павла? Когда квартплату снизите в 10 раз? Где это всё? Когда это всё? Твоему Зебилу теперь никто не мешает. Шо, молчиш, курво?
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А кто твоему пидорошенко мешал 5 лет пес шелудивый!!!!
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Они здесь ники свои сменят, и будут хаять его.
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я правильно понимаю, что теперь, когда вся власть сосредоточена в одних руках, и ничто и никто не помешает воплощению самых сокровенных чаяний народа, мы стремительным домкратом рванем к благосостоянию? или еще годика 4 будем слышать о "папередниках", из-за которых крокодил так и не ловится и упорно не растет кокос?
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А вот эти данные говорят о том,что потрох таки занимался фальсификациями в первом туре президентских выборов и во второй проходить он никак не мог.
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Да ты шо？ получается что по твоей зебильной логике и тимошенко и гриценко тоде занимались фальсификациями в первом туре...да？
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Зеленский мастерски провоцирует оппонентов на естественные, но самоубийственные шаги. Причем действует настолько открыто и примитивно, что проигравшим остаётся только вешаться от собственной глупости. Ведь предлагал отменить мажоритарку и барьер в 3! И сами же отклонили, заподозрив подвох. А ведь при таких раскладах Зеленский не имел бы большинства! Так что выиграл Зе вчистую, нокаутом, используя энергию противника против него самого.
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Какой же это проигрыш, если теперь у "Квартала-95" абсолютное большинство ? Ведь все государственные должности теперь будут от их партии. Свалить ответственность на партнёров по коалиции не удастся, потому что коалиции не будет.

За все косяки они теперь отчитываются сами. ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16%, "ОП - За життя" - 13,01%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 3804
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Ну именно ты на проигрыш Пепе работал усердно, поздравляю! Не опускай планку! А то по морде ниже пояса получишь от хозяина. Как Полтава.
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Вежливость - неистребимое свойство хамского отродья, из которого состоит пропагандонская дивизия "Квартала" ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17) - Цензор.НЕТ 73
Продолжайте. Мы вас внимательно слушаем, и записываем все ваши ходы.
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Основний висновок цих виборів - українцям не потрібне покращення їхнього життя.
Замість депутата, за якого ремонтували садки, школи, стадіони, дороги (як ні за кого), люди обрали бандита з 90-х, бо його плакати були зеленого кольору.
І випадків таких по країні - безліч…
Людям не треба покращення - людям треба шоу. Вибачте, дітки, що батько поремонтував дірявий дах, замість купити вам відик…ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16%, "ОП - За життя" - 13,01%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 7855Сергей Петренко
Минулого року в цей час ми мріяли про вступ до НАТО. Звісно, не всі, але здавалося - більшість.
Потім патріоти ви3,14дили клятого шоколадного барігу, щоб він не забронзовів раптом.
Тепер багато хто в очікуванні того, як скоро зіллють країну під раіссю.
Норм так поміняли.
Зміни, на які нарід заслуговує.
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Ха! Копипаста с "тверезо" отличается тупостью невообразимой. Наняли туда пописывать полных даунов. Ведь люди знают , что задача депутата принимать Законы а не школы ремонтировать за украденные у нас деньги. Так как эти писаки могут нас убедить что мы идиоты вот такими аргументами?
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ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16%, "ОП - За життя" - 13,01%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 8203Сергей Петренко
Минулого року в цей час ми мріяли про вступ до НАТО. Звісно, не всі, але здавалося - більшість.
Потім патріоти ви3,14дили клятого шоколадного барігу, щоб він не забронзовів раптом.
Тепер багато хто в очікуванні того, як скоро зіллють країну під раіссю.
Норм так поміняли.
Зміни, на які нарід заслуговує.
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Тепер багато хто в очікуванні того, як скоро зіллють країну під раіссю.

Жигун, таких ждунов-зрадоботов, как ты 8%
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А у Клячи - в пятницу Хотя ходить будут еще много, думаю встретятся там
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Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:

"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Та вы, фекальные порохогенераторы загадили весь Интернет массово, с начала года, или передвыборной кампании. Ваш шоколадный алкаш, сам наметал за годы своего правления горы чудовищной лжи, превратил государство Украина в царство лжи. "Государственная" ложь уже вышла на международный уровень! И клептомания, стремление к власти и банальный алкоголизм! А также сотни миллионов гривень в распоряжении Петра, предназначенные для поддержания армии порохоботов, делающего его белым пушистиком и чудовищами - других кандидатов. Но, не сработало, так как ему хотелось бы. В Раду, правда, пролез!
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Вітаю Тімошенко з відносною перемогою! ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17) - Цензор.НЕТ 7627
Жодна партія не втояла 20 років в укрполітиці, окрім "Батькішини", і при цьому не йшла на компроміси, не співпрацювала з олігархами і антиукраїнськими силами. За що і наражалась на найбільшу ніщівну критику, проплачені провокації, наклепи та брехню.
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Диалог двух новоизбранных народных депутатов от «Слуги народу» - Я бьюти-блогер, фешн-байер, и фотограф - Круто! Я тоже нихера не умею.
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Ну что ж, можно порадоваться за ЭвроБездарность! Будут сидеть молча в ВР, как глуПонемые. Потому как любой вскукарек может оказаться последним перед попаданием в СИЗО. А там каждого есть за что.
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на одних посадках мародерів можна втриматися декілька років,а депутатство вже вважай тю-тю:кононенко,грановський,треьяков тому підтвердження.
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Так гриценко всех членов комиссии и наблюдателей в первом туре на БАБЛО ШВЫРНУЛ и не улыбнулся!
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Шалом би исраиль)))) да здравствуют большевики! Сто лет истории ничему не научли украинскую нацию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,01% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)
 
 
 
 
 
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