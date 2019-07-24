 Кабмин сегодня планирует внести изменения в порядок формирования оборонного заказа

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно повестке дня, Кабмин планирует принять проект постановления "О внесении изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществления контроля за его исполнением". Докладчиком по этому вопросу будет первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Также члены правительства рассмотрят проекты постановлений о введении пилотного проекта, касающегося маркировки контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств; об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере спорта; о внесении изменений в Порядок создания и использования материальных резервов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Кабмин планирует изменить состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований.

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