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 Подсчет голосов избирателей одной из УИК Обухова происходил в кафе, - Нацполиция

По факту фальсификации избирательных документов в городе Обухов следователи местного отдела Полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщение на 102 поступило от представителя гражданской сети "Опора". На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, как это предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе в доме культуры города Обухов. Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность сотрудников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3139312
 
 
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Виборча дільниця повинна мати-- що їсти..пити каву..ліжка щоб спати--щоб люди не були в таких умовах .як в буцигарні....хто після того схоче йти працювати у виборчу комісію..коли сплять на сходах на мішках з бюлетенями їдять що самі принесли--то не вибори то катівня
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То хай не йдуть, раз швидко рахувати не вміють.
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