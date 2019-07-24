 Подсчет голосов избирателей одной из УИК Обухова происходил в кафе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщение на 102 поступило от представителя гражданской сети "Опора". На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, как это предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе в доме культуры города Обухов. Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность сотрудников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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