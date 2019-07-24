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 Политика Украины
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 Болезнь Гриба прогрессирует, этапирование - путь к смерти, - отец политзаключенного

Болезнь украинского политзаключенного Павла Гриба прогрессирует. Этапирование к месту отбывания наказания — это прямой путь к смерти, так как у украинца может открыться внутреннее кровотечение.

Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо.TV".

"Обследование Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии и еще и этапирование будет — это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", — сказал он.

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Куда именно будут этапировать украинца, пока что неизвестно.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Источник: https://censor.net.ua/n3139307
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, что, Зеля, твои действия! Ты обвинял Пороха теперь давай, действуй....кончилось время по фонтанам бегать!
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Тюрьма никого не делает дурнее. Это аксиома. А вот этого Гриба сделала и здоровее, так как папа его уже два года утверждает что жить сыночку месяц остаётся, а подишь ты, живой до сих пор!
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біларусь лукашенківська це те саме....
я знову ж, в 2957-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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сожалею!!нехрен было ехать в россию!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в Беларусь...его потом оттуда уволокли в рашку
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біларусь лукашенківська це те саме....
я знову ж, в 2957-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А он не в россию ехал! Но эти бл#ди есть кругом!
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Він же не єврей, нікому не треба, крім сім'ї.
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бедный мальчик!!!
100500 раз пожалел, что поехал в... дружественную Беларусь...
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Ну, что, Зеля, твои действия! Ты обвинял Пороха теперь давай, действуй....кончилось время по фонтанам бегать!
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бедный парень..., даже нагрести здесь кучу бандюков рашистских и шпионов для обмена ничем не помогут, они нахрен в рашке никому не нужны, раша за 30 серебенников купит здесь до хрена полезных идиотов, а некоторые готовы вредить родине даже задаром, просто из любви к "искусству"....
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Н-да! От так хлопця тупо за "тестикули" вхопили і "на цугундер"! А зараз бачте, може й померти (не дай Боже!) в етапуванні! А те, що присуд військового суду (чому військового? На підставі чого? Він же жодного дні не був в ЗСУ, чи ж у військових лавах хоч де інде!?) Колегією Верховного Суду РФ буде визнано таким, що відповідає "нормі закону", це ж для світу не новина!
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Тюрьма никого не делает дурнее. Это аксиома. А вот этого Гриба сделала и здоровее, так как папа его уже два года утверждает что жить сыночку месяц остаётся, а подишь ты, живой до сих пор!
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Приедет здоровей чем Савченко, а та десятки раз была при смерти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолезнь Гриба прогрессирует, этапирование - путь к смерти, - отец политзаключенного
 
 
 
 
 
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