 На 6,5 млрд евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Иван Сирко.
"Свежие отчеты от Еврокомиссии подъехали. А там Украина уже топчик, как поставщик еды в ЕС. Например, пока вы сажали картофель в мае 2019 г., Ненька "накормила" Европу на 15 млрд (!) гривен", - написал он.
Сирко также привел статистику за год:
- США - 13 млрд евро
- Бразилия - 11,7 млрд евро
- Украина - 6,5 млрд евро
С Мониторингом агропродовольственной торговли ЕС можно ознакомиться по ссылке.
Реал, Фамила, Едека, Скай, Маркант - і тута нема ?
"При Порошенко такого не было"...😁
а сколько с ентих 6,6 получили укр рабочие в виде зарплаты??
3%.
все остальное 97% получили хозяева ихние на панамский кашелек.
ну в польшах енто было бы не 3, а 33% - в 10 раз больше.
ну так и едут украрбайтеры в польское село на зарплату в 10 раз больше, чем в укрселе.
Теперь Европа совсем зажрется 😁,
Кстати, в рейтинге совсем нет великой России 🤔
Куда будет экспортировать Беларусь дальше?
Статистика даётся по ЕС, а Беларусь не входит в ЕС.
Это не в Украине, а в Беларуси рекордный урожай томатов и огурцов.
а за газ - х.з.
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бизнесЦензор - https://biz.censor.net.ua/news/3139231/ukraina_importirovala_rekordnoe_za_10_let_kolichestvo_ogurtsov_i_tomatov
Это как было с отключениями веерными - эл-во толкали панам за бугор, а рабы при свечах сидели как скот.
1. своими налогами (дотации)
2. своими налогами (возврат НДС)
3. европейскими ценами.
інфа 100%
. .
Украинцам какая с єтого польза?
Все прибыля всё равно остаются там же в ЕС или офшорах.
Из плюсов только зарплаты для миллиона занятых в С\Х .
Дальше одни минуса.
Цены выравниваются. Для украинцев это рост цен на продукты питания.
Экспорт практически весь из зерна. Перегрузка всей транспортной инфраструктуры. Убитые дороги.
При огромных излишках зерна почему-то растёт импорт продуктов его переработки. Того же мяса например.
В конечном итоге получается, что доход от деятельности заробитчан на порядок больше чем от С\Х. Что выглядит явным перекосом
це добре, що кацапи настільки міцні економісти
ги
Посмотрите через год результат, всё упадёт к нулю
Капуста. Апрель прошлого года - 9,2 грн, апрель этого года - 24,8. Капуста подорожала в 2,7 раза.
Картофель. Год назад - 7,8 грн, в апреле 2019 года - 10,7. За последний год цена выросла на 37%.
Свекла. В 2018 году - 12,7 грн, в 2019-м - 14,7. За год свекла подорожала на 16%.
Морковь. В апреле прошлого года - 12,9 грн, в апреле 2019 года - 13,1. Индекс роста всего 1,5%. Но помним, что именно она была рекордсменом по подорожанию в прошлом году, цена на морковь начала стабилизироваться только в июле.И это тоже было при Порошенко.
В Германии нет чисто рыночной системы ценообразования в сельском хозяйстве. Государство в этой сфере поддерживает производителей. Цены ориентированы на уровень возмещения издержек.
Металлургия пока ещё осталась и то невысокого качества.
шобы в Украине некому было работать
откуда возьмутся налоги яа пенсии ВПК медицину и тд
воны Здобули!