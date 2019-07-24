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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
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Все про:евроинтеграция (1896) продукты (1340) экспорт (569)

 На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

Согласно свежим отчетам Еврокомисии, Украина попала в ТОП поставщиков сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Иван Сирко.

"Свежие отчеты от Еврокомиссии подъехали. А там Украина уже топчик, как поставщик еды в ЕС. Например, пока вы сажали картофель в мае 2019 г., Ненька "накормила" Европу на 15 млрд (!) гривен", - написал он.

Сирко также привел статистику за год:

- США - 13 млрд евро

- Бразилия - 11,7 млрд евро

- Украина - 6,5 млрд евро

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На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции 01

С Мониторингом агропродовольственной торговли ЕС можно ознакомиться по ссылке.

На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139302
 
 
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Де курва украінський буряк ???? Борща не можу зварити...
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Ігор, давай адресу.... надішлемо Новою Поштою )))
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Дякую ) вже замовив , має бути на тижні ! Бо тут тупо немає буряка ніде (( Завжди праблемз з тим(
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Та ні)))) Золотий вийде бурачок )) Родичка іде автівкою до нас то привезе )
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Ты понимаешь, что заняв какую-то нишу на рынке, нельзя недопоставлять, т.к. нужен надёжный поставщик? Китай завалил весь мир своими товарами потому, что на низкой зарплате содержал своих работников и после того, как укрепился и вытеснил всех - начался рост зарплаты.
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Перепрошую трохи не вкурив , мій буряк тут до чого ?)
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И еще на острова людоедов надо немного ЗЕлени экспортировать.
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А что там Парашенко с Пашинским и Гнойсманом голодные сидят?
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Вот Зелька молодец, шо значит народная власть...
"При Порошенко такого не было"...😁
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Порошенко страну с 0 построил, а твой Зелька пришел на все готовое
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Це він так насміхається над зебобіками
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в колонке "Бизнес" висит новость, шо Украина импортировала рекордное количество овощей.
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Осознание успешности многих реформ придёт не сразу.
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На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

а сколько с ентих 6,6 получили укр рабочие в виде зарплаты??
3%.

все остальное 97% получили хозяева ихние на панамский кашелек.

ну в польшах енто было бы не 3, а 33% - в 10 раз больше.
ну так и едут украрбайтеры в польское село на зарплату в 10 раз больше, чем в укрселе.
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а должны получать хозяева 3%,а рабочие 97?тогда пусть рабочие вкладываются в развитие производства,логистику,пусть берут кредиты под 20 %.
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Експортували зерно. Соєва вата це подає як "огромноє достіжєніє Порошенка". А скільки з ЄС продукціі нам завезли? Наприклад свинини. Як так сталося, що Украііна закуповувала останні п'ять років рекордні об'єми свинини а в самій краііні об'єми виробництва скорочувались такими самими рекордними темпами. Але соя на такі питання не відповідає.
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Горохові прийшли, ох і свинство розведуть...🙌🙌🙌
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И это, кстати, благодаря ПЕПЕ, а не ЗЕбилу!
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Порох, что ты наделал ?
Теперь Европа совсем зажрется 😁,

Кстати, в рейтинге совсем нет великой России 🤔
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А мертвечук всю передвиборну агітацію побудував на темі "як в ЄС немає експорту і треба с тайожними союзниками заторгувати".
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"На сегодня основными импортерами украинских томатов и огурцов остаются Беларусь и Польша - страны, которые в дальнейшем реэкспортируют эту продукцию", - указали в УПОА.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139231

Это не в Украине, а в Беларуси рекордный урожай томатов и огурцов. На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 7860
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции
 
 
 
 
 
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