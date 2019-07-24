 На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Иван Сирко.
"Свежие отчеты от Еврокомиссии подъехали. А там Украина уже топчик, как поставщик еды в ЕС. Например, пока вы сажали картофель в мае 2019 г., Ненька "накормила" Европу на 15 млрд (!) гривен", - написал он.
Сирко также привел статистику за год:
- США - 13 млрд евро
- Бразилия - 11,7 млрд евро
- Украина - 6,5 млрд евро
С Мониторингом агропродовольственной торговли ЕС можно ознакомиться по ссылке.
"При Порошенко такого не было"...😁
а сколько с ентих 6,6 получили укр рабочие в виде зарплаты??
3%.
все остальное 97% получили хозяева ихние на панамский кашелек.
ну в польшах енто было бы не 3, а 33% - в 10 раз больше.
ну так и едут украрбайтеры в польское село на зарплату в 10 раз больше, чем в укрселе.
Теперь Европа совсем зажрется 😁,
Кстати, в рейтинге совсем нет великой России 🤔
Это не в Украине, а в Беларуси рекордный урожай томатов и огурцов.