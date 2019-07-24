 На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Иван Сирко.

"Свежие отчеты от Еврокомиссии подъехали. А там Украина уже топчик, как поставщик еды в ЕС. Например, пока вы сажали картофель в мае 2019 г., Ненька "накормила" Европу на 15 млрд (!) гривен", - написал он.

Сирко также привел статистику за год:

- США - 13 млрд евро

- Бразилия - 11,7 млрд евро

- Украина - 6,5 млрд евро

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С Мониторингом агропродовольственной торговли ЕС можно ознакомиться по ссылке.