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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1146) судья (2149) увольнение (1630) Высший совет правосудия (280)

 ВСП уволил 8 судей, в том числе судью Антонова, закрывшего дело Кернеса

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должностей 7 судей, подавших заявление об отставке, среди которых судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Об этом сообщается на официальном сайте ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия 23 июля 2019 г рассмотрел материалы об увольнении восьми судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку и по собственному желанию. Высший совет правосудия утвердил уволить в отставку:

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Литовку Валерия Владимировича - с должности судьи Краматорского городского суда Донецкой области;

Черную Людмилу Васильевну - с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Андриянова Александра Владимировича - с должности судьи Светловодского горрайонного суда Кировоградской области;

Антонова Андрея Владимировича - с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы;

Меркулову Ларису Алексеевну - с должности судьи Заводского районного суда города Запорожья;

Оборотову Александру Юрьевну - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;

Савченко Виктора Алексеевича - с должности судьи Баглийского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Также Высший совет правосудия решил уволить Остапенко Татьяну Анатольевну с должности судьи хозяйственного суда Херсонской области по собственному желанию.

Как сообщалось, 10 августа 2019 года Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Позднее в тот же день заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом. В тот же день Национальное агентство противодействия коррупции заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи А.Антонова.

17 августа 2018 года Антонов пожаловался в ВСП на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК. Он также подал заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3139301
 
 
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Поле дела Керанса, судье Антонову хватит до конца жизни.
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Да что ж такое, какая-то непрерывная зрадополоса!
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По собственному желанию... Уже восстановлению через суд не подлежит .
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Запахло жареным, хотят соскочить. Кто даст разрешение на посадку Пэти, дать Героя. Кандидатов в студию.
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Ну наверно правильней писать ОТПРАВИЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
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Денег твари заработали на всю жизнь и на детей и на внуков, пора и сваливать в Швейцарию
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Щось якось мало комментів для такого масового 'за власним' від суддів. Ці слизні завжди і всюди вміють пролазити і навіть коли не вдається - все одно намагаються. А тут таке!
Очевидно, цікаві тільки новини, де зраду хоч як можна за вуші притягнути.
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рано радоваться, дело сделано, - это раз, и теперь мы будем содержать их пожизненно, - это 2..., таких "судей" держат до последнего именно для таких дел, потом они уходят, типа на покой, но "чесно заработанного" хватает и на свою безбедную жизнь и еще многих поколений потомков...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП уволил 8 судей, в том числе судью Антонова, закрывшего дело Кернеса
 
 
 
 
 
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