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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2282) премьер (1453) Устенко (1)

 Кандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в медиапространстве, - советник Зеленского Устенко

Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

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"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.

Источник: https://censor.net.ua/n3139299
 
 
 Топ комментарии
 
Financial Times: Партия политических неофитов выиграла выборы

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет FT.

The Washington Post: Зеленский может стать одним из сильнейших лидеров в истории Украины
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Не розголошують, щоб не вчинявся тиск. А так - то їх справа, кого призначити. Адже відповідальність на них.
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А от премьера - продавана труселей тебе из Хермании не смешно, не. Мне из Украины - ну никах ни разу не смешно.
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Давайте вже назначайте , хочу знову посміятися а потім брутально матюкнутись..
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А от премьера - продавана труселей тебе из Хермании не смешно, не. Мне из Украины - ну никах ни разу не смешно.
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а чо голосовал паприколу?шоб посмеяться?ну так смейся
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Беня на публіку не дискутує.
Потім видасть нам кандидатуру прем'єра.
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Financial Times: Партия политических неофитов выиграла выборы

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет FT.

The Washington Post: Зеленский может стать одним из сильнейших лидеров в истории Украины
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Зе сделал то , шо нихто не делал в украинской политике . Нихто так не стартовал . Главное , шо быстро и решительно .
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И что же он такого уже сделал?? Куда стартанул???
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А ты ...зеленый неофит...уже на работе??
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Петя со своей партией занимает четвертое место на выборах...
Так что если зебобик кого и наказал...так это полковника...саака...садового тех на кого вы пять лет молились....
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И какой толк с того четвертого места? Петя такой же токсичный маргинал, как и ОПЖ, с ним никто не будет объединяться. Кстати, когда у следствия на него будут готовы материалы, ничего не помешает проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.
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та на седьмом километре лоха также на куклу покупают...или наперсточники те же...и народ валит.
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А шо по этому поводу думает Алежка Панамарь Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 5643
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а он своих убеждений не меняет...в отличие от зелебобов разного цвета.
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Аукціон відкрито, хто ж зробить найбільшу ставку?
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мубудь якийсь пастух..не пастух сидит в Австрии уже було Фирташ..... выпишет Зеля себе в Премьерки ...Мэй из Британии... не.. не то.... Азаров.... как знать как знать....
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Тактика "кот в мешке" - это фишка слуги Коломойского.
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"об'єднувати" під час виборчої кампанії це одна справа, схоже це
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. чекати поки реформи "дозріють" ніхто не буде. ще й треба не здавати національних інтересів. останнє найбільш жирна червона лінія.

думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і

політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і
порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
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ПРИРОДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Ф. Кривин
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Огласите весь список пожалуйста..(с) Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 9274
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Энтузиазм порохобов постепенно падает. Значит скоро будем с ними прощаться.
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Не розголошують, щоб не вчинявся тиск. А так - то їх справа, кого призначити. Адже відповідальність на них.
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Не , отмени ставку , бо гроши спустишь . Хтось другой будет .
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Зеленський і його партія «Слуга народу» 100% увійшли в історію України

- 73% на виборах Президента - найвищий показник в історії України
- МоноКоаліція у Парламенті вперше в історії України
- Вперше в історії України на виборах інтернет переміг гречку

- Неймовірні українці вперше довели, що засівання своїх округів баблом товстим слоєм не гарантує перемогу, тому що працювати треба було останні 5 років, а не купувати голоси зараз
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-Впервые в современной истории Украины олигархи проиграли простым гражданам.
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олігарх коломойський програв ?
а чого ж він повернувся тоді ? ))
і ставить на посади своїх людей ?
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другого вопроса от Вас не ожидал. Да, проиграл!
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про вхід в історію ще зарано казати як і про те що "все пропало". треба почекати що нова влада буде робити, хочаб.
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кандидатура премьера будет не техническая, а политическая! если планируются глубокие и кардинальные реформы до основ государственного строя и сменой конституции (а это необходимо, полумеры не помогут), то нужна будет широкая коалиция (зеленский, баба йуля и вакарчук), а баба йуля принципиально может присоединится к коалиции только на условиях своего премьерства, ну а вакарчуку достанется место спикера парламента!
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Якщо такі відсотки збережуться і по мажоритарці, то прем'єром швидше за все стане Тимошенко. Голосів "Голосу" Зеленському не вистачить, а з ПЄС та ОПЖ він навряд чи захоче створювати коаліцію.
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У Зели уже 126+125= 151 мандат. Никто ему ненужен.
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Как никто не нужен? ))) Для создания коалиции нужен 225+ ******. Ваших 151 явно не хватает. )))
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Ну так по мажоритарке там пока еще не очень ясно, один-два голоса минус, и нет монокоалиции.
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Все там уже ясно 125 мест обеспечено. Уже перебор.
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Зеленський не бачить Йульку прем'эром
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Так це його проблеми. Тоді йому треба бачити прем'єром або Бойка, або Порошенка. )))
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Оскільки Лисого з 95-квартала поки ще нікуди не призначили,то самі розумієте,хто буде прем'єром
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Министром экономики сделайте Ланового,и пусть новый премьер его слушается.
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Бойку, Юле́ и Пороху под руководством Вакарчука стоит организовать кружок хорового пения и разучить пестню «Все буде добре». А если осилят Гимн, то можно будет за откат голове Рады замахнуться на гонорар хора им. Г.Верёвки - хоть шось, один хрен, к распилу бюджета не допустят.
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Кроме Тимошенко никто не сможет ничего сделать, будет большая ошибка, если её не назначат премьером с губительными для Украины последствиями. Альтернативы ей в Украине нет.
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Ну куда же Украине без Жюлькиных лабутенов. БЯда. Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 1706
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По перше премьер має бути безробітній,а подруге мати освіту не више середньої.
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Це типу: "Где взять? - Любой второй у нас в Туркмении - аятолла и даже Хомейни".
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А Пэтя так мечтал, хотел плечо подставитьЗЕ, а оно вон как вышло. Такый ГЭРОЙ и никому не нужен.
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Самый старый в ВР Иоффе 78 лет -опозблок медведчука в раде с 1990 года , прикидываете , столько лет не хрена не делать , а жить на содержании народа. Самый молодой 23 года ,,слуга народа" образование среднее , безработный . Всегда убивало, что может сделать для страны человек неимеющий не какого опыта , просто чистый лист.Так что держись народ , весело будет , боюсь что бы плакать не пришлось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в медиапространстве, - советник Зеленского Устенко
 
 
 
 
 
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