 Кандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в медиапространстве, - советник Зеленского Устенко

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.
"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.
Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.
Потім видасть нам кандидатуру прем'єра.
"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет FT.
The Washington Post: Зеленский может стать одним из сильнейших лидеров в истории Украины
Так что если зебобик кого и наказал...так это полковника...саака...садового тех на кого вы пять лет молились....
https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. чекати поки реформи "дозріють" ніхто не буде. ще й треба не здавати національних інтересів. останнє найбільш жирна червона лінія.
думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і
політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і
порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Ф. Кривин
- 73% на виборах Президента - найвищий показник в історії України
- МоноКоаліція у Парламенті вперше в історії України
- Вперше в історії України на виборах інтернет переміг гречку
- Неймовірні українці вперше довели, що засівання своїх округів баблом товстим слоєм не гарантує перемогу, тому що працювати треба було останні 5 років, а не купувати голоси зараз
а чого ж він повернувся тоді ? ))
і ставить на посади своїх людей ?
Зеленский предложил украинцам выбрать премьера, генпрокурора и главу СБУ
126+125 = 251. Неуч.