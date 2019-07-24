 Кандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в медиапространстве, - советник Зеленского Устенко

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

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"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.