 Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке", - подчеркивается в сообщении.
Там нечем думать
не надо... (всему свое время! )
Влаштуєте мир ? А далі що ? Поглибите торгівлю з партнером - росією, яка лише миротворила на дамбасі, надавала матеріальну допомогу консервами бунтівному нороду новороссії ?
ЩО ДАЛІ ?
3. Гепард (110 км/год)
2. Сапсан (320 км/год)
1. Мирослав Олешко, який перевзувається в польоті на підтримку Зеленського.
Чи готується до чергових атак?
Схоже, що "миротворці" не знають уроків історії
Чувствуют, что времени у них мало, дебилы, *****!
Не встигли в крісла повсідатися, а вже готують для сепарів прямий шлях для експансії.
ЛуганДон укріплює свої позиції, Україна демонтує фортифікаційні укріплення!!!
Але кожне укріплення це захист наших хлопців від найгіршого.
То можливо, щоб було менше втрат, відразу вивісити білий прапор, дать команду "Все домой"
кароче - полное дно.
да и солдаты молчат-пофиг им, что с данецка летят по окопу данецкие бонбы, а рядом через 500 метров такие же укрсалдаты пускают данецких стрелятелей на укрземлю
за укрпенсиями-калбасой.
бараны. бараны гидности. акие они и есть.
шарий их всех пабедил. ни одного выстрела не савершил.
готовят им 3 котел.
потом минск-3 и ....
и далее - все как сказали рубан-савченко -
-мы будем держать их на стадионах,
мы будем держать их в шахтах-
мы будем репрессировать....
Зебилам СПАСИБО!
Порох, что бы он там ни подписывал, херни не делал. зе кагбэ ничего не подписывал, но и без того сдает Украину по всем направлениям. Врагу. Даром. Вот и вся разница.