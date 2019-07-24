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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке", - подчеркивается в сообщении.

Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139297
 
 
 Топ комментарии
 
Не слишком рано ? Путин уже из Крыма ушёл и обещал забрать свои войск с Донбасса?
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А що вже хуйло капітулював і війна закінчилась???
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Зашибись, и танки за Днепр отвести! Вы это сделали вместе, дурачье!
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Не слишком рано ? Путин уже из Крыма ушёл и обещал забрать свои войск с Донбасса?
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Україна готова демонтувати три укріплення терористів біля мосту! А якщо серйозно то саме Генштаб ЗСУ має зупиняти суперактивних миротворців Зеленського і пояснювати що без укріплень ЗСУ має мати на озброєнні важкі БМПВ-64 на базі танків Т-64Б, щоб успішно вести бойові дії на фронті! Якщо ми такі миролюбиві, то в нас має бути відповідна техніката зброя, які дадуть нам беззаперечну перевагу на полі бою! Поки що ми тільки послаблюємо ЗСУ без посилення вогневої потужності підрозділів які обороняють Станицю, це може привести до великих втрат особового складу! Зеленський має думати про це в першу чергу, бо Хомчак мовчить як гівна в рот набрав, полководець по посадкам, куєв!
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Какая то чушь, зе и думать.
Там нечем думать
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А що вже ***** капітулював і війна закінчилась???
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Зашибись, и танки за Днепр отвести! Вы это сделали вместе, дурачье!
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Все больше убеждаюсь, что не дурачьё. Это рабское хохляцкое быдло действительно хочет того, что сейчас происходит.
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А росія? Не так з окупантами боряться, ой не так...
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та не торопитесь вы так.... поперед батьки в пекло!
не надо... (всему свое время! )
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А ви їх будували, щоб демонтувати ?
Влаштуєте мир ? А далі що ? Поглибите торгівлю з партнером - росією, яка лише миротворила на дамбасі, надавала матеріальну допомогу консервами бунтівному нороду новороссії ?
ЩО ДАЛІ ?
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єщьо чуть-чуть отодвінєм граніцу для мишебратьєв. бидло зробило це разом. двічі!
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Найшвидші тварини світу:

3. Гепард (110 км/год)
2. Сапсан (320 км/год)
1. Мирослав Олешко, який перевзувається в польоті на підтримку Зеленського.
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Олешко можно и простить. Но по мордасам всё же надавать.
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может сначала Верховную Раду демонтируете? Заодно с КМУ и ОП(АП), и все остальное
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То ідіть і стійте на лінії розмежування а не воняйте в чаті діванні гавнодави.
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Путин своего добился.С избранием лакеев начался демонтаж Украины.
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протилежна сторона вже все демонтувала?
Чи готується до чергових атак?
Схоже, що "миротворці" не знають уроків історії
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вентиль транзита газа рф открутили, позиции на добассе сливают, зебобики ДНО
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слив по полной начинаеться, Кловану и зебилам аплодирую стоя!
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Я з них курва тупо куєю.....Невже там нема кому підсказати тим довбоьобам що ці всі вистави з прєкращченіем агня ми вже проходили сотні разів !
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Еще даже результаты не обьявили, а зекоМанда спешит выслужиться перед ******
Чувствуют, что времени у них мало, дебилы, *****!
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Зебобики, а вы слуги народу украинського чи росийського?
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это капитуляция перед росией господа...
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Почалося...
Не встигли в крісла повсідатися, а вже готують для сепарів прямий шлях для експансії.
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Чем и кому угрожают наши фортификационные сооружения? Объясните этому четырежды уклонисту, что, когда против твоей страны идет агрессия, демонтаж оборонных сооружений это писец какое предательство. Хуже любого мародерства (которое ни разу не доказано).
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ЖАХ !!!
ЛуганДон укріплює свої позиції, Україна демонтує фортифікаційні укріплення!!!
Але кожне укріплення це захист наших хлопців від найгіршого.
То можливо, щоб було менше втрат, відразу вивісити білий прапор, дать команду "Все домой"
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Зебил построит вместо фортификаций киоски с шаурмой, Беня покрасит и будут с них отстреливаться
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Отлично 👍 спасибо вазелиновцы спасибо огромное от всех погибших и искалеченных низкий вам поклон. Горите в АДУ тупые животные
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Другими словами, Украина готова капитулировать.
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точно, песец тебе
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Если Вы считаете, что при капитуляции Украины перед Россией Вам не писец, то Вы либо кацап, либо их прихвостень.
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с России идут колонны с вооружением и топливом,разная техника,и причем не совковая,а новейшая для обкатки на украинцах,прибывают разные военные специалисты,а Зебил уничтожает фортификационные укрепления,феерический *******
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Так на то зеленский и назначен для нечегонеделанья !
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Ну если, конечно, на линию разграничения зайдут миротворцы из числа НАТО, то оно - можно и демонтировать...
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они могут разве озабоченность выразить, не более, я бы нерасчитывал...
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Ну всьо, скоро бойовикам амністія і статус народной міліциї днр і повне утримання за рахунок України. Українмькій армії сказали здатись і відступити.
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Главнокомандующий одобряет или он не в курсе?
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володенька все будет делать как в москве прикажут
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Такими темпами скоро всі атовці сидітимуть по тюрмах і судити їх будуть сєпари. План Путіна реалізується руками тупого клоуна у якого повнота влади.
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Хорошая картинка для ватников на рос ТВ, в Украине заканчивается гражданская война ,благодаря усилию вождя всех народов кремлёвского Фюрера и бывшая колония Украина ,возвращается в российскую семью. Почему молчат СБУ,ПРОКУРАТУРА,КОНТРРАЗВЕДКА,? кому поверить, московской Орде? та она спит и видит ка задушить государство Украина
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укр военные начальники выполнят любой приказ, ибо оные на должностях -не выполнил-уволят с волчьим билетом и позором.

кароче - полное дно.
да и солдаты молчат-пофиг им, что с данецка летят по окопу данецкие бонбы, а рядом через 500 метров такие же укрсалдаты пускают данецких стрелятелей на укрземлю
за укрпенсиями-калбасой.

бараны. бараны гидности. акие они и есть.
шарий их всех пабедил. ни одного выстрела не савершил.

готовят им 3 котел.

потом минск-3 и ....
и далее - все как сказали рубан-савченко -

-мы будем держать их на стадионах,
мы будем держать их в шахтах-
мы будем репрессировать....
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укр военные начальники выполнят любой приказ, ибо оные на должностях -не выполнил-уволят с волчьим билетом и позором....потому преднамеренно были упразднены добровольные батальоны,чтобы они не снесли олигархов и не мешали политики Граждан Украины ,которые сейчас у власти и которые вроде всё поменяют в лучшую сторону..но так бывает только в кино и в сказках,ведь сейчас война и Московии нужна вся колония Украина.
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Был бы Порох, уже б в Горловке украинский флаг висел. А это чучо будет ползать на колинах, Путин даже не знает как бы его так нагнуть чтоб даже европейцы отказались от Украины ...
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Это сдача фронта....

Зебилам СПАСИБО!
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Весь час були повідомлення, про те, що немає підтвердження, що окупанти відвели свої війська. То відвели, чи немає підтвердження?
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Це капітуляція і здача фронту. Це деморалізація українського війська і виконування всього чого хочу путін. Ми стоїмо на порозі громадянської війни!
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Демонтовані совєтами доти та дзоти німці прошли навіть не помітивши, вони і досі порожні прикрашають береги Дністра.
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Не путайте мягкое с теплым. Почему так получилось и зачем вообще там понастроили этих ДЗОТов, читайте хотя бы в том же "Ледоколе".
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А почему ж вы все молчали, когда порохатый говнокомандувач подписал эти условия в Минске? А теперь, когда Зе всё это должен выполнять, все раскудахтались...Жрите теперь молча!
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этот дибил не с того начинает выполнять,сначала надо русским вернуть контроль над государственной границей на неконтролируемых териториях и аж потом надо думать о каком то розвооружении,но Зебил тупой как доска что взять с клоуна который всю жизнь хером по роялю наяривал
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Во ты падло!
Порох, что бы он там ни подписывал, херни не делал. зе кагбэ ничего не подписывал, но и без того сдает Украину по всем направлениям. Врагу. Даром. Вот и вся разница.
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Ну все, просрали неньку. Радійте зебіли, ви зробили це разом.
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хенерала хомчака на демонтаж, нехай спробує...
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Ето так срочно надо демонтировать наши позиции чтобы и в мыслях не было вернуться на них?
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іншими словами..можна сказати---нехай вони там собі живуть з роспаспортами,пенсії получають в Україні ...а газ вода світло --хто оплатить Україна? будем платить за Донбасс?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК
 
 
 
 
 
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