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 Литва выделит 1 млн евро на реконструкцию школы в прифронтовой Авдеевке, - Донецкая ОГА

23 июля председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, делегация Литовской Республики и Украинский Союз промышленников и предприятий осмотрели состояние ремонтных работ в школе №2 г. Авдеевка.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Как сообщается, во время визита были определены основные проблемные вопросы, стороны обсудили возможные сроки и этапы выполнения восстановительных работ. Во время совместного совещания определили состояние и перспективы выполнения фасадных и внутренних работ по результатам осмотра школы и согласовали план-график выполнения работ.

Глава области отметил, что делать еще очень много, поэтому необходимо ускорить выполнение работ.

"Дети - это наше будущее. Они имеют право получать образование в современных оборудованных школах. Поэтому наша задача - срочно продолжать ремонтные работы, чтобы обеспечить школьников всем надлежащим для учебного процесса. Что касается нашего партнерства с литовскими представителями, то мы приложим как можно больше усилий для того, чтобы это сотрудничество было максимально эффективным", - отметил Кириленко.

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По результатам осмотра школы и проведенных обсуждений литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтажу оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки.

Заказчиком проекта по капитальному ремонту и переоснащению школы является департамент капитального строительства Донецкой ОГА, его общая стоимость - более 63 млн грн.

Директор Департамента развития сотрудничества Министерства иностранных дел Литвы Виолетта Мотулайте заявила, что правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3139295
 
 
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Хрусский мир рушит школы --- ГейЕвропа за свой счет восстанавливает..... кто-то на ДаунБассе это поймет????
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Ага... відбудовує школи, в яких навчатимуть на російській мові і виховуватимуть таку ж дамбасню як і раніше.
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За 1 млн евро можно новую школу построить
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Єто позор. Литва вьіделяет, а соя воровала и по оффшорам распихивала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛитва выделит 1 млн евро на реконструкцию школы в прифронтовой Авдеевке, - Донецкая ОГА
 
 
 
 
 
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