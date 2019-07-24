 Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявление главы Офиса Президента Андрея Богдана.

"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены Президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал Разумков.

Вместе с тем, он допустил диалог по вопросу более глубокого использования русского языка.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - отметил Разумков.

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При этом он подчеркнул, что сейчас стоят задачи закончить войну и реинтегрировать людей, которые живут на оккупированной территории Донбасса, а некий диалог относительно использования русского языка - один из путей решения этой проблемы.

"Я вам сейчас не могу предложить большой перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке. Говорить, что Андрей был не прав, будет тоже не правильно.

Сегодня же это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях... Сделано слишком мало на протяжении всех лет войны в плане коммуникационной стратегии и выстраивания коммуникации с временно оккупированными территориями", - отметил глава партии "Слуга народа".

"Людей можно будет вернуть только духовно и ментально, а это не так просто, как нам бы с вами этого хотелось, особенно на фоне того вакуума, который представители уходящих политических элит создали по отношению к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях", - резюмировал Разумков.