 Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявление главы Офиса Президента Андрея Богдана.
"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены Президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал Разумков.
Вместе с тем, он допустил диалог по вопросу более глубокого использования русского языка.
"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - отметил Разумков.
При этом он подчеркнул, что сейчас стоят задачи закончить войну и реинтегрировать людей, которые живут на оккупированной территории Донбасса, а некий диалог относительно использования русского языка - один из путей решения этой проблемы.
"Я вам сейчас не могу предложить большой перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке. Говорить, что Андрей был не прав, будет тоже не правильно.
Сегодня же это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях... Сделано слишком мало на протяжении всех лет войны в плане коммуникационной стратегии и выстраивания коммуникации с временно оккупированными территориями", - отметил глава партии "Слуга народа".
"Людей можно будет вернуть только духовно и ментально, а это не так просто, как нам бы с вами этого хотелось, особенно на фоне того вакуума, который представители уходящих политических элит создали по отношению к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях", - резюмировал Разумков.
на все нужно время и на разворот тоже.
прошедшие 5 лет были недостаточны для полного разворота в украину
способностью самому нести ответственность
а до рабов мне дела точно нет
Де там Ярош, зброю вже всю перечистив чи ще раз перечищатиме?
Які з проблем країни Вас турбують найбільше? (вкажіть не більше 5 проблем)
Боротьба з корупцією 46,6
Підвищення зарплат, пенсій тощо 46,1
Зниження тарифів на комунальні послуги 43,9
Вирішення проблеми Донбасу 41,9
Забезпечення територіальної цілісності України 28,4
Стримування зростання цін 23,9
Покращення системи охорони здоров'я, медичного обслуговування 22,6
Скорочення безробіття 20,3
Забезпечення законності, рівності всіх перед законом 20,2
Налагодження стосунків з Росією 18,4
Боротьба з економічною кризою 17,7
Розвиток і зміцнення української армії 14,9
Налагодження стосунків з ЄС та США 14,0
Своєчасна виплата зарплат, пенсій, соціальної допомоги 11,6
Поганий стан доріг 11,3
Повернення Криму до складу України 11,0
Соціальний захист безробітних, допомога незахищеним верствам населення 9,8
Масовий виїзд громадян за кордон 9,0
Забезпечення особистої безпеки громадян, зниження рівня злочинності 8,9
Забезпечення екологічної безпеки 5,6
Боротьба з наркоманією, алкоголізмом 5,1
Децентралізація, передача частини повноважень центральних органів влади місцевим органам влади 3,7
Захист демократії, свобод і прав громадян 3,4
Захист української мови та культури 3,1
Вирішення питань, пов'язаних з купівлею-продажем землі 2,4
Інше 1,3
Важко відповісти 0,3
Проблема оглупления нации!
25 лет назад мы были самой читающей и эрудированной нацией.
Сейчас 80% выпускников ВУЗов не знают таблицу умножения!
Категорія НАЦІЯ повинна була зникнути при совку.
У нас нет нормального закона о Референдуме.
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. ще й треба не здавати національних інтересів.
думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і
політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
Кто этого идиота Разумкова выбрал, а , зебилы?
ВЕРА В УКРАИНУ ( в КИЕВСКУЮ РУСЬ) пришла из Греции. В Греции назодится материнская церковь для украинской церкви
Кацапы намного позже стали православными. НО УКРАИНЦЫ, благодаря таким предателям как Разумков , отдали Украину и украинскую церковь в руки козломордых, которых потом уничтожали народ киевской Руси и заселяли земли украинские такими Розумковами
ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖТОГО ИДИОТА РОЗУМКОВА ВО ВОАСТИ ГРЕЦИИ - ОНО БЫ И ТУРЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СДЕЛАЛО
Киевская культура и Греция повязаны тесными узами
Кстати , интересная инфа - все время слушаю в машине греческие песни и что оказалось - КАЦАПЫ И ТУТ ПОСТАРАЛИСЬ УКРАСТЬ ИХ МЕЛОДИИ, бо многие мелодии поразительно повторяют всякие кацапские романсы и шлягеры.
Грекам пора начать подавать в суды за плагиат.
"Головною проблемою будівництва держави є вирішення національного питання. Без вирішення даного питання будівництво продовжувати не можливо."
Якийсь французький президент, також сказав:
"При вирішені національного питання першим пунктом стоїть МОВА"
*
Що тут не зрозуміло? Повертаємо в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ і це буде першим кроком до вирішення національного питання і відповідно мови.
"Это действительно была позиция Андрея.
А что, Богдан выражал мнение своих избирателей? Нет, его назначили. Причем, путем манипуляций обойдя закон. Этот Богдан - "засланный казачек".
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А це куди? Що, хтось колись в Україні забороняв спілкуватися російською?
У нас в Донецькій чи Луганській областях десь проживає російська нацменшина? Так її і вкРиму ніколи не було!
Да насрать.
Главное:
1. Украинский язык - государственный и единственный.
2. Разговаривайте на каком кому удобно.
Многие люди моего поколения учились в русских школах, коих было большинство (Но при этом укр.язык и литературу изучали и вполне могли разговаривать) Современное поколение уже другое, учаться в украинских школах. Постепенно русский язык вытеснится как пережиток прошлого.
- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.
- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…
Рускій язик на хліб не намажеш! Тарифи знижуй! Економіку піднімай!
гніда заразумевшая
«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», - отметил глава государства.
сраку тебе москалям вылизывать естественно твоим языком, жаба пархата
Источник: https://censor.net.ua/n3139294
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лицемір ватяний, так колаборанти і сєпари саме цього і хотіли, щоб українська була лише декларативно державною, а на Донбасі щоб і надалі був свій офіційний кацапський язик - тобто "регіональний", як його у м,якій формі подали риги та комуняки у законі Ківалова-Колєсніченка.
- національність
- рідна мова
- знання державної мови.
=== володію
=== розумію
=== розмовляю