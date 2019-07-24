EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  5685  190
Материалы по теме:
Все про:статус (295) язык (3450) русский язык (381) Разумков Дмитрий (112)

 Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка на временно оккупированной территории Донбасса нужно будет обсуждать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявление главы Офиса Президента Андрея Богдана.

"Это действительно была позиция Андрея. Во-первых, она не противоречит Минским договоренностям. Во-вторых, этот вопрос нужно будет обсуждать. Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены Президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал Разумков.

Вместе с тем, он допустил диалог по вопросу более глубокого использования русского языка.

"То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык

При этом он подчеркнул, что сейчас стоят задачи закончить войну и реинтегрировать людей, которые живут на оккупированной территории Донбасса, а некий диалог относительно использования русского языка - один из путей решения этой проблемы.

"Я вам сейчас не могу предложить большой перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке. Говорить, что Андрей был не прав, будет тоже не правильно.

Сегодня же это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях... Сделано слишком мало на протяжении всех лет войны в плане коммуникационной стратегии и выстраивания коммуникации с временно оккупированными территориями", - отметил глава партии "Слуга народа".

"Людей можно будет вернуть только духовно и ментально, а это не так просто, как нам бы с вами этого хотелось, особенно на фоне того вакуума, который представители уходящих политических элит создали по отношению к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях", - резюмировал Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3139294
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, давайте, тепер уже можете розкривати всі карти: лохи вам в зубах принесли владу.

29-й рік =Незалежності= - і всі ці роки мусолиться мовне питання.
Моноетнічна держава, територія корінного народу - але питання української мови ніяк не можна нарешті закрити і більше не піднімати.
Заради невеликої кількості калік і примітивів треба начхати на решту.

Такого нема ніде.
Українців майже винищили. А хохли і манкурти ними не стануть.
І жодні реферанси ні щодо мови, ні щодо статусів, загравання (які тривають з 1991) не допоможуть.
Вже награлися до війни і втрати територій ...
Не хочуть або не здатні спілкуватися українською - статус негромадянина. З ним - позбавлення права голосу. І пенсії варто переглянути. Як мінімум.
 показать весь комментарий
 
В Україні одна державна мова --- українська. Конституція УР
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а им кто то обещал другое??? как дети чесслово ))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Типу він колись закінчувався цей процес, на мові спілкуються лиш в селах, маленьких містечках, та патріоти мови, все, далі все на кацапському. Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 5948
 показать весь комментарий
 
быстро только кошки родятся...
на все нужно время и на разворот тоже.
прошедшие 5 лет были недостаточны для полного разворота в украину
 показать весь комментарий
 
5 років взагалі вилитіли в трубу і не просто трубу а навмисно створивши сьогоденну ситуацію, реванш цих українофобів почався з пп в 2014 році і то була не обмовка - цинічні бендери....
 показать весь комментарий
 
ну если у ТЕБЯ 5 лет в трубу, то виноват в этом только ТЫ
 показать весь комментарий
 
 
А як же, це ж лише ви в шакаладі а всі інші то таке....і не ти а ви...бо шось дуже шустро
 показать весь комментарий
 
знаешь чем отличается РАБ от СВОБОДНОГО?
способностью самому нести ответственность
а до рабов мне дела точно нет
 показать весь комментарий
 
немножко не так. Последние 5 лет хотят отправить в трубу.
 показать весь комментарий
 
 
ты чучело как польшу попало? по безвизу от ненавистного пороха?))))
 показать весь комментарий
 
Без відстрілу разумкових нема сенсу боротися за Україну
Де там Ярош, зброю вже всю перечистив чи ще раз перечищатиме?
 показать весь комментарий
 
 
плили і всралися. наша пісня гарна й нова... єдині, кому вона стає посеред горла - це совки з русскогромосомним напилом на мозку.
 показать весь комментарий
 
 
Проблему мови завжди піднімають недолугі і тупорилі політики.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так і триватиме це поки не виздихають всі хто народився в сєсєсєрі, самі жили погано і дітям не дають!
 показать весь комментарий
 
 
Українці назвали, які проблеми країни їх турбують найбільше - опитування

Які з проблем країни Вас турбують найбільше? (вкажіть не більше 5 проблем)
Боротьба з корупцією 46,6
Підвищення зарплат, пенсій тощо 46,1
Зниження тарифів на комунальні послуги 43,9
Вирішення проблеми Донбасу 41,9
Забезпечення територіальної цілісності України 28,4
Стримування зростання цін 23,9
Покращення системи охорони здоров'я, медичного обслуговування 22,6
Скорочення безробіття 20,3
Забезпечення законності, рівності всіх перед законом 20,2
Налагодження стосунків з Росією 18,4
Боротьба з економічною кризою 17,7
Розвиток і зміцнення української армії 14,9
Налагодження стосунків з ЄС та США 14,0
Своєчасна виплата зарплат, пенсій, соціальної допомоги 11,6
Поганий стан доріг 11,3
Повернення Криму до складу України 11,0
Соціальний захист безробітних, допомога незахищеним верствам населення 9,8
Масовий виїзд громадян за кордон 9,0
Забезпечення особистої безпеки громадян, зниження рівня злочинності 8,9
Забезпечення екологічної безпеки 5,6
Боротьба з наркоманією, алкоголізмом 5,1
Децентралізація, передача частини повноважень центральних органів влади місцевим органам влади 3,7
Захист демократії, свобод і прав громадян 3,4
Захист української мови та культури 3,1
Вирішення питань, пов'язаних з купівлею-продажем землі 2,4
Інше 1,3
Важко відповісти 0,3
 показать весь комментарий
 
 
Самая главная проблема никого не волнует.
Проблема оглупления нации!
25 лет назад мы были самой читающей и эрудированной нацией.
Сейчас 80% выпускников ВУЗов не знают таблицу умножения!
 показать весь комментарий
 
 
не "советскую нацию". а радянський народ.
Категорія НАЦІЯ повинна була зникнути при совку.
 показать весь комментарий
 
Мабуть це не капітуляція, це тупорилість в національній політиці держави.
 показать весь комментарий
 
Они считают, "Лучше мы отдадим русскоязычные области врагу" ?
 показать весь комментарий
 
Зміна кордонів проводиться через Всеукраїнський референдум. Так вимагає Конституція.
 показать весь комментарий
 
Де-юре или де-факто? Например с РФ у нас нет демаркации всех границ.
У нас нет нормального закона о Референдуме.
 показать весь комментарий
 
Згоден, тому потрібно вирішувати саме ці питання, а не ті які розбурхують суспільство.
 показать весь комментарий
 
 
Тем более, что во всех вопросах, кроме религии и культуры, все едины, независимо на каком языке говорят, украинском, венгерском или суржике.
 показать весь комментарий
 
"об'єднувати" під час виборчої кампанії це одна справа, схоже це
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. ще й треба не здавати національних інтересів.

думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і
політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
 показать весь комментарий
 
бидло продалось за дішові тарифи, а риги холопам знову піднімають мовне питання. "язік на хлєб намажешь", - чи не так, бидляки?😜
 показать весь комментарий
 
 
Что вы все так переживаете? Разрешить, вернуть территории, запретить. По такой схеме потерь будет меньше
 показать весь комментарий
 
Ага , помечтай... эти ватники скорее украинский запретят
 показать весь комментарий
 
 
Разумков - козломордый идиот - его рыги и зремль используют как таран против национальной Украины, А ПОТОМ ВЫБРОСЯТ КАК ПРЕЗЕРВАТИВ. Бо без Разумкова есть желающие порулить страной.
 показать весь комментарий
 
 
Розумков, пример надо брать с греков . Выгнали оккупантов ( турков) и все сразу стало на греческом ( а Вель многие турки в Греции остались жить, многие были повязаны семейными узами с греками- НО ГРЕЧЕСКИЙ - ТАК ГРЕЧЕСКИЙ ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Кто этого идиота Разумкова выбрал, а , зебилы?
 показать весь комментарий
 
 
ГРЕЦИЯ- СТРАНА ПРАВОСЛАВНАЯ
ВЕРА В УКРАИНУ ( в КИЕВСКУЮ РУСЬ) пришла из Греции. В Греции назодится материнская церковь для украинской церкви
Кацапы намного позже стали православными. НО УКРАИНЦЫ, благодаря таким предателям как Разумков , отдали Украину и украинскую церковь в руки козломордых, которых потом уничтожали народ киевской Руси и заселяли земли украинские такими Розумковами
 показать весь комментарий
 
 
была в единственном в Мире музее Византийской культуры в Салониках - уникальное собрание -ИСТОКИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ КИЕВСКОЙ РУСИ . Хотела , блин, купить большие книги с экспонатами - ТАК ВСЕ НА ГРЕЧЕСКОМ ( даже нет на английском) а полный музей иностранцев.
ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖТОГО ИДИОТА РОЗУМКОВА ВО ВОАСТИ ГРЕЦИИ - ОНО БЫ И ТУРЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СДЕЛАЛО
 показать весь комментарий
 
 
греция, это интересно, но давай ты еще поездишь по ирландии и финляндии и расскажешь об их языковои опыте...а разумков даже так далеко не заходил, как в тех странах
 показать весь комментарий
 
Я тебе , ЗЕбил, пишу про опыт православной страны , передившей 500 лет оккупации турками.
Киевская культура и Греция повязаны тесными узами

Кстати , интересная инфа - все время слушаю в машине греческие песни и что оказалось - КАЦАПЫ И ТУТ ПОСТАРАЛИСЬ УКРАСТЬ ИХ МЕЛОДИИ, бо многие мелодии поразительно повторяют всякие кацапские романсы и шлягеры.
Грекам пора начать подавать в суды за плагиат.
 показать весь комментарий
 
Всего семь нот - любого можно обвинить в плагиате. Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1462
 показать весь комментарий
 
Як скзав колись Корчинський, пора вас пиз.ити канчуками, ***** кацапські
 показать весь комментарий
 
 
Ипать-тарахтеть, снова баян про "услышать дамбас"
 показать весь комментарий
 
 
Злобно,но не хотят люди на наживку ватную-перемен хотят и перспективу здесь и сейчась,а не лапшу(даже заумную),потому что правят давно миром менеджеры(спецы)в политике,финансах,причём раздельно,а не дичь спрута олигархо-клана((куплю в Луганде за 80-продам в Виннице за 300,бо типо война,на которой ни один(!) из всем патриотам патиотического клана АП,КМ,ВР,КС,ВС,ПУ не погиб за 5-ть лет на фронте)) Оттого быдло-комуняцкое скорумпировавшееся старье-на хюх-народ для них мясо и лохи.На трибуквы таких уродов и их Бе-Бе-Бе.А ярлычки от Пецы,который дома по-руськи,а с трибуны-украинец-это уже не работает;другое работает-ушёл в 8-м,пришёл в 8-м(с дорогой)5-ть дней и $ 750 в кармане.И таки да-часа 4-и цензор-интернет порохоботов путоботных дрючить,так как здесь английский государственный, испанский,китайский,русский даже в бюлетенях избирателя,а мы свободно общаемся по украински на улицах,в общественном транспорте и на работе,впрочемь,как и любой другой:немец,поляк,француз.
 показать весь комментарий
 
який зміст обговорювати статус мови на територіях, що окуповані? Їх спочатку треба повернути і бажано без цього іпанутого населення
 показать весь комментарий
 
 
Проблема НА РОВНОМ МЕСТЕ, государственный язык - украинский (обязательный к изучению во всех учебных заведениях Украины), а официальный язык (помимо государственного) для местного самоуправления пусть вводит власть на местах под своей юрисдикцией, исходя из реальных потребностей (рот все равно никому не заткнешь, заставить насильно говорить на каком-либо языке - затея сомнительная и обречена на провал, что касается изучения местных диалектов и наречий в учебных заведениях, то это на добровольной основе (без обязаловки и принуждения)!
 показать весь комментарий
 
так речь походу и идет о языке обучения в большей степени, вышивата ведь гордо объясняет, что в быту никто никого не будет принуждать к украинскому
 показать весь комментарий
 
а в чем проблема? государственный - обязательный к обучению, а другие языки по желанию!
 показать весь комментарий
 
даже при совке украинский язык был обязателен к обучению!
 показать весь комментарий
 
Державна мова - українська, всі держ установи українською мовою! Радіо та телебачення теж українською мовою! Використовуючи кирилицю у назвах вивісок реклам, оголошень теж українською, навчання виключно українською! В побуті скрєпногаварящім робить опізнавальне тату на лобі - вибір тату виноситься на референдум!
 показать весь комментарий
 
Ради цього 100 людей убили на Майдані... Щоб риговська кодла знову правила бал...
 показать весь комментарий
 
 
Ще "Вєлікій вождь мірового пролєтаріату" т. В.І.Лєнін сказав таку фразу: (приблизно)
"Головною проблемою будівництва держави є вирішення національного питання. Без вирішення даного питання будівництво продовжувати не можливо."
Якийсь французький президент, також сказав:
"При вирішені національного питання першим пунктом стоїть МОВА"
*
Що тут не зрозуміло? Повертаємо в паспорт графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ і це буде першим кроком до вирішення національного питання і відповідно мови.
 показать весь комментарий
 
 
он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявление главы Офиса Президента Андрея Богдана.
"Это действительно была позиция Андрея.
А что, Богдан выражал мнение своих избирателей? Нет, его назначили. Причем, путем манипуляций обойдя закон. Этот Богдан - "засланный казачек".
 показать весь комментарий
 
более глубокого использования
---------------------------------
А це куди? Що, хтось колись в Україні забороняв спілкуватися російською?
У нас в Донецькій чи Луганській областях десь проживає російська нацменшина? Так її і вкРиму ніколи не було!
 показать весь комментарий
 
При любой смене власти, поднимается вопрос языка.
Да насрать.
Главное:
1. Украинский язык - государственный и единственный.
2. Разговаривайте на каком кому удобно.
Многие люди моего поколения учились в русских школах, коих было большинство (Но при этом укр.язык и литературу изучали и вполне могли разговаривать) Современное поколение уже другое, учаться в украинских школах. Постепенно русский язык вытеснится как пережиток прошлого.
 показать весь комментарий
 
 
Шо там мудровать? Пригласить Фарион - она знает как надо.
 показать весь комментарий
 
Молодий регіонал Разумков готує оформити капітуляцію України перед Путіним. Консерви вскрились!
 показать весь комментарий
 
 
Всем украиноязычным зебилам особый привет
 показать весь комментарий
 
 
Так, так! все що робить младориг Разумков - то Божа роса!
 показать весь комментарий
 
* - Валерия Новодворская: "Русский язык - орудие ликвидации независимой Украины"

- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.

- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…


 показать весь комментарий
 
 
Мовне питання уже обсуждено и результаты обсуждения записаны в Конституции.
 показать весь комментарий
 
хер зелёный ему в анус, а не русский язык в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
дебіл ...лядь ...хочеш "обсуждать" то поїдь до ***** і "обсуди" статус будь якої мови крім російської у параші ...послухати було б цікаво
 показать весь комментарий
 
 
Як вже заіпав цей младориг зі свої руцкім язиком!
Рускій язик на хліб не намажеш! Тарифи знижуй! Економіку піднімай!
 показать весь комментарий
 
кілька статей поперед на цензорі ...Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ...
гніда заразумевшая
 показать весь комментарий
 
Младо регіанал Разумков виконує план путіна - медведчука!
 показать весь комментарий
 
Все что происходит - не из за языка вовсе. Один из вопросов - да. Но десятый
 показать весь комментарий
 
Сколько говорить дебилам, что война не из-за какого то языка а изза ***** который хочет окупировать всю Украину. И рузгим языгом никакие умы и территории не отвоюешь потому что там быдло хочет просто убить всех украинцев. И ето было всегда и 10 и 20 и 100 лет назад. В крыму уже обсудили статус рузгого языга что не осталось ниодной украинской школы. К чему ето привело результат налицо. Давайте еще даунбаситам рузгий языг статус дадим. А там Харьков с Одессой захотят, а там и ***** на росийском танке приедет статус росийского языга защищать во Львове и Иванофранковске... Давай продолжай ЗЕ рейтинги валить, скоро с Парашенком сровняетесь.
 показать весь комментарий
 
Дебіл!!! Як такого ублюдка взагалі земля тримає!!! Відчуваю що від таких замів преза як воно і бОоогдан будемо мати проблемі більше а ніж від зеленого!!!
 показать весь комментарий
 
розумков не владеет украинским, а гос.служащий обязан разговаривать на украинском. вот он сейчас и начнет пихать везде русский
 показать весь комментарий
 
 
Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 3562
«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», - отметил глава государства.
сраку тебе москалям вылизывать естественно твоим языком, жаба пархата Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 7515
 показать весь комментарий
 
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка на временно оккупированной территории Донбасса нужно будет обсуждать.
Источник: https://censor.net.ua/n3139294

-------------------------
лицемір ватяний, так колаборанти і сєпари саме цього і хотіли, щоб українська була лише декларативно державною, а на Донбасі щоб і надалі був свій офіційний кацапський язик - тобто "регіональний", як його у м,якій формі подали риги та комуняки у законі Ківалова-Колєсніченка.
 показать весь комментарий
 
Обсуждать теперь можно только статус Разумкова: под суд или сразу на гiлляку!
 показать весь комментарий
 
Потрібно провести Всеукраїнський перепис населення з питаннями
- національність
- рідна мова
- знання державної мови.
=== володію

=== розумію
=== розмовляю
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков
 
 
 
 
 
 вверх