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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:выборы (22895) Конгресс США (438) Россия (73407) США (15143) ФБР (165) Рэй (1)

 РФ не остановилась, она до сих пор стремится вмешиваться в избирательный процесс США, - директор ФБР Рэй

Мер по сдерживанию России после вмешательства в американские президентские выборы 2016-го года было недостаточно, и Кремль продолжает заниматься вмешательством в избирательный процесс США по сей день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в этом убежден директор Федерального Бюро Расследований США Кристофер Рэй, о чем он заявил во вторник, 23 июля, во время слушаний в Сенате Конгресса США.

"Россияне, безусловно, настроены на вмешательство в наши выборы с помощью операций внешнего влияния", - ответил он на вопрос председателя комитета по правоохранительной деятельности Сената Конгресса США Линдси Грэма, до сих пор ли Россия пытается вмешиваться в американскую избирательную систему.

На уточняющий вопрос сенатора Грэма, означает ли это, что действия США по сдерживанию поведения РФ, включительно с санкциями и заявлениями было недостаточно, директор ФБР ответил: "Мне кажется, что пока они не остановились, мы не сделали достаточно для сдерживания".

"Да", - ответил Рэй на вопрос, продолжают ли россияне заниматься вмешательством и сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия бросает серьезный вызов контрразведке США, - директор ФБР Рэй

Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем расследовании подробно описал попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года из-за хакерских взломах, однако не нашел никаких доказательств возможного сговора кампании Трампа с россиянами.

24 июля он впервые выступит в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США по "российскому" расследованию.

Слушания в Юридическом комитете начнутся в 8:30 утра за Вашингтоном. После короткого перерыва, в полдень того же дня Мюллер выступит перед Разведывательным комитетом Палаты представителей США.

Источник: https://censor.net.ua/n3139293
 
 
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Панькайтесь с кацапами и дальше, пальчиком не забудьте погрозить...
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и еще "глубокую обеспокоенность" не забудьте!
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"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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Удивительно, в выборы в Украине они не вмешивались и даже амергигка сказала - выборы демократичны. Ахахахахаэах
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а що дивовижного, знову їхня креатура балотується - Трамп...
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Повадився глечик по воду ходити - там йому і голову, положити.
🤗
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