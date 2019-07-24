 Враг за сутки один раз нарушил "режим тишины" на Донбассе, потерь в ВСУ нет. У противника - трое "двухсотых", - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Луганского из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве трое оккупантов погибли и один ранен.

С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.